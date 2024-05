Chcą ulepszyć 5G w Polsce. Internet w telefonie będzie szybki jak nigdy dotąd

Prawie 2 miesiące temu (26 marca) UKE miał przedstawić wynik konsultacji dot. wykorzystania pasma 26 GHz w Polsce. Te zostały przeprowadzone wraz z operatorami sieci komórkowych działających w Polsce. Jak przekazuje Instytut Łączności, zdaniem operatorów jest obecnie za wcześnie, aby mówić o możliwości wykorzystania omawianego pasma. Mimo tego operatorzy chcą – i będą dążyć do tego - by zbudować infrastrukturę, która będzie niezbędna do wykorzystania dobrodziejstw pasma 26 GHz.