Protestują przeciwko budowie masztu. Na spotkanie zaprosili doktora... socjologii

Odmówiliśmy lokalizacji masztu we wskazanym przez sieć miejscu. To jednak nie kończy sprawy, bo sieci przysługuje prawo do zaskarżenia tego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jednocześnie skontaktowałem się z przedstawicielami Plusa i są oni skłonni do rezygnacji ze wspomnianej lokalizacji w sąsiedztwie domów, jeżeli znajdziemy jakąś inną, alternatywną. Mam pewien pomysł, który rozwiązałby problem nie tylko tego masztu, ale także innych, które sieci telekomunikacyjne chcą stawiać w Tarnobrzegu, ale musimy dograć pewne kwestie, żeby móc go zaprezentować – mówi prezydent Łukasz Nowak cytowany przez tyna.info.pl.