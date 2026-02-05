Internet bez limitu na kartę. Dożyliśmy pięknych czasów

Ładowanie...

Firma zdecydowała się nieco zmodyfikować swoją dotychczasową ofertę. Najbardziej zaawansowany wariant kosztujący 50 zł/mies. zyskał znaczące ulepszenie - zamiast kilkunastu tysięcy GB przez rok gwarantuje nielimitowany dostęp do sieci niczym światłowód.

Nielimitowany internet na kartę to dziś rzeczywistość

Operatorzy komórkowi prześcigają się w ofertach. W droższych abonamentach już wcześniej mogliśmy spotkać nielimitowany dostęp do internetu, natomiast w ofertach na kartę dostęp był ograniczony - co najwyżej mogliśmy korzystać z niemal nielimitowanych pakietów. Przykład? W ubiegłym roku Plus wraz z Lidlem uruchomił promocję 100 TB internetu każdego miesiąca.

Teraz operator wprowadza prawdziwie nielimitowany dostęp do sieci w regularnym pakiecie Ultra za 50 zł/mies. Zasady są proste: przez pierwsze pół roku od aktywacji mamy dostęp do internetu bez limitów danych. W tym czasie nie trzeba przejmować się, czy oglądanie filmu w jakości 4K lub bardziej wymagające streamowanie gier w chmurze podczas podróży wyczerpie limit.

Nowi klienci mają nawet taniej - pierwsze dwa miesiące usługi kosztuje 25 zł/mies. Pakiet na kartę z nielimitowanym dostępem do internetu jest dostępny w dwóch wersjach: cyklicznej oraz subskrypcyjnej.

Cykliczna - kosztuje 50 zł/mies., pakiet odnawia się co 30 dni ze środków na koncie - należy zatem pamiętać o comiesięcznym doładowaniu;

Subskrypcja - kosztuje 55 zł/mies., lecz automatycznie pobiera środki z konta każdego miesiąca przy odnowieniu i daje dostęp do Disney+ gratis.

Internet bez limitu w nowych pakietach Plusa jest dostępny tylko przez pół roku. Od siódmego miesiąca mamy do wykorzystania dodatkowe 1500 GB co 30 dni (oprócz podstawowych danych wynikających z usługi). Oba warianty zawierają też nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y.

Warto się pospieszyć, ponieważ pakiety bez limitu w Plusie są dostępne tylko do 30 kwietnia 2026 r. Skorzystają z niej zarówno nowi, jak i obecni klienci Plusa oferty na kartę.

Albert Żurek 05.02.2026 19:32

