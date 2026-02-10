Przenoszenie karty eSIM przestaje być męczarnią. Operator udostępnił coś pięknego

Ładowanie...

Posiadacze telefonów z Androidem, którzy korzystają z usług operatora T-Mobile otrzymali dostęp do usługi pozwalającej samodzielne przeniesienie karty eSIM między Androidem. Początkowo jest dostępna dla jednej marki, a niebawem zostanie wdrożona też na urządzeniach innych producentów z systemem Google’a.

Przeniesienie eSIM proste tak jak przełożenie fizycznej karty SIM

Korzystając z klasycznej fizycznej karty SIM (np. w rozmiarze nano) ma się taki luksus, że można ją łatwo wyciągnąć i przełożyć do nowego urządzenia. Natomiast w przypadku eSIM sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. W tym celu najczęściej należy:

kontaktować się z obsługą klienta z prośbą o stworzenie nowego profilu eSIM;

generować nowy profil eSIM w aplikacji;

przechodzić przez proces konfiguracji - przepisywać dane lub skanować kod QR.

Różni operatorzy korzystają z odmiennych rozwiązań i u niektórych przenoszenie eSIM jest prostsze, a u innych - trudniejsze. T-Mobile natomiast ułatwił ten proces i od teraz klienci mogą przenieść eSIM na nowe urządzenie samodzielnie za sprawą wbudowanego narzędzia w system Android.

Jak to wygląda w praktyce? Funkcję wywołamy w ustawieniach nowego telefonu, na który przenosimy eSIM:

wchodzimy w zakładkę Sieć i Internet;

wybieramy zakładkę Karty SIM;

klikamy Dodaj kartę SIM;

wybieramy opcję Przenieś kartę SIM z innego urządzenia;

na starym telefonie powinna pojawić się informacja o przeniesieniu, potwierdzamy i dokańczamy proces.

Rozwiązanie bazuje na funkcji przenoszenia eSIM Androida i obecnie jest dostępne tylko dla posiadaczy smartfonów Google Pixel. T-Mobile jednak ujawnia, że w "najbliższych tygodniach" trafi do wybranych modeli Samsunga, a następnie do innych smartfonów z Androidem. Magentowy operator ma być pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych na świecie firm, które wdrażają natywne przeniesienie eSIM między Androidem.

Czytaj też:

T-Mobile ułatwił też wymianę fizycznej karty SIM na eSIM

Oprócz przeniesienia eSIM operator upraszcza kwestię przejście na kartę eSIM. Bezpośrednio w menu smartfona - w ustawieniach karty SIM znajdziemy opcję, która umożliwia zastąpienie fizycznej wersji na cyfrowy profil. Plastikowa karta staje się nieaktywna i od razu można korzystać z eSIM.

Dotychczas obie opcje były możliwe jako usługi operatorów. Teraz działają w postaci funkcji smartfona. Czekamy jeszcze na przeniesienie eSIM między różnymi platformami.

Albert Żurek 10.02.2026 13:53

