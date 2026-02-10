Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Operatorzy

Przenoszenie karty eSIM przestaje być męczarnią. Operator udostępnił coś pięknego

Karty eSIM utrudniły proces przejścia na nowy telefon. Pierwszy operator w Polsce jednak już naprawił ten problem. Elektroniczną kartę przeniesiesz tak jak fizyczną SIM.

Albert Żurek
eSIM przenoszenie Android
REKLAMA

Posiadacze telefonów z Androidem, którzy korzystają z usług operatora T-Mobile otrzymali dostęp do usługi pozwalającej samodzielne przeniesienie karty eSIM między Androidem. Początkowo jest dostępna dla jednej marki, a niebawem zostanie wdrożona też na urządzeniach innych producentów z systemem Google’a. 

REKLAMA

Przeniesienie eSIM proste tak jak przełożenie fizycznej karty SIM

Korzystając z klasycznej fizycznej karty SIM (np. w rozmiarze nano) ma się taki luksus, że można ją  łatwo wyciągnąć i przełożyć do nowego urządzenia. Natomiast w przypadku eSIM sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. W tym celu najczęściej należy:

  • kontaktować się z obsługą klienta z prośbą o stworzenie nowego profilu eSIM;
  • generować nowy profil eSIM w aplikacji;
  • przechodzić przez proces konfiguracji - przepisywać dane lub skanować kod QR.

Różni operatorzy korzystają z odmiennych rozwiązań i u niektórych przenoszenie eSIM jest prostsze, a u innych - trudniejsze. T-Mobile natomiast ułatwił ten proces i od teraz klienci mogą przenieść eSIM na nowe urządzenie samodzielnie za sprawą wbudowanego narzędzia w system Android.  

Jak to wygląda w praktyce? Funkcję wywołamy w ustawieniach nowego telefonu, na który przenosimy eSIM:

  • wchodzimy w zakładkę Sieć i Internet;
  • wybieramy zakładkę Karty SIM;
  • klikamy Dodaj kartę SIM;
  • wybieramy opcję Przenieś kartę SIM z innego urządzenia;
  • na starym telefonie powinna pojawić się informacja o przeniesieniu, potwierdzamy i dokańczamy proces.

Rozwiązanie bazuje na funkcji przenoszenia eSIM Androida i obecnie jest dostępne tylko dla posiadaczy smartfonów Google Pixel. T-Mobile jednak ujawnia, że w "najbliższych tygodniach" trafi do wybranych modeli Samsunga, a następnie do innych smartfonów z Androidem. Magentowy operator ma być pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych na świecie firm, które wdrażają natywne przeniesienie eSIM między Androidem. 

Czytaj też:

T-Mobile ułatwił też wymianę fizycznej karty SIM na eSIM

Oprócz przeniesienia eSIM operator upraszcza kwestię przejście na kartę eSIM. Bezpośrednio w menu smartfona - w ustawieniach karty SIM znajdziemy opcję, która umożliwia zastąpienie fizycznej wersji na cyfrowy profil. Plastikowa karta staje się nieaktywna i od razu można korzystać z eSIM.

REKLAMA

Dotychczas obie opcje były możliwe jako usługi operatorów. Teraz działają w postaci funkcji smartfona. Czekamy jeszcze na przeniesienie eSIM między różnymi platformami.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
10.02.2026 13:53
Tagi: eSIMSIMT-Mobile
Najnowsze
13:26
Instagram wciśnie ci nową aplikację. Jest absurdalna
Aktualizacja: 2026-02-10T13:26:13+01:00
12:37
Robisz za darmo za kuriera i kasjera. Ale oddać butelkę to już dramat
Aktualizacja: 2026-02-10T12:37:47+01:00
11:54
Elon Musk wypowiada wojnę Słońcu. SpaceX buduje własne działo protonowe
Aktualizacja: 2026-02-10T11:54:28+01:00
11:17
UOKiK wziął się za Facebooka. Brawo, niech go przeczołga
Aktualizacja: 2026-02-10T11:17:22+01:00
10:51
Największy atak w historii polskich sklepów internetowych. Jest przełom
Aktualizacja: 2026-02-10T10:51:47+01:00
10:11
iPad Air o 400 zł taniej. I jak tu nie kochać walentynkowych promocji
Aktualizacja: 2026-02-10T10:11:39+01:00
9:53
Ziemia ostrzelana. Goście z innej gwiazdy ominęli nasze zabezpieczenia
Aktualizacja: 2026-02-10T09:53:55+01:00
9:29
Jeden tunel stoi, a biorą się za drugi. Wielki chaos pod Łodzią
Aktualizacja: 2026-02-10T09:29:41+01:00
8:37
Remigiusz Mróz to przy niej amator. Tak pisze się 200 książek rocznie
Aktualizacja: 2026-02-10T08:37:57+01:00
7:04
Skan twarzy i dowód albo ograniczenia. Discord robi to także w Polsce
Aktualizacja: 2026-02-10T07:04:35+01:00
6:47
W nosie mam takie telefony. Niech ktoś zatrzyma to szaleństwo
Aktualizacja: 2026-02-10T06:47:36+01:00
6:41
Ty narzekasz na ceny RAM-u, a oni absurdalnie marnują pamięć
Aktualizacja: 2026-02-10T06:41:00+01:00
6:21
Coś od środka rozrywa Tybet. Kontynenty dosłownie pływają
Aktualizacja: 2026-02-10T06:21:00+01:00
6:13
ChatGPT inwazyjnie wyświetla reklamy. Koniec darmowej sielanki
Aktualizacja: 2026-02-10T06:13:20+01:00
6:11
Spójrz wieczorem w niebo. Te trzy jasne punkty skrywają potężną tajemnicę
Aktualizacja: 2026-02-10T06:11:00+01:00
21:51
Zrobili smartfon z "garbem". Wygląda absurdalnie, ale to genialny pomysł
Aktualizacja: 2026-02-09T21:51:11+01:00
21:31
Zapłacisz za funkcje, których nie chcesz. Nowe smartfony będą absurdalnie drogie
Aktualizacja: 2026-02-09T21:31:04+01:00
20:58
iPhone zmiecie cię z planszy. Aparatem skopiowanym od Samsunga
Aktualizacja: 2026-02-09T20:58:21+01:00
20:36
To największy przełom w myszy od czasu lasera. HITS od Logitecha zmieni granie
Aktualizacja: 2026-02-09T20:36:27+01:00
20:26
Myślałeś, że nikt już nie kupuje tabletów? Grubo się mylisz
Aktualizacja: 2026-02-09T20:26:39+01:00
20:13
ChatGPT przejmie twój samochód. To lepsze niż myślisz
Aktualizacja: 2026-02-09T20:13:08+01:00
19:49
Składany iPhone bez rys od patrzenia. Apple idzie w wytrzymałość
Aktualizacja: 2026-02-09T19:49:24+01:00
19:14
Najbardziej bezsensowne lotnisko w Polsce ma plan. Jaki? Sprytny
Aktualizacja: 2026-02-09T19:14:01+01:00
18:57
Google: miliard telefonów nadaje się do wyrzucenia. O ciebie też chodzi
Aktualizacja: 2026-02-09T18:57:17+01:00
18:33
Nie chcę iść w kamasze, ale wojsko kusi benefitami. Rusza wielki nabór
Aktualizacja: 2026-02-09T18:33:39+01:00
17:53
Namierzyliśmy tajemniczy sygnał z kosmosu. Wiemy, co go wysyła
Aktualizacja: 2026-02-09T17:53:36+01:00
17:25
System kaucyjny to faktycznie porażka. Bo sami robicie sobie pod górkę
Aktualizacja: 2026-02-09T17:25:07+01:00
17:06
Oto wnętrze nowego Ferrari. Zaprojektował je gość od iPhone'a
Aktualizacja: 2026-02-09T17:06:07+01:00
16:37
Rząd rozdaje za darmo czujniki dymu. Strażacy zapukają do drzwi
Aktualizacja: 2026-02-09T16:37:04+01:00
15:50
VPN już ci nie pomoże. Nie obejrzysz meczu
Aktualizacja: 2026-02-09T15:50:38+01:00
15:13
Nadchodzi pogodowy koszmar. Polską Saharę poczujesz w płucach
Aktualizacja: 2026-02-09T15:13:51+01:00
14:47
W kasach samoobsługowych wydajemy więcej. "Brak kontaktu z drugim człowiekiem"
Aktualizacja: 2026-02-09T14:47:50+01:00
13:57
Przyjdziesz dla kawy, zostaniesz dla pianki. Philips 8000 LatteGo Pro rządzi w mojej kuchni
Aktualizacja: 2026-02-09T13:57:26+01:00
12:37
Pancerna pięść Warszawy rośnie w siłę. Bestie z USA już w Polsce
Aktualizacja: 2026-02-09T12:37:17+01:00
11:37
PKP Intercity szykuje opcję, na którą czekam od lat. Jeździsz i masz tanie bilety
Aktualizacja: 2026-02-09T11:37:20+01:00
11:32
Muskowi znudził się Mars. Na Księżycu znalazł nową zabawkę
Aktualizacja: 2026-02-09T11:32:36+01:00
10:36
Kometa 3I/Atlas dosłownie eksplodowała. Cegiełkami życia
Aktualizacja: 2026-02-09T10:36:13+01:00
9:19
InPost zmienia właściciela. Potężne przejęcie
Aktualizacja: 2026-02-09T09:19:26+01:00
9:01
Apple za chwilę zaleje nas nowym sprzętem. Szykuj kasę
Aktualizacja: 2026-02-09T09:01:20+01:00
8:54
Potop w warszawskim Metrze. W ruch poszły wiadra
Aktualizacja: 2026-02-09T08:54:28+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA