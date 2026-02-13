Ładowanie...

Żyjesz koło lotniska, więc musisz akceptować fakt, że nad twoją głową będą latać głośne samoloty? Niektórzy tak właśnie myślą, ale nawet warszawski port przyznał, że sytuacja nie jest tak prosta i czarno-biała, jak niektórzy chcieliby ją widzieć. W 2018 r. lotnisko Chopina wprowadziło ciszę nocną. Samoloty nie mogą latać między 23:30 a 5:30.

Uchylono jednak furtkę. Zakaz nie dotyczy lotów państwowych, wojskowych czy ratowniczych. Wyjątek trzeba również zrobić w przypadku opóźnionych lotów.

Okoliczni mieszkańcy twierdzą, że tych uchybień jest więcej

Stołeczna "Wyborcza" opisuje zmagania radnych z Ursusa, którzy stworzyli petycję skierowaną do władz lotniska. "Dane z monitoringu hałasu za okres czerwiec-sierpień 2025 r. pokazują, że tylko przez 3 dni w miesiącach letnich nie zanotowano żadnych nocnych startów nad Ursusem" – czytamy.

- Zgłaszają się do nas głównie mieszkańcy osiedla Skorosze, którzy skarżą się, że samoloty budzą im w nocy dzieciaki, że nie mogą spać. To problem uciążliwy szczególnie latem, gdy okna są otwarte - mówi warszawskiej "Wyborczej" Dariusz Pastor, radny KO z Ursusa i współautor petycji.

Jak przyznaje polityk, mieszkańcy, którzy w ostatnich latach przenieśli się w okolice lotniska, byli świadomi, z czym wiąże się takie sąsiedztwo. Liczyli, że w nocy będzie spokojniej, skoro w teorii obowiązuje cisza nocna. Jest inaczej.

Piotr Rudzki z biura prasowego Polskich Portów Lotniczych wyjaśnia, że czasami nie ma wyjścia: trzeba przyjąć samolot również w nocy. Przykładem mogą być ostatnie zimowe tygodnie, kiedy opóźnienia były duże i godziny przylotów się poprzesuwały.

Czasami samolot ma dobre warunki i przybywa wcześniej, przez co nie mieści się w widełkach lotniczej ciszy nocnej

Przedstawiciel PPL podał też przykład reprezentacji Polski, która przez ciszę nocną nie uzyskała zgody na lądowanie na lotnisku Chopina i musiała przybyć do portu w Modlinie. "Było wtedy święte oburzenie" – zauważa Rudzki.

Mieszkańcy Ursusa odpowiadają, że rozumieją nadzwyczajne sytuacje, ale ich zdaniem doszło do tego, że wyjątki zamieniły się w regułę. "Chodzi o sześć godzin czystego nieba nad Ursusem. Czy to tak dużo?" – pyta Pastor.

To problem nie tylko Warszawy

Na hałas skarżą się też mieszkańcy Wrocławia. Ich zdaniem problemy nasiliły się po ostatniej rozbudowie wrocławskiego lotniska.

- Kiedy wprowadziliśmy się w marcu 2008, to bardzo rzadko samoloty latały, więc argument, że zawsze było lotnisko... Ono wtedy prawie dla nas nie istniało. A w tej chwili, stojąc przed domem z sąsiadem, rozmawiając przez 15 minut, przelatują dwa samoloty – mówią w rozmowie z Radiem Wrocław.

Wcześniej przedstawiciele lotniska zapewniali, że chcą minimalizować swoje oddziaływanie na otoczenie. Pomóc mogłaby w tym zmiana procedur startu, tak by samoloty omijały newralgiczne osiedla.

W ostatniej dekady poznańskie lotnisko wypłaciło w sumie 150 mln zł odszkodowań osobom mieszkającym blisko portu. Odszkodowania są rekompensatą m.in. za spadek wartości działek. Branża lotnicza zwraca uwagę na wysokie polskie normy, znacznie surowsze niż w innych państwach.

To też jednak nie tak, że nic nie można zrobić. Ryanair, ogłaszając letni rozkład lotów, zwrócił uwagę na własną inwestycję.

- W nadchodzącym sezonie zbazujemy w Poznaniu 5 samolotów, w tym 2 Boeingi 737‑8200 ‘Gamechanger’, oferujące więcej miejsc, niższe zużycie paliwa oraz – co szczególnie istotne dla Poznania – nawet 40 proc. mniejszą emisję hałasu – zadeklarował Michał Kaczmarzyk, CEO Buzz (Grupa Ryanair).

Cóż, czasami lepsze dwa cichsze samoloty niż nic.

Adam Bednarek 13.02.2026 11:38

