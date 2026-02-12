Abonament RTV za darmo. Więcej Polaków uniknie opłaty

Ładowanie...

Obecne stawki abonamentu RTV wynoszą 9,50 zł/mies. za radio lub 30,50 zł/mies. za radio i telewizor - co daje odpowiednio 105,50 zł oraz 329,40 zł w skali roku. Przewidziano jednak zwolnienia dla osób powyżej 75 latżycia oraz emerytów po 60. roku życia z niską emeryturą. Ze względu na wzrost wskaźnika przeciętnego wynagrodzenia, w tym roku więcej osób może zapomnieć o opłacie.

Abonament RTV za darmo dla większej liczby polskich emerytów

W komunikacie KRRiT czytamy, że zwolnienie z opłat abonamentowych dotyczy osób:

które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

W 2024 r. przeciętne wynagrodzenie w Polsce według GUS wynosiło 8181,72 zł. W związku z czym emeryci otrzymujący świadczenia w wysokości do 4090 zł mogli złożyć wniosek o zwolnienie z płacenia abonamentu RTV. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o przeciętnym wynagrodzeniu za 2025 r., które wyniosło 8903,56 zł brutto.

Wzrost wskaźnika jest równoznaczny ze wzrostem maksymalnej emerytury pozwalającej na ubieganie się o zwolnienie z abonamentu RTV. Emeryci otrzymujący 4 451,78 zł brutto mogą skorzystać z abonamentu RTV bez dodatkowych opłat.

Wciąż obowiązuje obowiązek potwierdzenia wysokości emerytury

Osoby, które ukończyły 60 lat i otrzymują emeryturą nieprzekraczającą 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia są zobowiązane do złożenia wniosku. W dalszym ciągu należy potwierdzić możliwość zwolnienia w postaci oświadczenia. Potrzebny będzie też dokument potwierdzający wysokość emerytury. Wymagane wzory oświadczenia dostępne są na stronie internetowej KRRiT.

Osoby, które ukończyły 75 lat nie mają takiego obowiązku. Zwolnienie z abonamentu następuje automatycznie.

Abonament RTV niebawem pójdzie w zapomnienie

Mam dobrą wiadomość, dla tych, którzy nie mają możliwości uniknięcia płacenia abonament RTV ze względu na wiek. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, rozwiązanie ma zostać zlikwidowane już w przyszłym roku. Projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakłada usunięcie abonamentu RTV i wprowadzenie opłaty audiowizualnej wynoszącej 8-9 zł/mies., która ma być automatycznie pobierania przy rozliczeniu podatku dochodowego.

Albert Żurek 12.02.2026 19:16

