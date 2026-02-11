Euronet drastycznie tnie limit wypłat BLIK. To jakiś absurd

Ładowanie...

Spółka Euronet, oferująca ponad 7600 bankomatów w całym kraju, od 19 lutego 2026 r. zmniejsza kwotę pojedynczej wypłaty realizowanej kodem BLIK do zaledwie 200 zł. Operator BLIK odpowiada.

Euronet obniża limit wypłaty BLIK do 200 zł

Od 19 lutego 2026 r. Euronet zmniejsza limit wypłat z 800 zł do 200 zł dla wszystkich maszyn w całym kraju. Choć przy wypłacie kartą limity pozostają bez zmian, to dla wielu użytkowników nowa polityka sieci oznacza ogromne utrudnienie.

BLIK stał się dla Polaków główną metodą płatności - nie tylko w internecie, ale i w fizycznych punktach sprzedaży. Sześciocyfrowy kod ułatwiał też szybkie wypłaty gotówki. Teraz ta wygoda znika: aktualnie, zeby wypłacić 800 zł za pomocą BLIK w maszynach Euronet, będzie trzeba wykonać aż cztery osobne transakcje.

Wcześniej cztery transakcje umożliwiały wypłatę nawet 3200 zł. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że to znaczące utrudnienie. Aby uzyskać dotychczasowy limit w wysokości 800 zł, wciąż jednak można skorzystać z wypłaty plastikową kartą lub kartą zbliżeniową.

Choć do wygenerowania kodu BLIK potrzebujemy telefonu z aplikacją, to mając smartfon przy sobie, możemy też skorzystać z wypłaty zbliżeniowej kartą podpiętą do cyfrowego portfela Google Pay lub Apple Pay. Jednak samo ograniczanie jednej z metod i jawne faworyzowanie zagranicznych systemów kosztem polskiego standardu po prostu nie powinno mieć miejsca. Klienci tracą wybór.

W ostatnich latach można zaobserwować trend obniżania limitów jednorazowych wypłat w bankomatach. Jeszcze dekadę temu wypłata kilku tysięcy złotych za jednym razem nie stanowiła problemu, a jedyną barierą były ustawienia na naszym koncie. Dziś rynek zdominowały firmy trzecie, które narzucają własne, coraz surowsze zasady.

Operator BLIK: "istotne obniżenie komfortu i bezpieczeństwa transakcji"

Polski Standard Płatności wydał również stanowisko w sprawie. Operator twierdzi, że "z perspektywy użytkowników BLIKA zmniejszenie kwoty pojedynczej wypłaty w bankomatach sieci Euronet z 800 zł do 200 zł to istotne obniżenie komfortu i bezpieczeństwa transakcji"

Tego typu ograniczenia kwotowe nie są narzucane przez innych operatorów bankomatów, sieci własne banków oraz przez polskie sieci sklepów detalicznych udostępniających możliwość wypłaty gotówki w kasie sklepu. Bez zmian gotówkę można wypłacać w ponad 13000 bankomatów w Polsce, w tym w ponad 8000 bankomatów sieci własnych banków, w których maksymalny limit wypłat BLIKIEM pozostaje na zdecydowanie wyższym poziomie - dodaje spółka.

Polski Standard Płatności zaprasza też na wypłaty gotówki do ponad 12 tys. sklepów Żabka oraz 3000 punktów sieci Dino.

Albert Żurek 11.02.2026 12:56

