Przelew na telefon w euro stał się możliwy. BLIK to coś pięknego

Operator BLIKa - Polski Standard Płatnosci - poinformował, że zrealizowano pierwszy testowy przelew na telefon z Hiszpanii do Polski. Płatność została wykonana przez użytkownika zarejestrowanego w hiszpańskim systemie płatności mobilnych Bizum na do klienta PKO Banku Polskiego obsługującego BLIKa. Testy międzynarodowych przelewów rozpoczęto pod koniec 2025 r., a już widzimy efekty.

Przelew na telefon zza granicy do Polski. BLIK już nie tylko w kraju

O istocie i sukcesie BLIKa można mówić długimi godzinami. System całkowicie zmienił kwestię wykonywania przelewów. Nie trzeba przepisywać i kopiować długich numerów konta - wystarczy mieć zapisany numer telefonu odbiorcy przelewu. Najistotniejszą zaletą rozwiązania jest fakt implementacji rozwiązania przez wszystkie banki.

Polski Standard Płatności ma jednak większe ambicje. Podbił już polski rynek, więc kilka miesięcy temu rozpoczął ekspansję na Europę. Już w ubiegłym roku w ramach testów wykonano przelew w euro na telefon z portugalskiego systemu MB Way na konto użytkownika Santander Bank Polska dzięki integracji BLIKa.

Zrealizowany przelew z Hiszpanii natomiast ma być pokazem dalszej integracji polskiego systemu płatności z zagranicznymi rozwiązaniami. Cel jest prosty - zapewnienie interoperacyjności między systemami płatności mobilnymi europejskich dostawców. Tak, aby nie było potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji w celu wykonania natychmiastowego przelewu między użytkownikami.

Pierwszy przelew na telefon z Hiszpanii do Polski to milowy krok w kierunku sprowadzenia interoperacyjności europejskich systemów do kategorii standardu. Kolejne testy i rozszerzanie współpracy z partnerami mają przybliżyć moment, w którym przelew na numer telefonu pomiędzy krajami będzie równie prosty jak lokalna transakcja P2P, a właśnie na to czeka niemal 450 milionów Europejczyków - Dariusz Mazurkiewicz, prezes BLIK.

Aby realizacja szybkich międzykrajowych przelewów na numer telefonu była możliwa, BLIK musiał dołączyć do stowarzyszenia EuroPA wspólnie z partnerami: Hiszpanią (Bizum), Portugalią (SIBS), Włochami (Bancomat) oraz krajami nordyckimi (Vipps). Twórcy systemów pracują wspólnie nad interoperacyjnością w zakresie przelewów P2P na numer telefonu.

Przelewy na telefon BLIK do innych krajów będą niebawem możliwe

BLIK w komunikacie ujawnia, że "dotychczasowe wdrożenia pilotażowe potwierdzają techniczną gotowość systemów do realizacji takich transakcji w środowisku produkcyjnym". Powinniśmy zatem się spodziewać wprowadzenia rozwiązania w niedalekiej przyszłości. To będzie coś niesamowitego.

Albert Żurek 05.02.2026 13:00

