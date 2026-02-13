Logo
State of Play luty 2026. Powrót Kratosa i Metal Gear Solid 4

Sony pokazało nowe gry na State of Play. Zobaczyliśmy prequel God of War i Resident Evil Requiem, ale fani czekający na GTA VI musieli obejść się smakiem.

Oliwier Nytko
State of Play to cykliczny format prezentacji online, podczas którego Sony przybliża graczom nadchodzące nowości na konsole PlayStation. W ostatnich miesiącach wydarzenie to mierzyło się z uzasadnioną krytyką, głównie ze względu na brak zapowiedzi dużych tytułów ekskluzywnych od wewnętrznych studiów oraz przesyt remasterami gier, które wciąż wyglądają dobrze.

Japoński gigant przyzwyczaił odbiorców do tłustych lat, więc ostatnia wydawnicza posucha i milczenie kluczowych deweloperów wywołały zniecierpliwienie fanów marki, którzy oczekiwali konkretnej wizji przyszłości platformy.

Lutowa edycja niosła ze sobą dodatkowy bagaż oczekiwań związanych z Grand Theft Auto VI. Biorąc pod uwagę marketingową współpracę Sony z Rockstarem przy poprzednich odsłonach serii, wielu obserwatorów liczyło na nowy zwiastun lub doprecyzowanie daty premiery zaplanowanej na 2026 r. 

Rzeczywistość zweryfikowała te nadzieje, ponieważ hitu od Rockstar zabrakło w harmonogramie. Ciężar show musiały udźwignąć powroty klasycznych marek oraz projekty studiów partnerskich, co pozostawiło niedosyt u osób liczących na największe bomby.

State of Play: luty 2026, wszystkie zapowiedzi

God of War: Sons of Sparta

  • Platforma: PS5
  • Data wydania: Dostępna od razu

Zaskakujący prequel serii zrealizowany w formie dwuwymiarowej platformówki typu side-scroller. Gra opowiada o losach młodego Kratosa, zanim stał się mściwym bogiem wojny, i stawia na pixel-artową oprawę wizualną. Tytuł powstał we współpracy Santa Monica Studio z Mega Cat Studios i trafił do sprzedaży natychmiast po zapowiedzi.

God of War Trilogy Remake

  • Platforma: PS5
  • Data wydania: W produkcji (brak daty)

Santa Monica Studio potwierdziło prace nad pełnoprawnym remakiem oryginalnej trylogii greckiej. Projekt jest na wczesnym etapie rozwoju, ale potwierdzono powrót oryginalnego aktora głosowego Kratosa, TC Carsona.

Kena: Scars of Kosmora

  • Platforma: PS5, PC
  • Data wydania: 2026

Kontynuacja ciepło przyjętego Kena: Bridge of Spirits od studia Ember Lab. Tym razem starsza i bardziej doświadczona Kena trafia na tajemniczą wyspę Kosmora, by uleczyć swoją dolegliwość. Gra oferuje większą skalę, nowy system walki oparty na żywiołach oraz towarzystwo gigantycznego wilka.

Ghost of Yōtei: Legends

  • Platforma: PS5 (DLC)
  • Data wydania: 10 marca 2026

Rozszerzenie do Ghost of Yōtei nastawione na kooperacyjną rozgrywkę sieciową dla czterech graczy. Użytkownicy wybiorą jedną z czterech klas postaci, by zmierzyć się z mitycznymi, nadprzyrodzonymi wrogami. Dodatek zostanie udostępniony bezpłatnie dla posiadaczy podstawowej wersji gry.

Death Stranding 2: On the Beach (Wersja PC)

  • Platforma: PC
  • Data wydania: 19 marca 2026

Sequel hitu Hideo Kojimy trafi na komputery osobiste znacznie szybciej, niż zakładano. Port zaoferuje odblokowany licznik klatek na sekundę, wsparcie dla monitorów ultrawide, obsługę kontrolera DualSense oraz technologie skalowania obrazu.

Resident Evil Requiem

  • Platforma: PS5, Xbox Series X/S, PC, Switch 2
  • Data wydania: 27 lutego 2026

Najnowszy zwiastun fabularny ujawnił, że Leon S. Kennedy ponownie został zainfekowany. W materiale pojawiła się również Sherry Birkin oraz ujęcia sugerujące powrót na komisariat policji w Raccoon City. Gra kładzie nacisk na dynamikę relacji między Leonem a nową postacią, Grace.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2

  • Platforma: PS5
  • Data wydania: 27 sierpnia 2026

Długo wyczekiwana kolekcja, która w końcu uwalnia Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots z PlayStation 3 (!). Zestaw zawiera również Metal Gear Solid: Peace Walker oraz Metal Gear Solid: Ghost Babel. Pierwsza kolekcja również otrzyma aktualizację poprawiającą rozdzielczość.

Untitled John Wick Game

  • Platforma: PS5
  • Data wydania: Brak daty

Saber Interactive we współpracy z Lionsgate tworzy nową grę akcji w uniwersum Johna Wicka. Produkcja ma być wierna filmowemu stylowi, oferując system walki gun-fu, kinową pracę kamery oraz możliwość wykorzystania otoczenia do eliminacji wrogów. Fabuła poszerzy znane uniwersum o nowe wątki.

Marathon

  • Platforma: PS5, Xbox Series X/S, PC
  • Data wydania: 5 marca 2026

Ekstrakcyjny shooter od Bungie otrzymał nowy zwiastun prezentujący rozgrywkę oraz elementy horroru w świecie science-fiction. Zapowiedziano również otwarte testy Server Slam, które odbędą się na przełomie lutego i marca, oferując unikalne nagrody dla uczestników.

Pragmata

  • Platforma: PS5, Xbox Series X/S, PC
  • Data wydania: 25 kwietnia 2026

Tajemniczy projekt Capcomu, o którym słuch zaginął na lata, wreszcie otrzymał konkretną datę premiery. Gra jest strzelanką z elementami logicznymi w klimatach sci-fi, opowiadającą o relacji bohatera Hugh z androidem o imieniu Diana. Demo produkcji zostało udostępnione od razu po pokazie.

Castlevania: Belmont's Curse

  • Platforma: PS5
  • Data wydania: 2026

Nowa, dwuwymiarowa odsłona kultowej serii, tworzona przez studio Evil Empire (współtwórcy Dead Cells) oraz Motion Twin. Akcja gry osadzona jest we Francji i ma stanowić powrót do klasycznej formuły action-platformer z nowoczesnym zacięciem artystycznym.

Silent Hill: Townfall

  • Platforma: PS5
  • Data wydania: 2026

Spin-off horroru wydawany przez Annapurna Interactive. Zaprezentowany materiał ukazał rozgrywkę z perspektywy pierwszej osoby, pełną niepokojących wizji szpitalnych i gęstej atmosfery. Tytuł ma eksplorować nowe zakątki uniwersum Silent Hill, odbiegając nieco od głównego nurtu serii.

Legacy of Kain: Ascendance

  • Platforma: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC
  • Data wydania: 31 marca 2026

Pierwsza nowa gra w uniwersum od ponad dwóch dekad. Jest to prequel Soul Reaver zrealizowany jako pixel-artowy side-scroller. Gracze pokierują Kainem oraz Razielem (w dwóch formach), a całość urozmaicą ręcznie rysowane przerywniki filmowe stylizowane na anime.

Legacy of Kain: Defiance Remastered

  • Platforma: PS4, PS5, Xbox, PC
  • Data wydania: 3 marca 2026

Odświeżona wersja finału sagi z 2003 roku. Remaster oferuje podbite tekstury HD, usprawnione sterowanie oraz zmodernizowaną pracę kamery. Ciekawostką jest zawartość bonusowa, w tym niepublikowane wcześniej materiały ze skasowanej kontynuacji.

Saros

  • Platforma: PS5
  • Data wydania: 30 kwietnia 2026

Nowa strzelanka trzecioosobowa od studia Housemarque (Returnal). Gra łączy dynamiczną akcję z elementami roguelike, w tym systemem trwałego ulepszania pancerza i perków w hubie. Mechanika Come Back Stronger ma być kluczowa dla pętli rozgrywki.

Project Windless

  • Platforma: PS5, PC
  • Data wydania: Brak daty

Ambitne RPG akcji od Krafton Montreal Studio, oparte na koreańskiej powieści fantasy The Bird That Drinks Tears. Gracz wciela się w potężnego wojownika rasy Rekon (humanoidalnego koguta), walczącego dwoma mieczami w brutalnym, targanym wojną świecie.

Star Wars: Galactic Racer

  • Platforma: PS5, konsole, PC
  • Data wydania: 2026

Zręcznościowa gra wyścigowa osadzona w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Zwiastun pokazał egzotyczne planety, kraksy i powrót znanych postaci z Mrocznego Widma, w tym Bena Quadinarosa. Tytuł nawiązuje do klasycznych ścigałek typu Episode I: Racer.

007 First Light

  • Platforma: PS5, Xbox, PC
  • Data wydania: 27 maja 2026

Produkcja IO Interactive (twórcy Hitmana) opowiadająca o początkach kariery Jamesa Bonda. Zwiastun fabularny zaprezentował mieszankę strzelanin, walki wręcz oraz typowego dla serii szpiegowskiego klimatu. Gra ma mieć bardzo filmowy charakter.

Beast of Reincarnation

  • Platforma: PS5, Xbox Series X/S, PC
  • Data wydania: 4 sierpnia 2026

Nowe IP od studia Game Freak, znanego głównie z serii Pokémon. To gra akcji w klimatach sci-fi fantasy, w której ważną rolę odgrywa współpraca z towarzyszem (prawdopodobnie psem lub bestią). Zwiastun skupił się na walce i zarysowaniu fabuły.

Control Resonant

  • Platforma: PS5, Xbox, PC
  • Data wydania: 2026

Kolejna odsłona w uniwersum Remedy. Głównym bohaterem jest Dylan Faden, brat protagonistki pierwszej części. Rozgrywka kładzie większy nacisk na walkę wręcz i wykorzystanie zmiennokształtnej broni „Aberrant” oraz otwartych przestrzeni miejskich.

Crimson Moon

  • Platforma: PS5, Xbox, PC
  • Data wydania: 2026

Brutalne RPG akcji nastawione na walkę w zwarciu. Gracze wcielają się w hybrydę człowieka i anioła, by walczyć z demonami i wampirami. Tytuł umożliwia kooperację i wyróżnia się gotyckim stylem artystycznym.

Rayman 30th Anniversary Edition

  • Platforma: PS5, Switch, PC, Xbox
  • Data wydania: 13 lutego 2026

Definitywna edycja pierwszej części przygód Raymana. Pakiet zawiera pięć różnych wersji gry z klasycznych konsol, grywalny prototyp oraz film dokumentalny o powstawaniu serii. Wydanie cyfrowe dostępne jest niemal natychmiast.

Dead or Alive 6 Last Round / Nowy projekt DoA

  • Platforma: PS5
  • Data wydania: 25 czerwca 2026 (Last Round)

Zapowiedź ostatecznej wersji Dead or Alive 6 z nowymi kostiumami i modelem free-to-play. Równocześnie Koei Tecmo ogłosiło prace nad zupełnie nową odsłoną serii z okazji 30-lecia marki, pokazując krótki teaser z Ryu Hayabusą.

Marvel Tokon: Fighting Souls

  • Platforma: PS5, PC
  • Data wydania: 6 sierpnia 2026

Bijatyka w uniwersum Marvela. Nowy zwiastun skupił się na drużynie X-Men, potwierdzając obecność w grze Wolverine'a, Storm, Magik oraz Danger. Roster ma liczyć łącznie 20 postaci w dniu premiery.

Yakoh Shinobi Ops

  • Platforma: PS5
  • Data wydania: 2027

Skradanka z widokiem z góry, nastawiona na taktyczną kooperację do czterech osób. Gracze będą infiltrować strzeżone zamki i unikać potwornych przeciwników, wykorzystując techniki ninja. Tytuł ma zdefiniować na nowo akcję w stylu shinobi.

4:Loop

  • Platforma: PS5, PC
  • Data wydania: Brak daty (testy wkrótce)

Kooperacyjna strzelanka z elementami roguelike od Bad Robot Games. Czwórka graczy przemierza proceduralnie generowane środowiska, korzystając z technologii obcych. Gra wyróżnia się mechaniką „Probability Map” wpływającą na wybór misji.

Mina the Hollower

  • Platforma: PS5, Switch, PC
  • Data wydania: Wiosna 2026

Nowa gra twórców Shovel Knight. To przygodowa gra akcji z widokiem z góry, nawiązująca stylistyką do ery Game Boy Color. Ekskluzywne demo na PS5 zostało udostępnione dzień po pokazie.

Neva: Prologue

  • Platforma: PS5
  • Data wydania: 19 lutego 2026

Samodzielny prolog do artystycznej gry niezależnej Neva. Opowiada o pierwszej przygodzie Alby i wilczego szczenięcia, stanowiąc wstęp do wydarzeń z pełnej wersji gry.

Darwin's Paradox

  • Platforma: PS5, PC
  • Data wydania: 2 kwietnia 2026

Platformówka, w której gracz wciela się w ośmiornicę próbującą wrócić do oceanu. Tytuł wymaga skradania się przez fabryki i złomowiska. Demo, które już powinno być dostępne w sieci, zawiera misję inspirowaną serią Metal Gear Solid.

Rev. Noir

  • Platforma: PS5
  • Data wydania: Brak daty

Nowe japońskie RPG od Konami. Gra osadzona jest w świecie spowitym przez zjawisko lightfall i utrzymana w stylistyce anime. Na ten moment zaprezentowano jedynie teaser zarysu fabularnego.

Brigandine Abyss

  • Platforma: PS5
  • Data wydania: 2026
Kolejna odsłona serii strategicznych gier RPG w klimatach fantasy. Tytuł zaoferuje 100 grywalnych klas postaci oraz sześć głównych linii fabularnych.

Oliwier Nytko
13.02.2026 07:00
