Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

NVIDIA zaskoczy nowym sprzętem. Trafi do twojego salonu

NVIDIA może zaskoczyć klientów nowym sprzętem. Nie będzie to jednak kolejna karta graficzna. Tylko rozwiązanie, które przyda się w twoim salonie.

Albert Żurek
NVIDIA nowy sprzęt
REKLAMA

Marka NVIDIA kojarzy się nam przede wszystkim z układami graficznymi dla laptopów i komputerów stacjonarnych. Ostatnio gigant działa głównie w tematyce sztucznej inteligencji, dostarczając najlepsze układy AI. Jednak mało kto pamięta, ale w przeszłości gigant specjalizował się w tworzeniu genialnych przystawek do telewizorów. Pracownik firmy zasugerował, że na rynek może powrócić nowocześniejsza wersja urządzenia.

REKLAMA

NVIDIA Shield powróci. Szykuje się najlepsza przystawka smart TV

NVIDIA Shield TV to stosunkowo proste urządzenia przypominające dzisiejszego Google TV Streamer czy Xiaomi TV Box. Założenia były bardzo podobne - stworzyć sprzęt bazujący na systemie Android TV, który ma zapewniać możliwość grania w gry uruchomione lokalnie oraz streamowania gier z naszego komputera przez internet.

Sprzęt w pierwszej wersji został wydany w 2015 r., a następnie doczekał się odświeżania w 2017 i 2019 r. oraz bardziej zaawansowanych wersji z dopiskiem Pro. Początkowe modele były zasilane przez układ NVIDIA Tegra X1, a warianty z 2019 r. Tegra X1+. Czip z serii Tegra napędził także oryginalnego Nintendo Switcha 1. generacji. Dzięki zastosowaniu tak mocnego czipu sprzęt do dzisiaj jest jedną z najszybszych przystawek na Android TV.

Obecnie w urządzeniach brakuje kilku nowoczesnych rozwiązań - np. wsparcia HDR10+ opracowanego przez Samsunga już w 2017 r. 

Jak podaje Sammobile, starszy wiceprezes ds. inżynierii sprzętu NVIDIA Andrew Bell powiedział, że firma bada możliwość opracowania nowego sprzętu z linii Shield TV stworzonego z myślą o telewizorach. Nowe wydanie oprócz wyższej wydajności ma skupiać się przede wszystkim na obsłudze nowoczesnych kodeków wideo typu AV1 oraz dodaniu nowych formatów HDR: Dolby Vision czy HDR10+ do odtwarzania multimediów.

Trudno obecnie mówić o szczegółach, ale aby móc konkurować z nowoczesnymi przystawkami smart TV NVIDIA będzie musiała się postarać i dodać opcje, których brakuje konkurencji. Jednym z nich jest niedawno zaprezentowany przez Samsunga HDR10+ Advanced, który ma stanowić odpowiedź na Dolby Vision 2. 

Kolejna generacja  Shield TV mogłaby również zapewnić ulepszone rozwiązania dla GeForce Now. Pamiętajmy, że gdy debiutowały dotychczasowe wersje przystawki NVIDII  usługa do streamingu dopiero raczkowała. Publiczna premiera GeForce Now odbyła się w 2020 r. i od tego czasu jakość usługi znacząco wzrosła. 

REKLAMA
Ładowanie produktów...

Obecne przystawki NVIDIA Shield to rekordziści aktualizacji

Przez fakt zastosowania mocnego jak na tamte czasy układu NVIDIA Tegra X1 (X1+), przystawki Shield są obecnie jednymi z najszybszych urządzeń tego typu na rynku. Szybkie układy nawet po tylu latach gwarantują dobrą wydajność, ale też możliwość aktualizacji bez zauważalnych spowolnień. Andrew Bell podkreślił, że NVIDIA zobowiązała się do praktycznie dożywotniego wsparcia oprogramowania dla obecnych sprzętów. To istny fenomen - 11-letnie sprzęty wciąż dostają aktualizacje.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
12.02.2026 21:41
Tagi: Karty graficzneNvidiaSmart TVTelewizory
Najnowsze
21:17
Gra na Switcha 2 nie ma prawa wyglądać tak dobrze. Final Fantasy VII to czary
Aktualizacja: 2026-02-12T21:17:41+01:00
20:59
Zasięg sieci komórkowej nie jest najważniejszy. Liczy się coś więcej
Aktualizacja: 2026-02-12T20:59:05+01:00
20:38
Fenomen Apple'a jest niesamowity. Spóźnili się 7 lat, a i tak zgarną wszystko
Aktualizacja: 2026-02-12T20:38:30+01:00
19:40
Cieszy mnie zakaz fajerwerków w Polsce. Wreszcie przestajemy myśleć tylko o sobie
Aktualizacja: 2026-02-12T19:40:58+01:00
19:39
Zakaz sprzedaży fajerwerków w Polsce. Bambinizm zaślepił wam oczy
Aktualizacja: 2026-02-12T19:39:49+01:00
19:16
Abonament RTV za darmo. Więcej Polaków uniknie opłaty
Aktualizacja: 2026-02-12T19:16:41+01:00
18:23
Nad Polską może solidnie huknąć. Wojsko wydało jasny komunikat
Aktualizacja: 2026-02-12T18:23:48+01:00
18:10
NordVPN rozdaje darmowe miesiące. Wpisz kod i bierz, co dają
Aktualizacja: 2026-02-12T18:10:24+01:00
17:36
Czekaliśmy na to od premiery Windowsa 11. Tak, chodzi o Pasek zadań
Aktualizacja: 2026-02-12T17:36:56+01:00
17:01
Polska buduje z Europą zabójcze 500 Plus. Ma zamęczyć przeciwnika
Aktualizacja: 2026-02-12T17:01:26+01:00
16:48
Jak cofnąć i edytować wiadomość iMessage z iPhone'a i nie tylko? Poradnik
Aktualizacja: 2026-02-12T16:48:42+01:00
16:37
Widziałem trzy nowe roboty sprzątające. Jeden szczegół urzekał
Aktualizacja: 2026-02-12T16:37:47+01:00
16:21
Czytam zapis przemówienia Elona Muska. To już demencja
Aktualizacja: 2026-02-12T16:21:49+01:00
16:09
InPost tnie ceny przesyłek. Brzoska ma gest dla Polaków
Aktualizacja: 2026-02-12T16:09:13+01:00
15:10
mObywatel stanie się kompletny. Łatwiej zapłacisz podatki
Aktualizacja: 2026-02-12T15:10:26+01:00
14:41
Allegro obniża i podwyższa darmową dostawę. Co?
Aktualizacja: 2026-02-12T14:41:47+01:00
13:26
Dyskonty zamieniły Tłusty czwartek w cyrk. Ludzie kupują po 24 pączki, zjedzą trzy
Aktualizacja: 2026-02-12T13:26:56+01:00
12:28
Wyrzuciłem na tydzień laptopa. Pracowałem tylko na tablecie
Aktualizacja: 2026-02-12T12:28:21+01:00
12:04
Spadają na Ziemię z siłą bomby atomowej. "To goście spoza naszego Układu"
Aktualizacja: 2026-02-12T12:04:08+01:00
11:44
Uciekli przed systemem kaucyjnym w kartony. Rząd szykuje odwet
Aktualizacja: 2026-02-12T11:44:00+01:00
10:40
Elon Musk zbuduje na Księżycu ogromną katapultę. "Oszalał"
Aktualizacja: 2026-02-12T10:40:01+01:00
10:25
Największa nowość iOS 26.3? Szybciej uciekniesz na Androida
Aktualizacja: 2026-02-12T10:25:32+01:00
9:57
Tłumacz wbudowany w sieć komórkową. Operator testuje przełomową usługę
Aktualizacja: 2026-02-12T09:57:12+01:00
9:21
Poczta Polska ma zapaść. "Kartki na święta przyszły pod koniec stycznia"
Aktualizacja: 2026-02-12T09:21:22+01:00
8:39
Nowa Siri rozsypała się w testach. Niech ktoś zatrzyma tę farsę
Aktualizacja: 2026-02-12T08:39:39+01:00
7:53
Umrzesz, ale twój Facebook nie. Meta ma patent na nieśmiertelność
Aktualizacja: 2026-02-12T07:53:31+01:00
7:00
Yakuza Kiwami 3 frustruje starych fanów, a ja jestem zachwycony - recenzja
Aktualizacja: 2026-02-12T07:00:51+01:00
6:20
Pokazali wiatraki antydronowe. Ktoś tu ma dużą fantazję
Aktualizacja: 2026-02-12T06:20:00+01:00
6:15
Kometa miała być martwa, a nie jest. "Niepokojące ślady"
Aktualizacja: 2026-02-12T06:15:00+01:00
6:10
Wspólna produkcja amunicji 155 mm nabiera tempa. Polska i USA dogadane
Aktualizacja: 2026-02-12T06:10:00+01:00
6:06
Zmodyfikowali mózgi gołębi. Tworzą śmiercionośne, żywe drony
Aktualizacja: 2026-02-12T06:06:00+01:00
6:00
Ten jeden detal mi nie pasuje. Poza tym realme 16 Pro i 16 Pro+ zachwycają
Aktualizacja: 2026-02-12T06:00:00+01:00
21:20
Intel puści cię z torbami. Nie wypłacisz się za prąd
Aktualizacja: 2026-02-11T21:20:00+01:00
20:10
Kupiłeś AirTaga 2? Musisz go dobrze ustawić, inaczej pożałujesz
Aktualizacja: 2026-02-11T20:10:00+01:00
19:04
Polak wydał 70 mln dolarów na domenę. "O tym adresie marzą giganci"
Aktualizacja: 2026-02-11T19:04:20+01:00
18:08
PKP szykuje kolejowy szturm na Berlin. I bardzo dobrze
Aktualizacja: 2026-02-11T18:08:41+01:00
17:59
Cena iPhone 18 Pro nie spowoduje zawału. Wreszcie dobre wiadomości
Aktualizacja: 2026-02-11T17:59:07+01:00
17:26
Zamiast odkurzaczy zrobili... psa. Natychmiastowy hit
Aktualizacja: 2026-02-11T17:26:10+01:00
17:04
Allegro ułatwia kupowanie części do samochodu. Kapitalne rozwiązanie
Aktualizacja: 2026-02-11T17:04:33+01:00
16:57
Coś wysyła sygnały z serca Drogi Mlecznej. Szukali tego latami
Aktualizacja: 2026-02-11T16:57:33+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA