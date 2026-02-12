Ładowanie...

Marka NVIDIA kojarzy się nam przede wszystkim z układami graficznymi dla laptopów i komputerów stacjonarnych. Ostatnio gigant działa głównie w tematyce sztucznej inteligencji, dostarczając najlepsze układy AI. Jednak mało kto pamięta, ale w przeszłości gigant specjalizował się w tworzeniu genialnych przystawek do telewizorów. Pracownik firmy zasugerował, że na rynek może powrócić nowocześniejsza wersja urządzenia.

NVIDIA Shield powróci. Szykuje się najlepsza przystawka smart TV

NVIDIA Shield TV to stosunkowo proste urządzenia przypominające dzisiejszego Google TV Streamer czy Xiaomi TV Box. Założenia były bardzo podobne - stworzyć sprzęt bazujący na systemie Android TV, który ma zapewniać możliwość grania w gry uruchomione lokalnie oraz streamowania gier z naszego komputera przez internet.

Sprzęt w pierwszej wersji został wydany w 2015 r., a następnie doczekał się odświeżania w 2017 i 2019 r. oraz bardziej zaawansowanych wersji z dopiskiem Pro. Początkowe modele były zasilane przez układ NVIDIA Tegra X1, a warianty z 2019 r. Tegra X1+. Czip z serii Tegra napędził także oryginalnego Nintendo Switcha 1. generacji. Dzięki zastosowaniu tak mocnego czipu sprzęt do dzisiaj jest jedną z najszybszych przystawek na Android TV.

Obecnie w urządzeniach brakuje kilku nowoczesnych rozwiązań - np. wsparcia HDR10+ opracowanego przez Samsunga już w 2017 r.

Jak podaje Sammobile, starszy wiceprezes ds. inżynierii sprzętu NVIDIA Andrew Bell powiedział, że firma bada możliwość opracowania nowego sprzętu z linii Shield TV stworzonego z myślą o telewizorach. Nowe wydanie oprócz wyższej wydajności ma skupiać się przede wszystkim na obsłudze nowoczesnych kodeków wideo typu AV1 oraz dodaniu nowych formatów HDR: Dolby Vision czy HDR10+ do odtwarzania multimediów.

Trudno obecnie mówić o szczegółach, ale aby móc konkurować z nowoczesnymi przystawkami smart TV NVIDIA będzie musiała się postarać i dodać opcje, których brakuje konkurencji. Jednym z nich jest niedawno zaprezentowany przez Samsunga HDR10+ Advanced, który ma stanowić odpowiedź na Dolby Vision 2.

Kolejna generacja Shield TV mogłaby również zapewnić ulepszone rozwiązania dla GeForce Now. Pamiętajmy, że gdy debiutowały dotychczasowe wersje przystawki NVIDII usługa do streamingu dopiero raczkowała. Publiczna premiera GeForce Now odbyła się w 2020 r. i od tego czasu jakość usługi znacząco wzrosła.

Obecne przystawki NVIDIA Shield to rekordziści aktualizacji

Przez fakt zastosowania mocnego jak na tamte czasy układu NVIDIA Tegra X1 (X1+), przystawki Shield są obecnie jednymi z najszybszych urządzeń tego typu na rynku. Szybkie układy nawet po tylu latach gwarantują dobrą wydajność, ale też możliwość aktualizacji bez zauważalnych spowolnień. Andrew Bell podkreślił, że NVIDIA zobowiązała się do praktycznie dożywotniego wsparcia oprogramowania dla obecnych sprzętów. To istny fenomen - 11-letnie sprzęty wciąż dostają aktualizacje.

