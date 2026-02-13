Logo
Pendolino wjeżdża do Czech. Najpierw musi zwolnić

Polskie Pendolino coraz odważniej zagląda za granicę. Po latach kursów między Trójmiastem, Warszawą i Krakowem, teraz szykuje się do wjazdu na czeskie tory.

Marcin Kusz
Pendolino rusza na Czechy. Plan PKP zaskakuje
Jest już zgoda tamtejszego urzędu kolejowego na eksploatację próbną składów ED250 na trasie Bohumin-Praga, ale po drodze pojawiły się ograniczenia, kompromisy i sporo znaków zapytania. PKP Intercity szuka dla Pendolino nowych zadań nawet kosztem skomplikowanych uzgodnień technicznych.

Pendolino za Olzą. Ambitny plan, który właśnie się przycina

O tym, że Pendolino wyjedzie na czeskie tory mówiono jeszcze jesienią ubiegłego roku. Składy miały ruszyć w Czechach z Bohumina aż do uzdrowiskowych Franciszkowych Łaźni, w relacji obsługiwanej we współpracy z Kolejami Czeskimi. W tle była jednak modernizacja sieci w Polsce, która ogranicza liczbę kursów w kraju. PKP Intercity otwarcie mówiło wtedy, że skoro remonty PKP PLK trzymają część składów w ryzach, to lepiej wypuścić je na zagraniczne trasy, niż pozwolić im stać bezczynnie.

Z czasem okazało się jednak, że kolejowa rzeczywistość po czeskiej stronie jest znacznie bardziej skomplikowana. Z dokumentów wynika, że przewoźnik ostatecznie wystąpił do czeskiego odpowiednika UTK tylko o dopuszczenie ruchu próbnego na odcinku Bohumin-Praga. Fragment do Franciszkowych Łaźni wypadł z wniosku, choć to właśnie ta relacja była wcześniej przedstawiana jako wizytówka polskiego Pendolino w Czechach.

Czeski urząd mówi tak, ale tylko na swoich warunkach

Kluczowy ruch wykonał Drážní úřad – czeski Urząd Kolejowy. To on wydał decyzję, która otwiera ED250 drogę do jazd próbnych z pasażerami na wskazanej trasie. Z dokumentu jasno wynika, że zgoda dotyczy wyłącznie odcinka Bohumin-Praga, a sama decyzja ma wejść w życie w najbliższych dniach. To nie jest ani pełna homologacja, ani zielone światło na dowolne manewry. To precyzyjnie ograniczona eksploatacja próbna, ważna do 30 czerwca 2026 r.

Jak podaje portal Rynek Kolejowy, zanim jednak urząd postawił pieczątkę, pojawiła się bariera nie tyle polityczna, co stricte techniczna. Czeski zarządca infrastruktury pierwotnie sprzeciwiał się dopuszczeniu Pendolino ze względu na parametry jazdy po ciasnych łukach (o promieniu do 250 m). Problem nie dotyczył samej możliwości przejazdu, lecz prędkości, z jaką wózki ED250 miałyby się wpisywać w takie odcinki.

PKP Intercity musiało więc dostarczyć dodatkowe dane dotyczące zachowania składu na trudniejszej geometrii toru. Na tej podstawie ustalono, że na łukach o promieniu mniejszym niż 250 m Pendolino będzie musiało znacząco zwolnić – do maksymalnie 60 km/h, a przy promieniach poniżej 150 m nawet do około 30 km/h. To kompromis, który z jednej strony uspokaja zarządcę infrastruktury, z drugiej zaś pokazuje, że czeska przygoda ED250 nie będzie przejazdem z pełną mocą.

PKP Intercity czeka, pasażerowie też

Od strony formalnej gra jest więc rozegrana: decyzja Drážní úřad dopuszcza ruch próbny do końca czerwca 2026 r. Pozostaje kwestia najtrudniejsza do przewidzenia – kiedy Pendolino faktycznie wyruszy w trasę z pasażerami.

PKP Intercity oficjalnie przyznaje, że ustalenia pomiędzy stronami trwają. Firma nie podaje daty startu jazd testowych ani nie potwierdza, że w ogóle rozpoczną się one w tym półroczu. Zapewnia jedynie, że szczegóły przedstawi dopiero po podpisaniu porozumienia. Na razie więc polskie ED250 mają w Czechach status gościa, który ma imienne zaproszenie na imprezę, ale nie zna jeszcze dokładnej godziny, o której ma się stawić.

Przeczytaj także:

Z perspektywy przewoźnika to jednak inwestycja w elastyczność. Możliwość skierowania Pendolino na czeskie trasy daje PKP Intercity dodatkowy wentyl bezpieczeństwa na czas remontów w Polsce. Gdy modernizacje szlaków w kraju ograniczają przepustowość i układ połączeń, część najbardziej zaawansowanych składów może pracować na zagranicznych liniach, zamiast spędzać miesiące w rezerwie.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Grand Warszawski, Shutterstock.com; Canva

Marcin Kusz
13.02.2026 06:17
Tagi: czechyPendolinoPKPPociągipolska
