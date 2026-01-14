Ładowanie...

MasZyna to prawdopodobnie najdłużej rozwijany symulator w historii polskich gier. Teraz, po ponad dwudziestu latach kolektywnej pracy entuzjastów, doczekał się stabilnej wersji na Steam. Projekt open source jest dostępny za darmo, dla graczy z systemami Windows, działając także na starszych sprzętach.

MasZyna to legenda. Projekt powstawał oddolnie, siłą entuzjazmu i miłości do kolei.

Gra powstawała od 2001 roku, a jej oryginalnym twórcą jest Michał Woźniak. Początkowo skupiała się na symulacji jazdy popularną w Polsce lokomotywą EU07, na brytyjskiej licencji, budowaną we wrocławskim Pafawagu (teraz Alstom) oraz poznańskim HCP (teraz H. Cegielski). Swego czasu była to najpopularniejsza lokomotywa w Polsce.

Działania Woźniaka zostały wsparte przez innych entuzjastów, organizujących się na forum działającym do dzisiaj. MasZynę współtworzy masa pasjonatów o rozmaitych umiejętnościach. Od profesjonalistów zajmujących się programowaniem i modelowaniem 3D, po entuzjastów nagrywających dźwięki pociągów. Projekt open source rósł i pęczniał, rozszerzając się o nowy tabór oraz kolejne grywalne odcinki.

Współcześnie MaSzyna to ponad 100 różnych pojazdów i wariacji - w tym Pendolino - oraz ponad 150 scenariuszy do rozegrania. W tym takie trwające wiele godzin, zmuszając do jazdy przez Polskę w skali 1 do 1, po setkach kilometrów torów. Nie spodziewajcie się tylko, że oprawa, chociaż kilkukrotnie ulepszana, dorówna komercyjnym symulatorom takim jak polski SimRail.

Po ponad dwóch dekadach, MasZyna w rozbudowanej wersji trafia na Steam.

To pierwszy raz, kiedy do instalacji gry nie potrzeba osobnego launchera i kiedy polski symulator może stanowić część naszej cyfrowej biblioteki. Wystarczy odwiedzić świeżutką kartę produktową Steam i pobrać MasZynę za darmo. Ma niskie wymagania sprzętowe, dzięki czemu zadziała także na starszych sprzętach.

Trzeba tylko mieć na uwadze, że MasZyna nie jest grą z trybem fabularnym czy trybem kariery. To symulator, w którym kładzie się silny nacisk na fizykę oraz elementy wyposażenia pojazdu, w którym przejazd stanowi wartość samą w sobie. Do tego produkcja jest wysoce elastyczna, pozwalając graczom na edycję masy parametrów. Odjazd!

Szymon Radzewicz 14.01.2026 21:07

