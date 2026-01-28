Pierwszy składany iPhone będzie przestarzały. O 13 lat

Ładowanie...

Pierwszy składany smartfon Samsunga pojawił się na rynku na początku 2019 r. Od tego czasu firma wprowadziła już siedem generacji sprzętu, a tymczasem największy konkurent w postaci Apple’a analizował sytuację i czekał na dobry moment. Gigant jednak nie skopiuje obecnego projektu Koreańczyków. Wykorzysta pomysł sprzed dekady.

Pomysł składanych smartfonów sięga 2013 r.

Samsung już przed sklepową premierą pierwszego Folda eksperymentował z elastycznymi ekranami. Na targach technologicznych CES już w 2018 r. pokazano pierwsze składające się urządzenia. Mało kto wie, ale pomysł zginających się wyświetlaczy jest jeszcze starszy - Samsung już w 2013 r. pokazał jak mógłby wyglądać telefon z ekranem tego typu.

W sieci nic nie ginie i wciąż możemy znaleźć reklamę Samsunga z tego czasu. Urządzenie przedstawione w materiale znacząco różni się od dzisiejszych Galaxy Z Foldów ze względu na odmienne proporcje. Obecne modele przypominają bardziej kwadrat niż prostokąt - są prawie tak samo szerokie, jak wysokie. Pomysł z 2013 r. zakłada stworzenie szerszego urządzenia.

Oczywiście był to tylko zamysł przedstawiony na filmie marketingowym. Pamiętajmy, że na sklepową premierę faktycznych składaków musieliśmy czekać kolejne sześć lat. Technologia konsumencka przez ten czas zmieniła się nie do poznania. Smartfony urosły, otrzymały mnóstwo ulepszeń w zakresie aparatów, mocy obliczeniowej, technologii wyświetlacza czy oprogramowania.

Trudno wyobrażać sobie rzeczywistość, w której iPhone 5S z ekranem o przekątnej 4 cali konkuruje ze składakiem z wyświetlaczem o wielkości ówczesnych tabletów. Stworzenie takiego urządzenia i wprowadzenie go do regularnej sprzedaży w akceptowalnej cenie w tych czasach było niemożliwe.

Dziś jednak składaki są powszechne. Niektóre nawet nie są znacznie droższe od klasycznych telefonów - wystarczy spojrzeć w stronę serii Galaxy Z Flip.

Pierwszy składany iPhone cofnie nas do 2013 r.

Jesienią 2026 r. Apple ma wprowadzić pierwszą generację iPhone’a z elastycznym ekranem. Z obecnych informacji wynika, że urządzenie formą będzie przypominać projekt Samsunga z 2013 r. Telefon w odróżnieniu od dzisiejszych Foldów Samsunga i chińskich producentów ma być szersze niż wyższe. Mówi się, że ekran główny ma mieć przekątną ok. 7,7 cala, a dodatkowy zewnętrzny ok. 5,5 cala.

Dzięki takiemu podejściu oglądanie filmów i seriali będzie bardziej naturalne. W konkurencyjnych składakach z kwadratowymi proporcjami ekranu najczęściej widzimy niezagospodarowaną przestrzeń z czarnymi paskami na dole i górze.

W pierwszym składanym iPhone tego nie będzie. Pojawiło się też doniesienie, że Samsung również ma wprowadzić specjalną wersję Galaxy Z Wide Fold z szerszym wyświetlaczem, aby konkurować z propozycją Apple’a. To niesamowite, że koreański producent już 2013 r. pokazał jak w przyszłości będą wyglądać składne smartfony. Nie tylko jego, ale też konkurencji.

Albert Żurek 28.01.2026 15:08

