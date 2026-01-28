REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Pierwszy składany iPhone będzie przestarzały. O 13 lat

Apple w tym roku pokaże swoje pierwsze podejście do składanych smartfonów za sprawą iPhone'a Fold. Telefon cofnie nas o 13 lat i będzie niczym pomysł Samsunga z 2013 r. 

Albert Żurek
Pierwszy składany iPhone będzie przestarzały. O 13 lat
REKLAMA

Pierwszy składany smartfon Samsunga pojawił się na rynku na początku 2019 r. Od tego czasu firma wprowadziła już siedem generacji sprzętu, a tymczasem największy konkurent w postaci Apple’a analizował sytuację i czekał na dobry moment. Gigant jednak nie skopiuje obecnego projektu Koreańczyków. Wykorzysta pomysł sprzed dekady.

REKLAMA

Pomysł składanych smartfonów sięga 2013 r. 

Samsung już przed sklepową premierą pierwszego Folda eksperymentował z elastycznymi ekranami. Na targach technologicznych CES już w 2018 r. pokazano pierwsze składające się urządzenia. Mało kto wie, ale pomysł zginających się wyświetlaczy jest jeszcze starszy - Samsung już w 2013 r. pokazał jak mógłby wyglądać telefon z ekranem tego typu.

W sieci nic nie ginie i wciąż możemy znaleźć reklamę Samsunga z tego czasu. Urządzenie przedstawione w materiale znacząco różni się od dzisiejszych Galaxy Z Foldów ze względu na odmienne proporcje. Obecne modele przypominają bardziej kwadrat niż prostokąt - są prawie tak samo szerokie, jak wysokie. Pomysł z 2013 r. zakłada stworzenie szerszego urządzenia.

Oczywiście był to tylko zamysł przedstawiony na filmie marketingowym. Pamiętajmy, że na sklepową premierę faktycznych składaków musieliśmy czekać kolejne sześć lat. Technologia konsumencka przez ten czas zmieniła się nie do poznania. Smartfony urosły, otrzymały mnóstwo ulepszeń w zakresie aparatów, mocy obliczeniowej, technologii wyświetlacza czy oprogramowania. 

Trudno wyobrażać sobie rzeczywistość, w której iPhone 5S z ekranem o przekątnej 4 cali konkuruje ze składakiem z wyświetlaczem o wielkości ówczesnych tabletów. Stworzenie takiego urządzenia i wprowadzenie go do regularnej sprzedaży w akceptowalnej cenie w tych czasach było niemożliwe.

Dziś jednak składaki są powszechne. Niektóre nawet nie są znacznie droższe od klasycznych telefonów - wystarczy spojrzeć w stronę serii Galaxy Z Flip.

Czytaj też:

Pierwszy składany iPhone cofnie nas do 2013 r. 

Jesienią 2026 r. Apple ma wprowadzić pierwszą generację iPhone’a z elastycznym ekranem. Z obecnych informacji wynika, że urządzenie formą będzie przypominać projekt Samsunga z 2013 r. Telefon w odróżnieniu od dzisiejszych Foldów Samsunga i chińskich producentów ma być szersze niż wyższe. Mówi się, że ekran główny ma mieć przekątną ok. 7,7 cala, a dodatkowy zewnętrzny ok. 5,5 cala.

Dzięki takiemu podejściu oglądanie filmów i seriali będzie bardziej naturalne. W konkurencyjnych składakach z kwadratowymi proporcjami ekranu najczęściej widzimy niezagospodarowaną przestrzeń z czarnymi paskami na dole i górze.

REKLAMA

W pierwszym składanym iPhone tego nie będzie. Pojawiło się też doniesienie, że Samsung również ma wprowadzić specjalną wersję Galaxy Z Wide Fold z szerszym wyświetlaczem, aby konkurować z propozycją Apple’a. To niesamowite, że koreański producent już 2013 r. pokazał jak w przyszłości będą wyglądać składne smartfony. Nie tylko jego, ale też konkurencji. 

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
28.01.2026 15:08
Tagi: AppleiPhoneSamsungSkładane smartfonySmartfony
Najnowsze
15:00
iRobot zmienia właściciela. Twórca Roomby trafia w wiadome ręce i to dobrze
Aktualizacja: 2026-01-28T15:00:29+01:00
14:57
Prezenty dla gadżeciarza na Walentynki. Te zrobią robotę
Aktualizacja: 2026-01-28T14:57:05+01:00
14:55
Jaki iPhone na Walentynki? Te będą najlepsze na prezent
Aktualizacja: 2026-01-28T14:55:34+01:00
14:52
WhatsApp wbija w fotel nowym ulepszeniem. Musisz je włączyć
Aktualizacja: 2026-01-28T14:52:12+01:00
14:33
Pancerne drony powstaną w Polsce. Nie mieliśmy takich wozów bojowych
Aktualizacja: 2026-01-28T14:33:12+01:00
12:48
Coś pędzi w stronę Księżyca z siłą bomby termojądrowej. My też możemy oberwać
Aktualizacja: 2026-01-28T12:48:50+01:00
12:15
Pierwszy taki zakaz w Europie. "Koniec handlowania emocjami dzieci"
Aktualizacja: 2026-01-28T12:15:01+01:00
11:08
Nie wierzę, że Google to robi. Nowy system uratuje tanie laptopy
Aktualizacja: 2026-01-28T11:08:45+01:00
10:40
NASA odkryła sekret Europy. To ściana o niewiarygodnej grubości
Aktualizacja: 2026-01-28T10:40:50+01:00
9:24
iPhone 18 nie ulegnie drożyźnie. Dobry Apple poświęca się dla nas
Aktualizacja: 2026-01-28T09:24:38+01:00
9:01
Wy-KlikAI sobie firmową stronę z Orange. Mnie zajęło to pięć minut
Aktualizacja: 2026-01-28T09:01:26+01:00
8:28
Gemini szalenie potaniało. ChatGPT właśnie przestał mi się opłacać
Aktualizacja: 2026-01-28T08:28:13+01:00
8:00
Samsung Galaxy S26 dostanie coś genialnego. Koniec z zerkaniem przez ramię
Aktualizacja: 2026-01-28T08:00:08+01:00
6:45
Coś niepokojącego dzieje się na słońcu. Grozi nam utrata łączności
Aktualizacja: 2026-01-28T06:45:00+01:00
6:34
Android ma lepsze Zdjęcia dla osób 18+. Zamienisz fotkę w dowolne wideo
Aktualizacja: 2026-01-28T06:34:00+01:00
6:23
Starship V3 to monstrum sięgające Marsa. Nowa rakieta Muska odarta z tajemnic
Aktualizacja: 2026-01-28T06:23:00+01:00
6:11
W USA prawo napisze czatbot. Argumentacja urzędnika powoduje opad rąk
Aktualizacja: 2026-01-28T06:11:00+01:00
6:01
Poczta Polska wprost: w części kraju listy i paczki utkną. Jest lista
Aktualizacja: 2026-01-28T06:01:00+01:00
21:30
Odkryli nową formę życia. Tajemnicze kolosy istniały na Ziemi przed drzewami
Aktualizacja: 2026-01-27T21:30:59+01:00
20:14
Windows 7 wrócił zza grobu. Problem polega na tym, że jest niebezpieczny
Aktualizacja: 2026-01-27T20:14:39+01:00
19:57
Nowa gra Wiedźmin zaskakuje świat. Zagramy już za miesiąc, biorę w ciemno
Aktualizacja: 2026-01-27T19:57:16+01:00
19:42
Powrót ludzkości na Księżyc zagrożony przez skafandry. Są za nowoczesne
Aktualizacja: 2026-01-27T19:42:55+01:00
19:23
Tak skończył składany smartfon otwarty zimą. Trzeba to wiedzieć przed zakupem
Aktualizacja: 2026-01-27T19:23:55+01:00
19:11
Tyle kosztowałby Samsung Galaxy Z TriFold w Polsce. Nie no, za tyle to nie
Aktualizacja: 2026-01-27T19:11:15+01:00
17:53
Eksperci z całego świata na Crypto Talks. Warsaw. Takiej debaty jeszcze nie było, a mocno potrzeba
Aktualizacja: 2026-01-27T17:53:19+01:00
17:37
Polskie lotniska na zupełnie nowym pułapie. Europa patrzy z zazdrością
Aktualizacja: 2026-01-27T17:37:38+01:00
17:33
Otwierasz Paczkomat bez wysiadania z auta i wyjmowania telefonu. InPost dowozi
Aktualizacja: 2026-01-27T17:33:45+01:00
17:19
Tak wygląda najstarsze drewniane narzędzie człowieka. Zabijaliśmy nim
Aktualizacja: 2026-01-27T17:19:26+01:00
16:54
Samsung robi składaka, co poskłada rywali. Galaxy Wide Fold imponuje
Aktualizacja: 2026-01-27T16:54:55+01:00
16:35
To najszybciej taniejący iPhone w Polsce. Cienko (he-he) z nim
Aktualizacja: 2026-01-27T16:35:28+01:00
15:29
Najlepsze smartwatche na walentynki. Te modele to pewniaki
Aktualizacja: 2026-01-27T15:29:00+01:00
15:13
Gracze wygrali w prawo. Teraz Unia musi się zająć batem na wydawców
Aktualizacja: 2026-01-27T15:13:22+01:00
15:03
Chciałam idealnej klawiatury. Skończyłam, budując ją sama
Aktualizacja: 2026-01-27T15:03:31+01:00
14:45
Niemcy dają fortunę za tego, kto wyłączył im światło. A ja już wiem
Aktualizacja: 2026-01-27T14:45:17+01:00
14:45
LEGO na Walentynki: najlepsze zestawy na prezent. Oto moje pewniaki
Aktualizacja: 2026-01-27T14:45:07+01:00
13:26
Afryka dosłownie pęka. Susze wywołały efekt domina
Aktualizacja: 2026-01-27T13:26:58+01:00
12:53
Gość z OpenAI wpłacił Trumpowi miliony. U nas mówią na to łapówka
Aktualizacja: 2026-01-27T12:53:08+01:00
12:10
Płacisz mniej, ale stoisz w pociągu. Kolej oszalała
Aktualizacja: 2026-01-27T12:10:02+01:00
11:44
Niewidzialny szkielet kosmosu. Stworzyli obłędną mapę ciemnej materii
Aktualizacja: 2026-01-27T11:44:07+01:00
10:39
Prezent dla Niej na Walentynki. Ta lista to wszystko, czego potrzebujesz
Aktualizacja: 2026-01-27T10:39:42+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA