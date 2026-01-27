REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Tak skończył składany smartfon otwarty zimą. Trzeba to wiedzieć przed zakupem

Niskie temperatury mogą być zabójcze dla składanych smartfonów. To kolejna wada wynikająca z obecności ruchomych elementów w urządzeniu.

Albert Żurek
Tak skończył składany smartfon otwarty zimą. Trzeba to wiedzieć przed zakupem
REKLAMA

Sprawdzony informator Ice Universe ostrzegł przed otwieraniem składaków na mrozie. Pokazał, jak może się skończyć korzystanie z tego typu smartfonów w niskich temperaturach, które mamy akurat za oknem. 

REKLAMA

Składane smartfony i zimno - połączenie, którego powinniśmy unikać

Niskie temperatury z zasady ogólnie negatywnie wpływają na elektronikę użytkową. Każdy z nas chyba spotkał się z sytuacją, gdzie na mrozie procenty baterii w smartfonie spadały w zatrważającym tempie.

W niskich temperaturach nie powinno się też ładować telefonów przez wpływ mrozu na reakcje chemiczne zachodzące w bateriach. Może to nawet uszkodzić lub skrócić żywotność ogniwa. Ekrany LCD ze względu na budowę wykorzystującą ciekłe kryształy również miewały problemy ze smużeniem czy dotykiem.

Natomiast w składanych smartfonach znajdziemy dodatkowe słabe ogniwo - ruchomy mechanizm oraz elastyczny ekran. We wczesnych generacjach ruchome części nierzadko prowadziły do fizycznych uszkodzeń. Dziś to już rzadkość. Wciąż może dochodzić do takich sytuacji, ale w mroźnych warunkach pogodowych. 

Chiński serwis Jimo News zauważył, że w sieci zaczęły pojawiać się liczne przypadki użytkowników skarżących się na uszkodzenia składanych wyświetlaczy wynikające z korzystania telefonu w niskich temperaturach. Wiele zgłoszeń ma związek z podróżą do północno-wschodnich Chin, w których akurat panowały mrozy poniżej 0°C. Jak prezentują się składaki uszkodzone zimnem? 

Jimo News pokazał dwa przykłady: telefon typu Fold, w którym w miejscu mechanizmu widzimy zielono-szare plamy, lecz pozostała część wygląda na sprawną. W urządzeniu typu Flip natomiast ekran kompletnie uległ uszkodzeniu - najbardziej ucierpiała część w pobliżu mechanizmu.

Czytaj też:

Niskie temperatury mogą być niebezpieczne - producenci składaków otwarcie o tym mówią

Kupując składany smartfon najczęściej dostajemy etykietę ostrzegawczą, w której producenci zawierają kluczowe informacje dotyczące elastycznego ekranu. Najczęściej przestrzega się przed zrywaniem fabrycznej folii zabezpieczającej i unikaniem ostrych przedmiotów. 

W niektórych modelach producenci jasno zaznaczają, że temperatury poniżej określonego poziomu mogą być niebezpieczne dla składanego ekranu. Wartości mogą różnić się w zależności od modelu - w urządzeniach chińskich marek jest to często -5°C. Elastyczne ekrany składają się z wielu warstw, które w niskich temperaturach mogą ulec zamrożeniu. Giętkie materiały zamieniają się w kruche elementy.

Jeśli do tego dojdzie, w najgorszym przypadku złożenie telefonu może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia wyświetlacza. Oczywiście odporność na temperatury zależy od modelu i marki. Różni producenci dostosowują swoje ekrany do różnych warunków i propozycje niektórych firm mogą przetrwać składanie w mrozie.

REKLAMA

Dla bezpieczeństwa w takich sytuacjach lepiej skorzystać z zewnętrznego ekranu telefonu. Składaki mimo wszystko wciąż są bardzo drogie. Naprawa takiego uszkodzenia może słono kosztować.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
27.01.2026 19:23
Tagi: ChinySkładane smartfonySmartfony
Najnowsze
19:23
Tak skończył składany smartfon otwarty zimą. Trzeba to wiedzieć przed zakupem
Aktualizacja: 2026-01-27T19:23:55+01:00
19:11
Tyle kosztowałby Samsung Galaxy Z TriFold w Polsce. Nie no, za tyle to nie
Aktualizacja: 2026-01-27T19:11:15+01:00
17:53
Eksperci z całego świata na Crypto Talks. Warsaw. Takiej debaty jeszcze nie było, a mocno potrzeba
Aktualizacja: 2026-01-27T17:53:19+01:00
17:37
Polskie lotniska na zupełnie nowym pułapie. Europa patrzy z zazdrością
Aktualizacja: 2026-01-27T17:37:38+01:00
17:33
Otwierasz Paczkomat bez wysiadania z auta i wyjmowania telefonu. InPost dowozi
Aktualizacja: 2026-01-27T17:33:45+01:00
17:19
Tak wygląda najstarsze drewniane narzędzie człowieka. Zabijaliśmy nim
Aktualizacja: 2026-01-27T17:19:26+01:00
16:54
Samsung robi składaka, co poskłada rywali. Galaxy Wide Fold imponuje
Aktualizacja: 2026-01-27T16:54:55+01:00
16:35
To najszybciej taniejący iPhone w Polsce. Cienko (he-he) z nim
Aktualizacja: 2026-01-27T16:35:28+01:00
15:13
Gracze wygrali w prawo. Teraz Unia musi się zająć batem na wydawców
Aktualizacja: 2026-01-27T15:13:22+01:00
15:03
Chciałam idealnej klawiatury. Skończyłam, budując ją sama
Aktualizacja: 2026-01-27T15:03:31+01:00
14:45
Niemcy dają fortunę za tego, kto wyłączył im światło. A ja już wiem
Aktualizacja: 2026-01-27T14:45:17+01:00
14:45
LEGO na Walentynki: najlepsze zestawy na prezent. Oto moje pewniaki
Aktualizacja: 2026-01-27T14:45:07+01:00
13:26
Afryka dosłownie pęka. Susze wywołały efekt domina
Aktualizacja: 2026-01-27T13:26:58+01:00
12:53
Gość z OpenAI wpłacił Trumpowi miliony. U nas mówią na to łapówka
Aktualizacja: 2026-01-27T12:53:08+01:00
12:10
Płacisz mniej, ale stoisz w pociągu. Kolej oszalała
Aktualizacja: 2026-01-27T12:10:02+01:00
11:44
Niewidzialny szkielet kosmosu. Stworzyli obłędną mapę ciemnej materii
Aktualizacja: 2026-01-27T11:44:07+01:00
10:39
Prezent dla Niej na Walentynki. Ta lista to wszystko, czego potrzebujesz
Aktualizacja: 2026-01-27T10:39:42+01:00
10:32
Twórca ChataGPT zapowiada "dramatyczne spowolnienie". Chodzi o ludzi, a nie boty
Aktualizacja: 2026-01-27T10:32:20+01:00
10:20
Mówi, że "ma już wszystko"? Te prezenty na Walentynki go zaskoczą
Aktualizacja: 2026-01-27T10:20:59+01:00
9:59
Miliardy na polskie zbrojenia. Największy pakiet obronny w historii UE
Aktualizacja: 2026-01-27T09:59:16+01:00
9:11
Cyfrowy paraliż ochrony zdrowia. Polskie szpitale zagrożone
Aktualizacja: 2026-01-27T09:11:38+01:00
8:17
Tarcza Wschód staje się potężna. Żelazna kurtyna nowej generacji
Aktualizacja: 2026-01-27T08:17:27+01:00
7:39
Trzynastoletni iPhone dostał aktualizację. Twój Android tego nie potrafi
Aktualizacja: 2026-01-27T07:39:54+01:00
7:00
Nowy Galaxy Z Flip7 wbija w fotel. Jest przepiękny
Aktualizacja: 2026-01-27T07:00:54+01:00
6:44
Odnowione iPhone'y w MediaMarkt. Tańsze, z gwarancją i prawie nówka
Aktualizacja: 2026-01-27T06:44:33+01:00
6:34
Windows 11 ubija teraz komputery. Niech ktoś już skończy tę komedię
Aktualizacja: 2026-01-27T06:34:00+01:00
6:23
Trump "pracuje" nad swoim smartfonem w wersji Ultra. A zaliczki wcięło
Aktualizacja: 2026-01-27T06:23:00+01:00
6:11
Apple serwuje 10 nowych Maców w 2026. Czekam tylko na jednego, zmieni rynek
Aktualizacja: 2026-01-27T06:11:00+01:00
6:01
Polacy oszaleli na punkcie atomu. Jeszcze nie mamy, już kochamy
Aktualizacja: 2026-01-27T06:01:00+01:00
21:52
Największa w historii Polski tarcza antydronowa. San zmaże traumę 2025 roku
Aktualizacja: 2026-01-26T21:52:21+01:00
21:01
5G przy tej technologii jest wolne jak IRDA. 15 GB masz w sekundę
Aktualizacja: 2026-01-26T21:01:01+01:00
20:48
Samsung Galaxy S26 wyrywa unikalną funkcję Pixelom. Oby też w Polsce
Aktualizacja: 2026-01-26T20:48:45+01:00
20:28
GTA 6 bez pudełka na premierę. Rockstar chce tak ograć przecieki
Aktualizacja: 2026-01-26T20:28:40+01:00
20:19
Na Grenlandii jest coś, co wszystkich kusi. To klucz do technologii jutra
Aktualizacja: 2026-01-26T20:19:14+01:00
20:13
Najlepszy Samsung Galaxy ostatnich lat umiera. Spij słodko, byłeś fenomenalny
Aktualizacja: 2026-01-26T20:13:44+01:00
19:35
Selekcjoner zwolniony, bo ChatGPT miał robić plany na mecz. "Pomówienia"
Aktualizacja: 2026-01-26T19:35:30+01:00
19:15
Profesor polskiej uczelni pozwolił używać ChatGPT na egzaminie. Poszło o sprawiedliwość
Aktualizacja: 2026-01-26T19:15:30+01:00
19:05
Tak Microsoft chce oddać karty graficzne graczom. Pomoże nam Maja
Aktualizacja: 2026-01-26T19:05:46+01:00
18:57
YouTube przegiął. Chce kasę za funkcję, która od lat jest darmowa
Aktualizacja: 2026-01-26T18:57:42+01:00
18:18
Samsung Galaxy A57 na zdjęciach. Następca ulubieńca Polaków jest śliczny
Aktualizacja: 2026-01-26T18:18:20+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA