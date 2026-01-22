REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Galaxy Z Fold 8 z nowym ekranem. To może być przełom składaków

Samsung planuje zmienić konstrukcję ekranu. Są spore szanse, że nowy design wyświetlacza sprawi, że wygląd zostanie pozbawiony charakterystycznego "zagniecenia" w miejscu składania ekranu. Nowa, ultra-cienka szklana konstrukcja poprawi także trwałość składania.

Piotr Konopnicki
Samsung planuje zmienić wyświetlacze w serii składanych smartfonów. Czy pozbędzie się "wgłębienia"?
REKLAMA

Samsung szykuje sporą zmianę w wyświetlaczu Galaxy Z Fold 8. Sprawi ona, że linia zagięcia będzie dużo mniej widoczna niż ta, którą widzieliśmy do tej pory. Plotki zacząły się po tym, jak Samsung Display ujawnił prawie "bezzmarszczkowy", składany panel OLED na targach CES 2026. Nowy panel prawdopodobnie trafi do modelu Samsung Galaxy Z Fold 8, którego premiera przewidziana jest na drugą połowę roku. W porównaniu z obecnym modelem Galaxy Z Fold 7 nowy wyświetlacz ma zmniejszać głębokość zagięcia o 20 proc., co może przełoży się na zauważalnie gładszy ekran po rozłożeniu telefonu.

REKLAMA

Jak Samsung planuje "wygładzić fałdy"?

Kluczowa zmiana dotyczy konstrukcji wyświetlacza. Tradycyjnie w składanych panelach stosuje się pojedynczą warstwę ultracienkiego szkła (UTG) na górnej pokrywie. Raport serwisu Dealsite sugeruje jednak, że Samsung eksperymentuje z podwójną strukturą UTG, dodając kolejną warstwę ultracienkiego szkła pod panelem OLED.

Wzmocnienie obu stron pozwoli na bardziej równomierne rozłożenie naprężeń wynikających z wielokrotnego składania, co zmniejszy ryzyko powstawania głębokich zmarszczek w miarę upływu czasu. Mówi się również o ulepszeniu tylnej płytki, czyli wewnętrznej warstwy wspierającej, która znajduje się pomiędzy panelem OLED a zawiasem.

Według branżowych źródeł, Samsung Display może stosować wiercenie laserowe w tej tylnej płytce, aby utworzyć mikroskopijne otwory, które pomogą rozłożyć naprężenia podczas składania i rozkładania telefonu. Takie podejście jest ukierunkowane na obszar, w którym zazwyczaj powstają zagięcia, ułatwiając panelowi zginanie się bez trwałego odkształcenia.

Więcej o marce Samsung przeczytasz na łamach Spider'sWeb:

Samsung prawdopodobnie poważnie rozważa zastosowanie podwójnego szkła UTG w modelu Galaxy Z Fold 8. Chociaż firma nie potwierdziła ostatecznej specyfikacji, technologia ta jest nad wyraz atrakcyjna, bowiem ultra-cienkie szkło jest stosunkowo niedrogie i szeroko dostępne w porównaniu z alternatywnymi materiałami.

REKLAMA

Zmiany mogą dotknąć całej linii składanych telefonów

Kolejne składane telefony Samsunga skupią się nie tylko na zmniejszeniu zagięcia wyświetlacza, ale także na udoskonaleniu innych obszarów, na których zależy użytkownikom. Od ogólnej użyteczności Galaxy Z Fold 8 po długo oczekiwane ulepszenia aparatu w Galaxy Z Flip 8. Jeżeli Samsung zastosuje tę konfigurację, Galaxy Z Fold 8 po rozłożeniu może sprawiać wrażenie prawdziwego tabletu, a znacznie mniej widoczne zagięcie sprawi, że wyświetlacz będzie wyglądał i działał bardziej naturalnie.

Jedno jest pewne, "składaki" stanowią naprawdę spory segment rynku smartfonów premium i choć na przestrzeni ostatnich lat pojawiło się kilka zmian, to na ten moment branża ta nieco spoczęła na laurach. Najwięcej nowości pojawia się wyłącznie na chińskim rynku, takich jak Oppo Find N5 czy potrójnie składany Huawei Mate XT. Najwyższy czas, by koreańscy projektanci wprowadzili jakąś kluczową nowość w swoich telefonach.

REKLAMA
Piotr Konopnicki
22.01.2026 11:14
Tagi: CESSamsungSkładane smartfonySmartfony
Najnowsze
10:50
Gry Nintendo już po polsku. Gram i wciąż nie dowierzam, piękna zmiana
Aktualizacja: 2026-01-22T10:50:47+01:00
10:31
Apple chce nam wcisnąć gadżet, który już raz poległ. Nic się nie nauczyli
Aktualizacja: 2026-01-22T10:31:50+01:00
10:01
Huawei FreeClip 2 to słuchawki czy biżuteria? Moja żona je pokochała
Aktualizacja: 2026-01-22T10:01:28+01:00
9:44
Małpki poza kaucją to absurd. Rząd "daje sobie czas", a tu trzeba działać
Aktualizacja: 2026-01-22T09:44:51+01:00
9:19
Mam dość nudnych telefonów. Producenci wreszcie przejrzeli na oczy
Aktualizacja: 2026-01-22T09:19:43+01:00
8:59
Galaxy Ring zyska nowe moce. Samsung szykuje znaczące ulepszenia
Aktualizacja: 2026-01-22T08:59:44+01:00
8:17
Zdejmij maskę, Siri. Apple właśnie oddał iPhone'a w ręce Google'a
Aktualizacja: 2026-01-22T08:17:43+01:00
7:51
Kometa 3I/Atlas to chemiczny kameleon. Kopernik miał rację
Aktualizacja: 2026-01-22T07:51:43+01:00
6:33
Tak się powinno robić cienkie smartfony. iPhone Air staje w kącie
Aktualizacja: 2026-01-22T06:33:00+01:00
6:12
Alert RCB: zostańcie w domach. Mieszkańcy: gdzie darmowe autobusy?
Aktualizacja: 2026-01-22T06:12:00+01:00
6:05
Odbiorą od ciebie butelki i puszki. Przeciwnicy systemu kaucyjnego tracą argument
Aktualizacja: 2026-01-22T06:05:00+01:00
5:45
Dziwna pogoda na biegunach Jowisza i Saturna. Mogą dosłownie pękać
Aktualizacja: 2026-01-22T05:45:00+01:00
5:38
KUNA poradzi sobie nawet w śniegu. Już ją testują w boju
Aktualizacja: 2026-01-22T05:38:00+01:00
20:40
Trzęsienie na rynku oprogramowania. Młode pokolenie nie ma sentymentu
Aktualizacja: 2026-01-21T20:40:20+01:00
20:08
9000 mAh w smartfonie. Powerbanka wyrzucisz do kosza
Aktualizacja: 2026-01-21T20:08:43+01:00
19:23
Taki będzie Galaxy S26 Ultra. Jednego koloru nie szukaj
Aktualizacja: 2026-01-21T19:23:25+01:00
19:20
Żabka testuje nowy automat. Nie musisz podchodzić do kasy
Aktualizacja: 2026-01-21T19:20:50+01:00
18:27
Google drwi z ChataGPT. "Ciekawe, że tak wcześnie"
Aktualizacja: 2026-01-21T18:27:40+01:00
18:22
Spotify ze świetną nowością. Nie będzie trzeba wybierać
Aktualizacja: 2026-01-21T18:22:40+01:00
18:17
Koniec tanich SSD. Ważny producent ma złe wieści
Aktualizacja: 2026-01-21T18:17:49+01:00
18:01
Coś napędza wybuchy Słońca. Chyba właśnie trafili na winnego
Aktualizacja: 2026-01-21T18:01:09+01:00
17:27
Ten sprzęt w walizce to nie gadżet. Liczby nie kłamią
Aktualizacja: 2026-01-21T17:27:29+01:00
17:00
Tych słuchawek nie poczujesz w uszach. Sony zaskoczyło
Aktualizacja: 2026-01-21T17:00:34+01:00
16:38
Szef Microsoftu opowiada piękne bajki. "Stracimy społeczne przyzwolenie"
Aktualizacja: 2026-01-21T16:38:33+01:00
16:17
W gry z Xboxa zagrasz za darmo. Nie musisz mieć konsoli
Aktualizacja: 2026-01-21T16:17:30+01:00
15:56
Ogrzeją się w nietypowy sposób. Pierwsza taka inwestycja
Aktualizacja: 2026-01-21T15:56:53+01:00
15:55
mObywatel z ulepszeniem. Koniec chodzenia do urzędu
Aktualizacja: 2026-01-21T15:55:14+01:00
15:39
Windows 11 psuje aplikacje. To już nie jest zabawne
Aktualizacja: 2026-01-21T15:39:13+01:00
15:37
Minister krótko o cenach energii. Bez atomu zapłaczemy
Aktualizacja: 2026-01-21T15:37:04+01:00
14:31
Coca-Cola się zmieni. Nowy składnik w zdrowej wersji
Aktualizacja: 2026-01-21T14:31:25+01:00
13:04
Tak umiera Słońce. Przerażające, ale nie można oderwać wzroku
Aktualizacja: 2026-01-21T13:04:37+01:00
12:47
System kaucyjny zaliczył falstart. Teraz przyspiesza jak szalony
Aktualizacja: 2026-01-21T12:47:47+01:00
12:23
Pierwsza krowa na świecie, która drapie się patykiem. Naukowcy oszołomieni
Aktualizacja: 2026-01-21T12:23:21+01:00
11:16
Orange żegna papierowe umowy. Nowa usługa to czysta wygoda
Aktualizacja: 2026-01-21T11:16:34+01:00
11:07
Wielkie koncerny wciąż chcą, żebyś płacił za transport wody. HOLY udowadnia, że to przeszłość
Aktualizacja: 2026-01-21T11:07:55+01:00
10:31
ChatGPT sam sprawdzi, ile masz lat. Algorytm wyczuje, że kręcisz
Aktualizacja: 2026-01-21T10:31:49+01:00
9:47
Jaki telefon do zdjęć i wideo w normalnych pieniądzach? Mam kilka opcji
Aktualizacja: 2026-01-21T09:47:46+01:00
9:39
Samsung: "nasze tanie telefony nie podrożeją". Znaleźli sposób
Aktualizacja: 2026-01-21T09:39:36+01:00
9:02
Firmy dostały list z instrukcją na wojnę. Szykują się do obrony totalnej
Aktualizacja: 2026-01-21T09:02:20+01:00
8:09
Koniec AirPodsów, jakie znamy. Apple stawia na kamery i machanie rękami
Aktualizacja: 2026-01-21T08:09:57+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA