Galaxy Z Fold 8 z nowym ekranem. To może być przełom składaków

Samsung szykuje sporą zmianę w wyświetlaczu Galaxy Z Fold 8. Sprawi ona, że linia zagięcia będzie dużo mniej widoczna niż ta, którą widzieliśmy do tej pory. Plotki zacząły się po tym, jak Samsung Display ujawnił prawie "bezzmarszczkowy", składany panel OLED na targach CES 2026. Nowy panel prawdopodobnie trafi do modelu Samsung Galaxy Z Fold 8, którego premiera przewidziana jest na drugą połowę roku. W porównaniu z obecnym modelem Galaxy Z Fold 7 nowy wyświetlacz ma zmniejszać głębokość zagięcia o 20 proc., co może przełoży się na zauważalnie gładszy ekran po rozłożeniu telefonu.

Jak Samsung planuje "wygładzić fałdy"?

Kluczowa zmiana dotyczy konstrukcji wyświetlacza. Tradycyjnie w składanych panelach stosuje się pojedynczą warstwę ultracienkiego szkła (UTG) na górnej pokrywie. Raport serwisu Dealsite sugeruje jednak, że Samsung eksperymentuje z podwójną strukturą UTG, dodając kolejną warstwę ultracienkiego szkła pod panelem OLED.

Wzmocnienie obu stron pozwoli na bardziej równomierne rozłożenie naprężeń wynikających z wielokrotnego składania, co zmniejszy ryzyko powstawania głębokich zmarszczek w miarę upływu czasu. Mówi się również o ulepszeniu tylnej płytki, czyli wewnętrznej warstwy wspierającej, która znajduje się pomiędzy panelem OLED a zawiasem.

Według branżowych źródeł, Samsung Display może stosować wiercenie laserowe w tej tylnej płytce, aby utworzyć mikroskopijne otwory, które pomogą rozłożyć naprężenia podczas składania i rozkładania telefonu. Takie podejście jest ukierunkowane na obszar, w którym zazwyczaj powstają zagięcia, ułatwiając panelowi zginanie się bez trwałego odkształcenia.

Samsung prawdopodobnie poważnie rozważa zastosowanie podwójnego szkła UTG w modelu Galaxy Z Fold 8. Chociaż firma nie potwierdziła ostatecznej specyfikacji, technologia ta jest nad wyraz atrakcyjna, bowiem ultra-cienkie szkło jest stosunkowo niedrogie i szeroko dostępne w porównaniu z alternatywnymi materiałami.

Zmiany mogą dotknąć całej linii składanych telefonów

Kolejne składane telefony Samsunga skupią się nie tylko na zmniejszeniu zagięcia wyświetlacza, ale także na udoskonaleniu innych obszarów, na których zależy użytkownikom. Od ogólnej użyteczności Galaxy Z Fold 8 po długo oczekiwane ulepszenia aparatu w Galaxy Z Flip 8. Jeżeli Samsung zastosuje tę konfigurację, Galaxy Z Fold 8 po rozłożeniu może sprawiać wrażenie prawdziwego tabletu, a znacznie mniej widoczne zagięcie sprawi, że wyświetlacz będzie wyglądał i działał bardziej naturalnie.

Jedno jest pewne, "składaki" stanowią naprawdę spory segment rynku smartfonów premium i choć na przestrzeni ostatnich lat pojawiło się kilka zmian, to na ten moment branża ta nieco spoczęła na laurach. Najwięcej nowości pojawia się wyłącznie na chińskim rynku, takich jak Oppo Find N5 czy potrójnie składany Huawei Mate XT. Najwyższy czas, by koreańscy projektanci wprowadzili jakąś kluczową nowość w swoich telefonach.

Piotr Konopnicki 22.01.2026 11:14

