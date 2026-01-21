Samsung: "nasze tanie telefony nie podrożeją". Znaleźli sposób

Ładowanie...

Samsung ogłosił pozornie nieistotną zmianę: Galaxy A57 otrzyma panel OLED nie tylko od Samsung Display, lecz także od chińskiego CSOT. Dla przeciętnego użytkownika to detal - ekran jak ekran, byle świecił ładnie i nie pękał. Ale dla ludzi którzy śledzą branżę z lupą w ręku to sygnał przesunięcia w globalnym łańcuchu dostaw. Sygnał, że Samsung - firma, która przez lata budowała swoją potęgę na pionowej integracji - zaczyna szukać ratunku tam, gdzie jeszcze niedawno widziała wyłącznie konkurencję.

Presja kosztowa, eksplozja cen pamięci, agresywna konkurencja z Chin i dramatyczny spadek udziałów w Indiach zmusiły koreańskiego giganta do decyzji, która jeszcze kilka lat temu brzmiałaby jak herezja: zaufać chińskiemu producentowi paneli OLED w jednym z kluczowych modeli swojej średniej półki.

W ciągu zaledwie czterech miesięcy ceny DRAM poszybowały o 45-50 proc., a NAND Flash o 33-38 proc. Samsung, największy producent pamięci na świecie, sam podniósł ceny wybranych chipów o 60 proc. od września ubiegłego roku.

Chińscy producenci telefonów - w przeciwieństwie do Samsunga - nie mają własnych fabryk pamięci. Każda podwyżka uderza w nich bezpośrednio, więc muszą przerzucać koszty na klientów. Samsung teoretycznie powinien być w lepszej sytuacji, ale rzeczywistość okazała się bardziej brutalna: nawet gigant z Korei nie jest w stanie zneutralizować tak gwałtownego wzrostu cen bez naruszenia marż.

A rynek w tym czasie nie czekał. Rynek się załamywał.

Indie: rynek, który miał być trampoliną, a stał się ostrzeżeniem

Samsung jeszcze niedawno chwalił się pozycją lidera globalnego rynku telefonów komórkowych. Tymczasem w Indiach - kraju, który jest dziś najważniejszym polem bitwy dla producentów elektroniki - firma zaliczyła spektakularny upadek.

W 2024 r. miała tam 13,2 proc. udziału. W pierwszym kwartale ubiegłego roku - już tylko 3,8 proc. Dopiero w trzecim kwartale udało się odbić do 14 proc., ale nie zmienia to faktu, że Samsung został wypchnięty z rynku przez chińskich rywali.

Vivo przejął prowadzenie z 20 proc. udziałem. Oppo i Xiaomi depczą mu po piętach. Nawet Apple - marka, która przez lata była w Indiach synonimem luksusu - zaczęła agresywnie walczyć o średnią półkę.

Galaxy A56

Dlaczego? Bo chińskie marki oferują to, czego Samsung nie był w stanie dostarczyć bez drastycznego cięcia marż: większe baterie (nawet 8000 mAh), lepsze aparaty, szybkie ładowanie, funkcje AI i atrakcyjne ceny.

Podobny scenariusz rozgrywał się w Ameryce Łacińskiej i Azji Południowo-Wschodniej. Seria Galaxy A - fundament sprzedaży Samsunga na rynkach wrażliwych na cenę - zaczęła tracić impet.

China Star Optoelectronics Technology, należący do TCL, jest dziś czwartym największym producentem OLED-ów na świecie. Przez lata dostarczał Samsungowi jedynie tańsze panele do modeli Galaxy M i wybranych wariantów Galaxy A. OLED-y były domeną Samsung Display, który kontrolował ponad 90 proc. globalnej produkcji paneli OLED do telefonów.

Aż do teraz.

Matematyka przetrwania: jak zrównoważyć eksplozję cen pamięci

W pierwszym kwartale ceny pamięci mają wzrosnąć jeszcze bardziej: DRAM o 55-60 proc., NAND o 33-38 proc. Telefon z 8 GB RAM i 128 GB pamięci masowej będzie kosztował producenta znacznie więcej niż jeszcze kilka miesięcy wcześniej.

A Samsung nie może podnieść ceny Galaxy A57 powyżej poziomu A56. To byłby sygnał słabości, który natychmiast wykorzystałaby konkurencja.

Jedynym logicznym ruchem było więc obniżenie kosztów wyświetlacza - jednego z najdroższych komponentów telefonóq, odpowiadającego za 15-25 proc. kosztów produkcji.

CSOT zaoferował OLED-y taniej niż Samsung Display. To pozwala Samsungowi utrzymać cenę końcową, a jednocześnie poprawić specyfikację względem poprzednika. To czysta strategia przetrwania.

Za tą decyzją kryje się jednak coś więcej niż tylko kalkulacja kosztowa.

Samsung Electronics od lat tkwił w niewygodnej zależności od Samsung Display. Obie firmy należą do jednego konglomeratu, ale Samsung Display działa jak niezależny podmiot - z własnymi celami, własną polityką cenową i własną pozycją rynkową. Brak alternatyw oznaczał, że Samsung Electronics musiał akceptować warunki narzucane przez własną siostrzaną firmę.

Huawei już dawno uciekł z tej pułapki przechodząc na panele BOE. Samsung długo nie chciał iść tą drogą - aż do momentu, gdy presja kosztowa i ryzyko utraty Indii stały się zbyt duże.

CSOT nie zastąpi Samsung Display. Nie ma takich mocy produkcyjnych. Ale jako drugi dostawca staje się narzędziem nacisku, które zmienia dynamikę wewnątrz samego Samsunga.

Konsekwencje? Bardzo poważne.

Samsung Display będzie musiał walczyć o klienta, którego dotąd miał na wyłączność. A chińscy producenci paneli - CSOT i BOE - zyskują coś, czego nie da się kupić: wiarygodność potwierdzoną współpracą z największym producentem smartfonów na świecie.

Samsung szykuje się do bitwy, której nie może przegrać

Samsung wciąż jest globalnym liderem z 19 proc. udziałem w rynku w trzecim kwartale ubiegłego roku. Ale to statystyka, która nie oddaje realnych napięć. W Indiach firma praktycznie zniknęła, a odbudowa udziałów do 14 proc. była możliwa tylko dzięki agresywnym promocjom i współpracy z operatorami.

Galaxy A56 był sukcesem, ale jego sukces kupiono ciężką pracą i minimalizacją marż. Tymczasem chińscy producenci nie zwalniają: oferują 5G, ogromne baterie, szybkie ładowanie, świetne aparaty i funkcje AI w cenach, które jeszcze kilka lat temu wydawały się nierealne.

Samsung nie może pozwolić sobie na podwyżkę ceny Galaxy A57. Dlatego robi coś innego: tnie koszty tam, gdzie to możliwe, jednocześnie podnosząc jakość tam, gdzie to widać.

To ruch defensywny, ale wykonany z chirurgiczną precyzją.

Co to oznacza dla chińskich producentów telefonów?

Paradoks polega na tym, że choć Samsung sięga po chińskie panele to właśnie chińscy producenci mogą najbardziej ucierpieć na obecnym kryzysie kosztowym.

Vivo, Oppo i Xiaomi - choć dominują na wielu rynkach - nie mają własnej produkcji pamięci NAND i DRAM. Gdy ceny pamięci rosną o 55-60 proc. to Samsung przynajmniej może negocjować z własnymi fabrykami. Chińskie marki muszą kupować na otwartym rynku, po cenach dyktowanych przez globalny popyt i ograniczoną podaż.

Analitycy są zgodni: w bieżącym roku chińskie telefony będą musiały podrożeć. A to otwiera Samsungowi okno, którego nie miał od lat. Jeśli Galaxy A57 utrzyma cenę zbliżoną do A56, podczas gdy konkurencja będzie zmuszona podnieść ceny to Koreańczycy mogą odzyskać pozycję w Indiach i Azji Południowo-Wschodniej - regionach, które decydują dziś o globalnym układzie sił.

To jednak nie sprint, lecz maraton. Jedna generacja urządzeń nie odwróci trendów, ale strategia ma sens i jest konsekwentna.

Galaxy A57: specyfikacja, która nie udaje sztandarowca - i dobrze

Część informacji o Galaxy A57 zdążyła już wyciec przez dokumenty firm certyfikujących

Galaxy A57 nie próbuje być tańszą S-ką. To telefon, który ma być solidny, przewidywalny i atrakcyjny cenowo - i dokładnie taki jest. Przynajmniej według nieoficjalnych przecieków.

Wyświetlacz? 6,7-calowy Super AMOLED, 1080 × 2340 px, 120 Hz, HDR10+. Czerń jak smoła, kontrast nieskończony, kolory żywe. Szczyt jasności 1900 nitów sprawia, że ekran pozostaje czytelny nawet w ostrym słońcu. To poziom, którego jeszcze niedawno nie widzieliśmy w średniej półce.

Procesor? Exynos 1680 (lub 1580, zależnie od regionu). Nie jest to demon wydajności, ale do codziennego użytku, gier i multitaskingu wystarczy z zapasem. Samsung nie próbuje tu udawać sztandarowca - i dobrze.

Pamięć? 8 lub 12 GB RAM, 128 lub 256 GB UFS. Slotu microSD brak - trend, który w bieżącym roku jest już właściwie standardem.

Aparaty? Zestaw znany z A56: 50 MPix z OIS, 12 MPix ultraszeroki, 5 MPix makro. Z przodu 12 MPix. Nie ma tu rewolucji, ale poprzednik był chwalony za stabilność i przewidywalność - Samsung nie rusza tego, co działa.

Bateria? 5000 mAh, szybkie ładowanie 45 W. Realnie: 25-28 godz. typowego użytkowania i około 65 proc. w pół godziny.

Łączność? 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0 (lub 5.4), NFC. W tej półce cenowej to bardzo solidny zestaw.

Wytrzymałość? IP67, Gorilla Glass Victus+ z obu stron. W średniej półce to wciąż wyróżnik.

Oprogramowanie? Android 15 z One UI 8 i sześć lat aktualizacji systemu. To jedna z najmocniejszych kart Samsunga - i realna przewaga nad chińską konkurencją.

Galaxy A57 nie ma ambicji, by zachwycać ekskluzywnością. Ma być urządzeniem, które po prostu działa i nie irytuje kompromisami. I to właśnie czyni go ważnym graczem w średniej półce - segmencie, który decyduje o globalnych wynikach sprzedaży.

Maciej Gajewski 21.01.2026 09:39

