Cisza albo mandat. Kraków chce wychować pasażerów komunikacji miejskiej

Kraków przestaje się patyczkować. Rozmowy na głośnomówiącym, muzyka dobiegająca z głośnika tak, że wszyscy słyszą ulubiony utwór, nawet jeśli nie mają na to ochoty i nikt ich o zdanie nie pyta? Mandat. I to niemały, bo w wysokości 200 zł.

Nowe przepisy wejdą w życie 12 stycznia. Jak czytamy na stronie miasta, zakazane będzie granie na instrumentach muzycznych oraz korzystanie z radioodbiorników, a także, co interesuje nas najbardziej, "użytkowanie telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych z wykorzystaniem zestawów głośnomówiących lub głośników multimedialnych, w szczególności odtwarzania multimediów dźwiękowych lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe".

Ale kto będzie pilnował porządku?

Kontrolerzy biletów. Wyjaśniono, że opłata dodatkowa może zostać nałożona wyłącznie w sytuacji, gdy kontroler bezpośrednio stwierdzi naruszenie przepisów w trakcie kontroli w pojeździe. Co ważne, nie będzie możliwości nakładania opłat na podstawie zgłoszeń lub nagrań przesyłanych po fakcie, "ani wtedy, gdy w momencie rozpoczęcia kontroli naruszenie już nie występuje, np. gdy pasażer wyłączył wcześniej muzykę".

Martwy przepis? W końcu kontrole nie odbywają się aż tak często. Za to coraz łatwiej spotkać kogoś, kto pozwala innym śledzić rozmowę na żywo, ogląda głośno filmiki w mediach społecznościowych czy dzieli się odtwarzanymi piosenkami.

Władze Krakowa zaznaczają jednak, że nadzór nad porządkiem w pojeździe sprawuje również prowadzący autobus lub tramwaj.

W przypadku nieprzestrzegania przepisów porządkowych kierowca lub motorniczy może wezwać pasażera do zaprzestania używania urządzenia w trybie głośnomówiącym, a jeżeli polecenie to nie zostanie wykonane, ma prawo nakazać opuszczenie pojazdu. W takiej sytuacji pasażerowi nie przysługuje zwrot należności za bilet - dodano.

- Zakaz hałasowania obowiązuje w transporcie publicznym w Helsinkach. Według fińskich zwyczajowych norm zachowania nawet prowadzenie rozmowy z drugim pasażerem jest czymś niestosownym – komentuje w rozmowie z rp.pl mec. Jędrzej Klatka z Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy, ekspert ds. komunikacji miejskiej.

Tylko czy takie normy trzeba wprowadzać siłą, jakby powiedzieli niektórzy, pod groźbą kary? Odpowiedź teoretycznie nasuwa się sama: skoro przez tyle lat nie udało się wypracować podejścia, by pasażerowie myśleli o innych, to widocznie inaczej się nie da. Można nawet uznać, że jest coraz gorzej pod tym względem i więcej osób nie przejmuje się tym, że nie ma przy sobie słuchawek albo że siedzący obok mogą usłyszeć nawet pikantne szczegóły z rozmowy.

To też zjawisko wpisujące się w coraz powszechniejszy trend – korzystanie z telefonów w miejscach publicznych zaczyna być niemile widziane

Teoretycznie Kraków chce walczyć z naprawdę skrajnym zachowaniem w postaci np. puszczania głośnej muzyki. To odpowiedź na powszechny hałas. Nie można jednak nie zauważyć, że rośnie liczba miejsc, gdzie korzystanie ze smartfonów postrzegane jest jako coś niestosownego.

Jedynym ratunkiem, by uciec od technologii i by korzystać z niej inaczej, są więc zakazy. Trzeba siłą oderwać ludzi od ekranów – w kawiarniach, restauracjach, na koncertach czy pojazdach komunikacji miejskiej. Sami nie jesteśmy w stanie wykonać tego kroku, więc z pomocą przychodzą inni. Tylko jak to o nas świadczy?

Jest tego więcej

Adam Bednarek 09.01.2026 08:54

