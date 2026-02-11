Galaxy S26 kupisz taniej. Samsung ogłosił warunki

Ładowanie...

Debiut tegorocznych sztandarowych modeli został zaplanowany na 25 lutego - zupełnie tak jak sugerowały przecieki. Już teraz dowiadujemy się, że producent w celu zwiększenia opłacalności urządzeń zaplanował kilka promocji. Z dwóch można skorzystać już teraz, a trzeciej tuż po premierze.

Samsung Galaxy S26 z trzema promocjami z okazji nadchodzącej premiery

Samsung nie tylko ogłosił datę premiery wydarzenia Galaxy Unpacked, które ma przynieść serię Galaxy S26. Jednocześnie umożliwia klientom zapisanie się do promocji:

150 zł zniżki przy zamówieniu dwóch wskazanych urządzeń;

konkurs z możliwością wygrania 1 z 1015 voucherów o wartości 300 lub 1000 zł;

wyższa wersja pamięciowa w cenie wyższej - możliwość oszczędzenia nawet 900 zł.

Pierwsza promocja zakłada kupno dwóch "wskazanych" urządzeń - najprawdopodobniej zestawu składającego się z nowego smartfona S26 oraz innego akcesorium z ekosystemu Galaxy. Tuż obok telefonów 25 lutego oczekujemy również premiery słuchawek Galaxy Buds 4 (Pro).

Tu się zapiszesz Samsung promocja Samsung

Wraz z nadchodzącą promocją uruchomiono też konkurs, w którym można wygrać kupony na zakup nadchodzących smartfonów Galaxy S26 w przedsprzedaży. Zasady konkursu są proste: należy odpowiedzieć na proste pytanie. Samsung przygotował mocno ograniczoną liczbę voucherów - 15 kuponów zapewnia zniżkę 1000 zł, natomiast pozostałe 1000 kodów obniży cenę urządzenia o 300 zł.

Najkorzystniejsza jest natomiast ostatnia część promocji. W przedsprzedaży, która wystartuje jeszcze w dniu premiery 25 lutego 2026 r. będzie można zakupić wyższą wersję pamięciową smartfonów w cenie niższej. Plotki sugerują, że wszystkie modele z serii S26 zaoferują co najmniej 256 GB wbudowanej przestrzeni na pliki. W związku z promocją będzie można kupić wariant 512 GB w cenie podstawowej wersji 256 GB.

Dzięki promocji wyższej pamięci w cenie niższej będzie można zaoszczędzić nawet 900 zł. Aby móc otrzymać szczegóły dotyczące akcji należy zapisać się do newslettera na stronie Samsunga poświęconej nadchodzącym wydarzeniu Galaxy Unpacked. Premiera odbędzie się dokładnie 25 lutego 2026 r. o godz. 19:00.

Albert Żurek 11.02.2026 14:50

