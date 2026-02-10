Logo
Samsung Galaxy S26 wyciekł i jest piękny. Mówcie co chcecie

W sieci pojawiły się grafiki przedstawiające wygląd bazowego Samsunga Galaxy S26. Możecie mówić co chcecie, ale urządzenie wygląda naprawdę ładnie i nowocześnie.

Albert Żurek
Stylistyka najbardziej zaawansowanego modelu z serii - S26 Ultra - nie jest już tajemnicą od dłuższego czasu. Jako że premiera tegorocznych sztandarowych smartfonów Samsunga zbliża się wielkimi krokami, do sieci trafiły też grafiki pokazujące Galaxy S26 niemal z każdego kąta. Rewolucji w wyglądzie tu nie będzie. 

Samsung Galaxy S26 zauważony na renderach

W sieci opublikowano rendery Samsunga Galaxy S26, na których widzimy nadchodzące urządzenie ze wszystkich stron. Wyjątkiem jest górna i dolna krawędź, lecz to miejsca, które niespecjalnie wpływają na finalną stylistykę smartfonów. Co najwyżej obejmują elementy takie jak port USB-C czy otwory na głośniki oraz mikrofony. 

Najważniejszy jest tył oraz przód. Front urządzenia jest dość standardowy. Widzimy duży, 6,2-calowy ekran z cienkim, symetrycznym obramowaniem. Ramki wokół wyświetlacza są praktycznie niewidoczne i co najważniejsze nie ma tu różnic w grubości w dolnej części obramowania. W tańszych smartfonach grubszy podbródek wciąż jest standardem. Na przodzie widzimy też aparat do selfie.

Tylna część Samsunga Galaxy S26 zyskała najwięcej zmian. Najbardziej w oczy rzuca się nowa stylistyka wyspy na aparaty składająca się z dwóch warstw. Ten element wystaje z obudowy urządzenia. Z wysepki wyrastają też trzy obiektywy aparatów. Tuż obok natomiast znajduje się dioda LED. Różnica w porównaniu z zeszłorocznym modelem jest taka, że w Galaxy S25 obiektywy wystają bezpośrednio z tylnego panelu.

Nowa stylistyka wysp na aparaty serii Galaxy S26 jest tożsama z zeszłorocznymi Galaxy S25 Edge oraz Galaxy Z Fold 7. W Samsungu Galaxy S26 Ultra producent ma zastosować podobną stylistykę. Zamiast trzech obiektywów na tylnym panelu znajdzie się aż pięć oczek - w tym cztery pełnoprawne osobne obiektywy.

Samsung Galaxy S26+ będzie wyglądać tak samo

Oprócz Galaxy S26 i S26 Ultra tegoroczną rodzinę sztandarowych smartfonów uzupełni pośredni model. Galaxy S26+ tak jak poprzednie "Plusy" będzie stanowić większą wersję zwykłego S26 - oba modele mają wyglądać tak samo. Zasadniczą różnicą będzie rozmiar - S26 ma zostać wyposażony w 6,2-calowy ekran, a w S26+ znajdzie się 6,7-calowy panel. Na tyle urządzenia jednak wciąż zobaczymy tylko trzy moduły aparatów.

Specyfikacja obu modeli również nie będzie się różnić. S26 i S26+ zaoferują procesor Exynos 2600, zestaw aparatów 50 + 12 + 10 Mpix czy ekrany 120 Hz. S26 Plus zapewni jednak większą baterię 4900 mAh zamiast 4300 mAh.

Albert Żurek
10.02.2026 15:50
Tagi: SamsungSmartfony
