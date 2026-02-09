iPhone zmiecie cię z planszy. Aparatem skopiowanym od Samsunga

Ładowanie...

Apple często inspiruje się rozwiązaniami konkurencji, lecz najczęściej robi to z dużym opóźnieniem. Tym razem w tegorocznych iPhone’ach 18 Pro (Max) ma zastosować aparat ze zmienną, mechaniczną przysłoną. Posiadacze Samsunga korzystali z tego już w modelu Galaxy S9 niemal osiem lat temu. Co ciekawe, Samsung też planujepowrót do tego rozwiązania.

iPhone 18 Pro z aparatem z mechaniczną zmienną przysłoną obiektywu

Większość aparatów w smartfonach posiada stałą wartość przysłony. Producenci smartfonów eksperymentują i w wybranych modelach już teraz znajdziemy zmienne przysłony. Wystarczy spojrzeć na chińskie modele takie jak Honor Magic 7 Pro czy Huawei Pura 80 Ultra, które oferują szerokie zakresy zmiany przysłony.

Rozwiązanie też było dostępne w serii Galaxy S9, Note 9, S10 oraz Note 10, ale teraz ma zostać wprowadzona do iPhone’ów 18 Pro.

Sprawdzony informator uważa, że nadchodzące iPhone’y 18 Pro (Max) zostaną wyposażone w aparaty główne z obsługą zmiennej przysłony. Apple ma testować moduły, które fizycznie dawkują ilość światła docierającego do matrycy. W ciemności przysłona się otworzy, by widzieć więcej, a w pełnym słońcu przymknie, by uniknąć prześwietleń.

Ogromną zaletą ma być też większa kontrola nad głębią ostrości. W zdjęciach portretowych ważne jest, aby wyeksponować obiekt na pierwszym planie i rozmyć tło. Zmienna przysłona w obiektywie telefonu ma zapewniać bardziej naturalne rozmycie. Obecnie efekt ten jest realizowany za pomocą oprogramowania, lecz ostateczny wygląd bywa mierny. Sam często fotografuje iPhone' em i widzę, jak oprogramowanie gubi się na krawędziach, tworząc brzydkie, „postrzępione” artefakty. Mechaniczna przysłona powinna raz na zawsze rozwiązać ten problem.

Samsung też chce wrócić do mechanicznej regulacji przysłony

Jak wynika z wcześniejszych informacji, Samsung również pracuje nad przywróceniem mechanizmu przysłony do aparatu głównego. Nie oczekujcie jednak, że rozwiązanie pojawi się w nadchodzącym Galaxy S26 Ultra. Urządzenie ma otrzymać obiektyw główny 200 Mpix główną z jaśniejszą przysłoną f/1.4 (zamiast f/1.7 z S25 Ultra), ale nie będzie możliwości regulacji tej wartości.

Oczekujemy, że mechanizm powróci do smartfonów Galaxy w następnym roku wraz z Galaxy S27 Ultra. Producent najprawdopodobniej będzie chciał dotrzymać kroku Apple'owi. Jeśli ta dwójka zdecyduje się na taki krok, pozostała konkurencja z Androidem może zrobić to samo.

Albert Żurek 09.02.2026 20:58

