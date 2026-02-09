Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

iPhone zmiecie cię z planszy. Aparatem skopiowanym od Samsunga

Tegoroczny iPhone 18 Pro ma otrzymać znaczące ulepszenie aparatu. Apple skopiuję rozwiązanie z Samsunga Galaxy wydanego w... 2018 roku.

Albert Żurek
iPhone skopiuje Samsunga
REKLAMA

Apple często inspiruje się rozwiązaniami konkurencji, lecz najczęściej robi to z dużym opóźnieniem. Tym razem w tegorocznych iPhone’ach 18 Pro (Max) ma zastosować aparat ze zmienną, mechaniczną przysłoną. Posiadacze Samsunga korzystali z tego już w modelu Galaxy S9 niemal osiem lat temu. Co ciekawe, Samsung też planujepowrót do tego rozwiązania.

REKLAMA

iPhone 18 Pro z aparatem z mechaniczną zmienną przysłoną obiektywu

Większość aparatów w smartfonach posiada stałą wartość przysłony. Producenci smartfonów eksperymentują i w wybranych modelach już teraz znajdziemy zmienne przysłony. Wystarczy spojrzeć na chińskie modele takie jak Honor Magic 7 Pro czy Huawei Pura 80 Ultra, które oferują szerokie zakresy zmiany przysłony.

Rozwiązanie też było dostępne w serii Galaxy S9, Note 9, S10 oraz Note 10, ale teraz ma zostać wprowadzona do iPhone’ów 18 Pro. 

Sprawdzony informator uważa, że nadchodzące iPhone’y 18 Pro (Max) zostaną wyposażone w aparaty główne z obsługą zmiennej przysłony. Apple ma testować moduły, które fizycznie dawkują ilość światła docierającego do matrycy. W ciemności przysłona się otworzy, by widzieć więcej, a w pełnym słońcu przymknie, by uniknąć prześwietleń.

Ogromną zaletą ma być też większa kontrola nad głębią ostrości. W zdjęciach portretowych ważne jest, aby wyeksponować obiekt na pierwszym planie i rozmyć tło. Zmienna przysłona w obiektywie telefonu ma zapewniać bardziej naturalne rozmycie. Obecnie efekt ten jest realizowany za pomocą oprogramowania, lecz ostateczny wygląd bywa mierny. Sam często fotografuje iPhone' em i widzę, jak oprogramowanie gubi się na krawędziach, tworząc brzydkie, „postrzępione” artefakty. Mechaniczna przysłona powinna raz na zawsze rozwiązać ten problem.

Czytaj też:

Samsung też chce wrócić do mechanicznej regulacji przysłony

Jak wynika z wcześniejszych informacji, Samsung również pracuje nad przywróceniem mechanizmu przysłony do aparatu głównego. Nie oczekujcie jednak, że rozwiązanie pojawi się w nadchodzącym Galaxy S26 Ultra. Urządzenie ma otrzymać obiektyw główny 200 Mpix główną z jaśniejszą przysłoną f/1.4 (zamiast f/1.7 z S25 Ultra), ale nie będzie możliwości regulacji tej wartości.

REKLAMA

Oczekujemy, że mechanizm powróci do smartfonów Galaxy w następnym roku wraz z Galaxy S27 Ultra. Producent najprawdopodobniej będzie chciał dotrzymać kroku Apple'owi. Jeśli ta dwójka zdecyduje się na taki krok, pozostała konkurencja z Androidem może zrobić to samo. 

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
09.02.2026 20:58
Tagi: AppleiPhoneSmartfony
Najnowsze
20:36
To największy przełom w myszy od czasu lasera. HITS od Logitecha zmieni granie
Aktualizacja: 2026-02-09T20:36:27+01:00
20:26
Myślałeś, że nikt już nie kupuje tabletów? Grubo się mylisz
Aktualizacja: 2026-02-09T20:26:39+01:00
20:13
ChatGPT przejmie twój samochód. To lepsze niż myślisz
Aktualizacja: 2026-02-09T20:13:08+01:00
19:49
Składany iPhone bez rys od patrzenia. Apple idzie w wytrzymałość
Aktualizacja: 2026-02-09T19:49:24+01:00
19:14
Najbardziej bezsensowne lotnisko w Polsce ma plan. Jaki? Sprytny
Aktualizacja: 2026-02-09T19:14:01+01:00
18:57
Google: miliard telefonów nadaje się do wyrzucenia. O ciebie też chodzi
Aktualizacja: 2026-02-09T18:57:17+01:00
18:33
Nie chcę iść w kamasze, ale wojsko kusi benefitami. Rusza wielki nabór
Aktualizacja: 2026-02-09T18:33:39+01:00
17:53
Namierzyliśmy tajemniczy sygnał z kosmosu. Wiemy, co go wysyła
Aktualizacja: 2026-02-09T17:53:36+01:00
17:25
System kaucyjny to faktycznie porażka. Bo sami robicie sobie pod górkę
Aktualizacja: 2026-02-09T17:25:07+01:00
17:06
Oto wnętrze nowego Ferrari. Zaprojektował je gość od iPhone'a
Aktualizacja: 2026-02-09T17:06:07+01:00
16:37
Rząd rozdaje za darmo czujniki dymu. Strażacy zapukają do drzwi
Aktualizacja: 2026-02-09T16:37:04+01:00
15:50
VPN już ci nie pomoże. Nie obejrzysz meczu
Aktualizacja: 2026-02-09T15:50:38+01:00
15:13
Nadchodzi pogodowy koszmar. Polską Saharę poczujesz w płucach
Aktualizacja: 2026-02-09T15:13:51+01:00
14:47
W kasach samoobsługowych wydajemy więcej. "Brak kontaktu z drugim człowiekiem"
Aktualizacja: 2026-02-09T14:47:50+01:00
13:57
Przyjdziesz dla kawy, zostaniesz dla pianki. Philips 8000 LatteGo Pro rządzi w mojej kuchni
Aktualizacja: 2026-02-09T13:57:26+01:00
12:37
Pancerna pięść Warszawy rośnie w siłę. Bestie z USA już w Polsce
Aktualizacja: 2026-02-09T12:37:17+01:00
11:37
PKP Intercity szykuje opcję, na którą czekam od lat. Jeździsz i masz tanie bilety
Aktualizacja: 2026-02-09T11:37:20+01:00
11:32
Muskowi znudził się Mars. Na Księżycu znalazł nową zabawkę
Aktualizacja: 2026-02-09T11:32:36+01:00
10:36
Kometa 3I/Atlas dosłownie eksplodowała. Cegiełkami życia
Aktualizacja: 2026-02-09T10:36:13+01:00
9:19
InPost zmienia właściciela. Potężne przejęcie
Aktualizacja: 2026-02-09T09:19:26+01:00
9:01
Apple za chwilę zaleje nas nowym sprzętem. Szykuj kasę
Aktualizacja: 2026-02-09T09:01:20+01:00
8:54
Potop w warszawskim Metrze. W ruch poszły wiadra
Aktualizacja: 2026-02-09T08:54:28+01:00
7:48
PlayStation 6 z pierwszymi konkretami. Dwie wiadomości - dobra i zła
Aktualizacja: 2026-02-09T07:48:03+01:00
7:01
Autopilot to Filipińczyk przed laptopem. Magia kończyła się na skrzyżowaniu 
Aktualizacja: 2026-02-09T07:01:25+01:00
6:26
Android obsłuży cudowny standard. Teraz pora na Samsunga
Aktualizacja: 2026-02-09T06:26:20+01:00
6:25
Zagadkowy uskok tektoniczny w Polsce. Ziemia przesunęła całe bloki skał
Aktualizacja: 2026-02-09T06:25:01+01:00
6:23
LOT tańszy od Pendolino? Sprawdzam nową trasę nad morze
Aktualizacja: 2026-02-09T06:23:25+01:00
6:15
Mosty trafiły do wojska. Kontrakt robi wrażenie, także na prokuraturze
Aktualizacja: 2026-02-09T06:15:00+01:00
6:00
Wiemy, co się dzieje z psychiką astronautów. Wyniki zaskakują
Aktualizacja: 2026-02-09T06:00:00+01:00
16:20
Kasy samoobsługowe zabierają pracę. Są niepokojące dane
Aktualizacja: 2026-02-08T16:20:00+01:00
16:10
Fałszywa wizja przyszłości z PRL-u podbija internet. Chcemy wierzyć w niemożliwe
Aktualizacja: 2026-02-08T16:10:00+01:00
16:00
System kaucyjny zrobił z Polaków "śmieciarzy"? I bardzo dobrze
Aktualizacja: 2026-02-08T16:00:00+01:00
8:30
Apple porzuca ważny projekt. Dla twojego dobra
Aktualizacja: 2026-02-08T08:30:00+01:00
8:15
Ostatni egzamin ludzkości. Boty padają na nim jak muchy
Aktualizacja: 2026-02-08T08:15:00+01:00
8:00
Dzieci spłodzone w kosmosie? "To będzie koszmar"
Aktualizacja: 2026-02-08T08:00:00+01:00
7:20
Microsoft od początku wiedział, że Surface RT to porażka. "Katastrofa na własne życzenie"
Aktualizacja: 2026-02-08T07:20:00+01:00
7:10
Takiego kosmosu jeszcze bogacze nam nie zabrali. Wystarczyło spojrzeć w niebo
Aktualizacja: 2026-02-08T07:10:00+01:00
7:00
Apple był z tyłu, a teraz jest na czele. Bo wszyscy zawracają
Aktualizacja: 2026-02-08T07:00:00+01:00
16:50
Telefon Trumpa istnieje. To dostaną klienci
Aktualizacja: 2026-02-07T16:50:00+01:00
16:40
Kraków ma nowego robota. Wjedzie prosto w płomienie
Aktualizacja: 2026-02-07T16:40:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA