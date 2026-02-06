REKLAMA
iPhone 18 Pro Max z potężną baterią. I tak powiesz, że Android lepszy

Nadchodzący iPhone 18 Pro Max zyska znaczące ulepszenie akumulatora. Ale hejterzy i tak powiedzą, że telefony z Androidem mają większe i lepsze baterie. 

Albert Żurek
iPhone 17 Pro
W wydanych pod koniec ubiegłego roku iPhone’ach 17 (Pro) wprowadzono małą rewolucję pod względem pojemności baterii. Różnice względem wcześniejszej serii iPhone 16 są znaczące, lecz firma i tym razem nie zapomni ulepszyć akumulatora. Szykuje się telefon o jeszcze dłuższym czasie pracy na jednym ładowaniu.

iPhone 18 Pro Max z lepszą baterią. Znowu w dwóch wersjach

Apple w iPhone’ach 17 Pro zwiększył różnice między smartfonami sprzedawanymi na większości rynków z obsługą fizycznych kart SIM oraz dostępnymi w wybranych krajach wersjami z obsługą eSIM. Dotychczas były to praktycznie te same urządzenia, ale w najnowszym wydaniu warianty eSIM oferują istotnie większe baterie:

  • iPhone 17 Pro wersja SIM - 3988 mAh, eSIM - 4252 mAh; 
  • iPhone 17 Pro Max wersja SIM - 4823 mAh, eSIM - 5088 mAh. 

Sam fakt porzucenia wsparcia fizycznej karty SIM umożliwił powiększenie baterii w lepszych modelach o ok. 265 mAh. W związku, z czym iPhone’y sprzedawane w Stanach Zjednoczonych działają znacznie dłużej na jednym ładowaniu niż europejskie warianty. Dotyczy to głównie mniejszego wariantu z dopiskiem Pro. 

Według nowych doniesień z Chin Apple w nadchodzącym iPhone 18 Pro Max również zastosuje podział na regiony, lecz nie zapomni o ulepszeniu pojemności. W zależności od wersji urządzenie będzie oferować:

  • wersja z kartą SIM: ponad 5000 mAh;
  • wariant z obsługą eSIM - 5100 - 5200 mAh.

Różnice w pojemnościach akumulatorów mają wynikać z faktu większej przestrzeni we wnętrzu urządzenia - tak jak w przypadku iPhone’ów 17 (Pro). Aby urządzenie mogło obsłużyć fizyczną kartę SIM w środku telefonu musi znaleźć się moduł czytnika oraz miejsce na tackę karty SIM, które mimo wszystko zajmują dodatkowo miejsce. 

Czytaj też:

Jeśli smartfon wspiera wyłącznie karty eSIM, producent nie ma potrzeby stosowania tacki oraz pozostałe miejsce może wykorzystać na implementacji nieco większej baterii. W tym roku różnice w pojemności między wariantami z obsługą eSIM i SIM powinny być jednak mniejsze. Sprawdzony informator Digital Chat Station również podkreśla, że w urządzeniu zostanie zastosowany bardziej energooszczędny procesor A20 Pro wykonany w technologii 2 nm. 

Według wcześniejszych informacji w serii iPhone 18 znajdzie się też autorski modem 5G Apple C2. Dzięki temu smartfon powinien oferować bardzo dobry czas pracy na jednym ładowaniu. Obecny iPhone 17 Pro Max mimo baterii o pojemności tylko ok. 5000 mAh jest w stanie konkurować z chińskimi smartfonami z akumulatorami o pojemnościach rzędu 7000 mAh.  W iPhone'ach 18 Pro Apple ma zastosować nową, mniejszą dynamiczną wyspę.

Albert Żurek
06.02.2026 14:39
Tagi: AppleiPhoneSmartfony
