iPhone 18 Pro Max z potężną baterią. I tak powiesz, że Android lepszy

W wydanych pod koniec ubiegłego roku iPhone’ach 17 (Pro) wprowadzono małą rewolucję pod względem pojemności baterii. Różnice względem wcześniejszej serii iPhone 16 są znaczące, lecz firma i tym razem nie zapomni ulepszyć akumulatora. Szykuje się telefon o jeszcze dłuższym czasie pracy na jednym ładowaniu.

iPhone 18 Pro Max z lepszą baterią. Znowu w dwóch wersjach

Apple w iPhone’ach 17 Pro zwiększył różnice między smartfonami sprzedawanymi na większości rynków z obsługą fizycznych kart SIM oraz dostępnymi w wybranych krajach wersjami z obsługą eSIM. Dotychczas były to praktycznie te same urządzenia, ale w najnowszym wydaniu warianty eSIM oferują istotnie większe baterie:

iPhone 17 Pro wersja SIM - 3988 mAh, eSIM - 4252 mAh;

iPhone 17 Pro Max wersja SIM - 4823 mAh, eSIM - 5088 mAh.

Sam fakt porzucenia wsparcia fizycznej karty SIM umożliwił powiększenie baterii w lepszych modelach o ok. 265 mAh. W związku, z czym iPhone’y sprzedawane w Stanach Zjednoczonych działają znacznie dłużej na jednym ładowaniu niż europejskie warianty. Dotyczy to głównie mniejszego wariantu z dopiskiem Pro.

Według nowych doniesień z Chin Apple w nadchodzącym iPhone 18 Pro Max również zastosuje podział na regiony, lecz nie zapomni o ulepszeniu pojemności. W zależności od wersji urządzenie będzie oferować:

wersja z kartą SIM: ponad 5000 mAh;

wariant z obsługą eSIM - 5100 - 5200 mAh.

Różnice w pojemnościach akumulatorów mają wynikać z faktu większej przestrzeni we wnętrzu urządzenia - tak jak w przypadku iPhone’ów 17 (Pro). Aby urządzenie mogło obsłużyć fizyczną kartę SIM w środku telefonu musi znaleźć się moduł czytnika oraz miejsce na tackę karty SIM, które mimo wszystko zajmują dodatkowo miejsce.

Jeśli smartfon wspiera wyłącznie karty eSIM, producent nie ma potrzeby stosowania tacki oraz pozostałe miejsce może wykorzystać na implementacji nieco większej baterii. W tym roku różnice w pojemności między wariantami z obsługą eSIM i SIM powinny być jednak mniejsze. Sprawdzony informator Digital Chat Station również podkreśla, że w urządzeniu zostanie zastosowany bardziej energooszczędny procesor A20 Pro wykonany w technologii 2 nm.

Według wcześniejszych informacji w serii iPhone 18 znajdzie się też autorski modem 5G Apple C2. Dzięki temu smartfon powinien oferować bardzo dobry czas pracy na jednym ładowaniu. Obecny iPhone 17 Pro Max mimo baterii o pojemności tylko ok. 5000 mAh jest w stanie konkurować z chińskimi smartfonami z akumulatorami o pojemnościach rzędu 7000 mAh. W iPhone'ach 18 Pro Apple ma zastosować nową, mniejszą dynamiczną wyspę.

Albert Żurek 06.02.2026 14:39

