Kup iPhone'a jeśli masz coś do ukrycia. Nawet FBI wymiękło

Tryb blokady w iPhonie zablokował dostęp FBI do danych zabezpieczonych na smartfonie reporterki "Washington Post". Z dokumentów sądowych wynika, że nawet wyspecjalizowany zespół kryminalistyki cyfrowej nie był w stanie wyekstrahować zawartości urządzenia.

Sprawa dotyczy przeszukania domu dziennikarki Hannah Natanson, która na łamach "WaPo" pisze o o przebudowie rządu federalnego przez Trumpa i jego skutkach. Do drzwi Natanson, w ramach śledztwa dotyczącego wycieków informacji niejawnych. w połowie stycznia zapukały służby. Jak przekazał serwis 404media agenci przeszukali dom dziennikarki i zabezpieczyli kilka urządzeń elektronicznych, w tym MacBooka Pro, iPhone’a 13, dyktafon oraz przenośny dysk twardy. Część nośników została technicznie przygotowana do dalszej analizy, jednak kluczowy dla śledczych smartfon okazał się być nieugięty.

W aktach sądowych wprost zapisano, że iPhone działał w Trybie blokady, co uniemożliwiło wyspecjalizowanemu zespołowi CART (Computer Analysis Response Team) wykonanie ekstrakcji danych. To rzadki, ale bardzo wymowny przykład skuteczności tej funkcji - projektowanej z myślą o obronie przed najbardziej zaawansowanymi atakami cyfrowymi, w tym oprogramowaniem szpiegującym używanym przez państwowe służby.

Dokument sądowy, w którym wspomniano o trybie blokady, został złożony 30 stycznia, około dwa tygodnie po tym, jak FBI przeprowadziło nalot na rezydencję Natanson, co wskazuje, że CART przynajmniej przez dwa tygodnie nie było w stanie rozgryźć applowskiego trybu blokady - o ile w ogóle.

Czym jest tryb blokady?

Tryb blokady to opcjonalny, "ekstremalny" poziom ochrony dostępny w iOS 16 i nowszych wersjach systemu. Apple podkreśla, że został stworzony dla wąskiej grupy użytkowników narażonych na ukierunkowane ataki - takich jak dziennikarze śledczy, działacze czy politycy.

Po jego włączeniu system znacząco ogranicza działanie wielu funkcji: blokuje większość typów załączników w Wiadomościach, upraszcza sposób ładowania stron internetowych i wyłącza część technologii webowych, ogranicza połączenia FaceTime tylko do wcześniej znanych kontaktów, wymaga odblokowania urządzenia przed podłączeniem do komputera lub akcesoriów, a także uniemożliwia instalację profili konfiguracyjnych i rejestrację w systemach MDM.

W praktyce oznacza to zmniejszenie tzw. powierzchni ataku - liczby miejsc, w których potencjalnie da się wykorzystać luki bezpieczeństwa.

Oczywiście dla większości osób tryb blokady to jedynie ciekawostka - nie ma potrzeby włączania go o ile nie jest się wysokiej rangi politykiem, dziennikarzem czy przedsiębiorcą, który jest na celowniku szeroko pojętych służb. Jednak jeżeli los cię zaskoczy, to wiesz co robić.

Malwina Kuśmierek 05.02.2026 09:06

