Android obsłuży cudowny standard. Teraz pora na Samsunga

Jeśli śledzicie nowe funkcje w smartfonach być może słyszeliście, że Google w smartfonach Pixel 10 wprowadził obsługę AirDropa poprzez Quick Share. To pierwsze oficjalne rozwiązanie umożliwiające przesyłanie plików między platformami. Obecnie nie możemy mówić o pełnym wsparciu Androida, a jedynie wybranych telefonów z tym systemem. W 2026 r. ma się to zmienić.

Google potwierdza, że więcej smartfonów z Androidem obsłuży AirDrop

Początkowo funkcję obsługi AirDropa przez Quick Share dodano w serii Google Pixel 10, lecz rozwiązanie ma trafić także na starszą generację w postaci Pixelów 9. Prawda jest taka, że telefony Google’a to tylko mała część rynku i w świecie smartfonów bardziej liczy się Samsung, Xiaomi, realme i inni.

Podczas zamkniętej konferencji prasowej Google pracownik firmy Eric Kay ujawnił, że obsługa AirDrop za sprawą Quick Share będzie rozszerzana. Potwierdził, iż funkcja pojawi się na telefonach Android innych firm niż Google i seria Pixel, ponieważ firma miała udowodnić jej przydatność i pokazała, że szerokie wdrożenie jest możliwe.

W zeszłym roku wprowadziliśmy interoperacyjność AirDrop. W 2026 roku rozszerzymy ją na znacznie więcej urządzeń. Poświęciliśmy mnóstwo czasu i energii, aby stworzyć rozwiązanie kompatybilne nie tylko z iPhonem, ale także z iPadami i MacBookami - mówi Eric Kay.

Teraz, gdy już to sprawdziliśmy, współpracujemy z naszymi partnerami, aby rozszerzyć je na resztę ekosystemu. Już wkrótce powinniście zobaczyć kilka ekscytujących zapowiedzi - dodaje.

Google powstrzymał się przed ujawnieniem szczegółów. Nie wymienił zatem konkretnych marek oraz urządzeń, zabrakło też dat oraz ram czasowych debiutu rozszerzenia wsparcia AirDropa przez Androida. Mimo wszystko zapowiedzi pracownika firmy stanowią jasne potwierdzenie wprowadzenia interoperacyjności Quick Share’a i AirDropa poza Pixelem.

Jak dotąd tylko Nothing potwierdził, że pracuje nad wsparciem AirDropa w swoich telefonach. Niebawem odbędzie się kilka dużych wydarzeń w świecie smartfonów - pod koniec lutego mają zadebiutować nowe Samsungi, a na początek marca zaplanowano targi MWC. Pamiętajmy, że obecny Quick Share to wynik współpracy Google’a z Samsungiem - dotychczasowe Nearby Share od Google’a zostało wchłonięte przez rozwiązanie Samsunga wprowadzone wraz z serią Galaxy S20 w 2020 r.

Dlatego osobiście spodziewam się, że kolejnymi smartfonami ze wsparciem Androida będą Samsungi. Czy tak będzie, przyszłość pokaże.

Albert Żurek 09.02.2026 06:26

