Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

W nosie mam takie telefony. Niech ktoś zatrzyma to szaleństwo

Producenci eksperymentują z powiększaniem smartfonów. Niebawem zobaczysz wysyp urządzeń z ogromnymi ekranami.

Albert Żurek
Wielkie smartfony
REKLAMA

Telefony z ekranami poniżej sześciu cali praktycznie już wymarły. Większość modeli wyposażona jest w panele o przekątnej większej niż 6,6 cali, a najlepsze mają nawet 6,9-calowe panele. Kilku producentów jednak chce przekroczyć tę barierę i wprowadzić na rynek urządzenia z ponad 7-calowymi ekranami. To już lekka przesada.

REKLAMA

Smartfony z ekranami jak tablety nadchodzą. 6,9 cala to pikuś

Z najnowszych doniesień sprawdzonego informatora, Digital Chat Station, wynika, że dwóch dużych producentów testuje właśnie smartfony o przekątnej ponad siedmiu cali. To pokazuje, że trend powiększania telefonów wcale nie został zatrzymany. 

Obecnie na rynku znajdziemy kilka modeli z matrycami, które osiągnęły tę barierę. Mieliśmy Motorolę Razr 60 Ultra czy Huawei Mate 70 Air - jeden z nich to składak, drugi zwykły. W ostatnich latach pojawiały się też inne modele z tak ogromnymi ekranami: vivo X Note, Tecno Spark Power 2 czy Tecno Spark 5 Air. Wyświetlacze przekraczające tę granicę to jednak wciąż rzadkość.

Dotychczas ekrany o przekątnej 7 cali były zarezerwowane dla składanych smartfonów typu Fold. W urządzeniach z kategorii Flip - tych w kształcie puderniczki, które po rozłożeniu przypominają zwykłe telefony - częściej widywaliśmy panele z zakresu 6,5 - 6,9 cala.

Obecnie niemal każdy czołowy producent ma w ofercie smartfony z ekranami o przekątnej 6,9 cala. Wystarczy spojrzeć na sztandarowe propozycje najważniejszych producentów takich jak Samsung Galaxy S25 Ultra, iPhone 17 Pro Max, Xiaomi 17 Ultra, Galaxy Z Flip 7. Nawet w mniejszych modelach popularne są rozmiary typu 6,3 czy 6,67 cala, które - mimo wszystko - do małych nie należą.

Przekroczenie granicy 7 cali spowoduje, że urządzenia będą jeszcze większe, cięższe i trudniejsze w obsłudze jedną ręką. Większy rozmiar jednak wpłynie pozytywnie na inne aspekty. 

Czytaj też:

Większe oznacza lepsze. Czasami

Większa przekątna przynosi kilka kluczowych zalet. Jedną z nich może być ulepszona wielozadaniowość. Obecne urządzenia z ekranami o przekątnych 6,8-6,9 cala pozwalają na wygodne korzystanie z dwóch aplikacji jednocześnie, a dodatkowy rozmiar poprawiłby tę kwestię. Druga sprawa to ulepszona konsumpcja treści, np. podczas oglądania wideo lub grania.

REKLAMA

Największą korzyścią natomiast będzie większa bateria. Trudno nie zauważyć, że w ostatnich latach w obliczu zwiększających się ekranów akumulatory wzrosły do ogromnych poziomów. Dawniej uznawano pojemność 3000 mAh za wystarczającą, a dziś na rynku się smartfony z bateriami 6000-7000 mAh stają się standardem. 

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
10.02.2026 06:47
Tagi: AppleGoogleSamsungSmartfony
Najnowsze
6:41
Ty narzekasz na ceny RAM-u, a oni absurdalnie marnują pamięć
Aktualizacja: 2026-02-10T06:41:00+01:00
6:21
Coś od środka rozrywa Tybet. Kontynenty dosłownie pływają
Aktualizacja: 2026-02-10T06:21:00+01:00
6:13
ChatGPT inwazyjnie wyświetla reklamy. Koniec darmowej sielanki
Aktualizacja: 2026-02-10T06:13:20+01:00
6:11
Spójrz wieczorem w niebo. Te trzy jasne punkty skrywają potężną tajemnicę
Aktualizacja: 2026-02-10T06:11:00+01:00
21:51
Zrobili smartfon z "garbem". Wygląda absurdalnie, ale to genialny pomysł
Aktualizacja: 2026-02-09T21:51:11+01:00
21:31
Zapłacisz za funkcje, których nie chcesz. Nowe smartfony będą absurdalnie drogie
Aktualizacja: 2026-02-09T21:31:04+01:00
20:58
iPhone zmiecie cię z planszy. Aparatem skopiowanym od Samsunga
Aktualizacja: 2026-02-09T20:58:21+01:00
20:36
To największy przełom w myszy od czasu lasera. HITS od Logitecha zmieni granie
Aktualizacja: 2026-02-09T20:36:27+01:00
20:26
Myślałeś, że nikt już nie kupuje tabletów? Grubo się mylisz
Aktualizacja: 2026-02-09T20:26:39+01:00
20:13
ChatGPT przejmie twój samochód. To lepsze niż myślisz
Aktualizacja: 2026-02-09T20:13:08+01:00
19:49
Składany iPhone bez rys od patrzenia. Apple idzie w wytrzymałość
Aktualizacja: 2026-02-09T19:49:24+01:00
19:14
Najbardziej bezsensowne lotnisko w Polsce ma plan. Jaki? Sprytny
Aktualizacja: 2026-02-09T19:14:01+01:00
18:57
Google: miliard telefonów nadaje się do wyrzucenia. O ciebie też chodzi
Aktualizacja: 2026-02-09T18:57:17+01:00
18:33
Nie chcę iść w kamasze, ale wojsko kusi benefitami. Rusza wielki nabór
Aktualizacja: 2026-02-09T18:33:39+01:00
17:53
Namierzyliśmy tajemniczy sygnał z kosmosu. Wiemy, co go wysyła
Aktualizacja: 2026-02-09T17:53:36+01:00
17:25
System kaucyjny to faktycznie porażka. Bo sami robicie sobie pod górkę
Aktualizacja: 2026-02-09T17:25:07+01:00
17:06
Oto wnętrze nowego Ferrari. Zaprojektował je gość od iPhone'a
Aktualizacja: 2026-02-09T17:06:07+01:00
16:37
Rząd rozdaje za darmo czujniki dymu. Strażacy zapukają do drzwi
Aktualizacja: 2026-02-09T16:37:04+01:00
15:50
VPN już ci nie pomoże. Nie obejrzysz meczu
Aktualizacja: 2026-02-09T15:50:38+01:00
15:13
Nadchodzi pogodowy koszmar. Polską Saharę poczujesz w płucach
Aktualizacja: 2026-02-09T15:13:51+01:00
14:47
W kasach samoobsługowych wydajemy więcej. "Brak kontaktu z drugim człowiekiem"
Aktualizacja: 2026-02-09T14:47:50+01:00
13:57
Przyjdziesz dla kawy, zostaniesz dla pianki. Philips 8000 LatteGo Pro rządzi w mojej kuchni
Aktualizacja: 2026-02-09T13:57:26+01:00
12:37
Pancerna pięść Warszawy rośnie w siłę. Bestie z USA już w Polsce
Aktualizacja: 2026-02-09T12:37:17+01:00
11:37
PKP Intercity szykuje opcję, na którą czekam od lat. Jeździsz i masz tanie bilety
Aktualizacja: 2026-02-09T11:37:20+01:00
11:32
Muskowi znudził się Mars. Na Księżycu znalazł nową zabawkę
Aktualizacja: 2026-02-09T11:32:36+01:00
10:36
Kometa 3I/Atlas dosłownie eksplodowała. Cegiełkami życia
Aktualizacja: 2026-02-09T10:36:13+01:00
9:19
InPost zmienia właściciela. Potężne przejęcie
Aktualizacja: 2026-02-09T09:19:26+01:00
9:01
Apple za chwilę zaleje nas nowym sprzętem. Szykuj kasę
Aktualizacja: 2026-02-09T09:01:20+01:00
8:54
Potop w warszawskim Metrze. W ruch poszły wiadra
Aktualizacja: 2026-02-09T08:54:28+01:00
7:48
PlayStation 6 z pierwszymi konkretami. Dwie wiadomości - dobra i zła
Aktualizacja: 2026-02-09T07:48:03+01:00
7:01
Autopilot to Filipińczyk przed laptopem. Magia kończyła się na skrzyżowaniu 
Aktualizacja: 2026-02-09T07:01:25+01:00
6:26
Android obsłuży cudowny standard. Teraz pora na Samsunga
Aktualizacja: 2026-02-09T06:26:20+01:00
6:25
Zagadkowy uskok tektoniczny w Polsce. Ziemia przesunęła całe bloki skał
Aktualizacja: 2026-02-09T06:25:01+01:00
6:23
LOT tańszy od Pendolino? Sprawdzam nową trasę nad morze
Aktualizacja: 2026-02-09T06:23:25+01:00
6:15
Mosty trafiły do wojska. Kontrakt robi wrażenie, także na prokuraturze
Aktualizacja: 2026-02-09T06:15:00+01:00
6:00
Wiemy, co się dzieje z psychiką astronautów. Wyniki zaskakują
Aktualizacja: 2026-02-09T06:00:00+01:00
16:20
Kasy samoobsługowe zabierają pracę. Są niepokojące dane
Aktualizacja: 2026-02-08T16:20:00+01:00
16:10
Fałszywa wizja przyszłości z PRL-u podbija internet. Chcemy wierzyć w niemożliwe
Aktualizacja: 2026-02-08T16:10:00+01:00
16:00
System kaucyjny zrobił z Polaków "śmieciarzy"? I bardzo dobrze
Aktualizacja: 2026-02-08T16:00:00+01:00
8:30
Apple porzuca ważny projekt. Dla twojego dobra
Aktualizacja: 2026-02-08T08:30:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA