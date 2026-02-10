W nosie mam takie telefony. Niech ktoś zatrzyma to szaleństwo

Ładowanie...

Telefony z ekranami poniżej sześciu cali praktycznie już wymarły. Większość modeli wyposażona jest w panele o przekątnej większej niż 6,6 cali, a najlepsze mają nawet 6,9-calowe panele. Kilku producentów jednak chce przekroczyć tę barierę i wprowadzić na rynek urządzenia z ponad 7-calowymi ekranami. To już lekka przesada.

Smartfony z ekranami jak tablety nadchodzą. 6,9 cala to pikuś

Z najnowszych doniesień sprawdzonego informatora, Digital Chat Station, wynika, że dwóch dużych producentów testuje właśnie smartfony o przekątnej ponad siedmiu cali. To pokazuje, że trend powiększania telefonów wcale nie został zatrzymany.

Obecnie na rynku znajdziemy kilka modeli z matrycami, które osiągnęły tę barierę. Mieliśmy Motorolę Razr 60 Ultra czy Huawei Mate 70 Air - jeden z nich to składak, drugi zwykły. W ostatnich latach pojawiały się też inne modele z tak ogromnymi ekranami: vivo X Note, Tecno Spark Power 2 czy Tecno Spark 5 Air. Wyświetlacze przekraczające tę granicę to jednak wciąż rzadkość.

Dotychczas ekrany o przekątnej 7 cali były zarezerwowane dla składanych smartfonów typu Fold. W urządzeniach z kategorii Flip - tych w kształcie puderniczki, które po rozłożeniu przypominają zwykłe telefony - częściej widywaliśmy panele z zakresu 6,5 - 6,9 cala.

Obecnie niemal każdy czołowy producent ma w ofercie smartfony z ekranami o przekątnej 6,9 cala. Wystarczy spojrzeć na sztandarowe propozycje najważniejszych producentów takich jak Samsung Galaxy S25 Ultra, iPhone 17 Pro Max, Xiaomi 17 Ultra, Galaxy Z Flip 7. Nawet w mniejszych modelach popularne są rozmiary typu 6,3 czy 6,67 cala, które - mimo wszystko - do małych nie należą.

Przekroczenie granicy 7 cali spowoduje, że urządzenia będą jeszcze większe, cięższe i trudniejsze w obsłudze jedną ręką. Większy rozmiar jednak wpłynie pozytywnie na inne aspekty.

Większe oznacza lepsze. Czasami

Większa przekątna przynosi kilka kluczowych zalet. Jedną z nich może być ulepszona wielozadaniowość. Obecne urządzenia z ekranami o przekątnych 6,8-6,9 cala pozwalają na wygodne korzystanie z dwóch aplikacji jednocześnie, a dodatkowy rozmiar poprawiłby tę kwestię. Druga sprawa to ulepszona konsumpcja treści, np. podczas oglądania wideo lub grania.

Największą korzyścią natomiast będzie większa bateria. Trudno nie zauważyć, że w ostatnich latach w obliczu zwiększających się ekranów akumulatory wzrosły do ogromnych poziomów. Dawniej uznawano pojemność 3000 mAh za wystarczającą, a dziś na rynku się smartfony z bateriami 6000-7000 mAh stają się standardem.

Albert Żurek 10.02.2026 06:47

