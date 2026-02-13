Logo
One UI 9 istnieje. Działa na tajemniczym Galaxy

System One UI 9, bazujący na Androidzie 17, już istnieje. Dostrzeżono pierwszy tajemniczy model Galaxy, który działa pod kontrolą kolejnej wersji nakładki Samsunga.

Albert Żurek
Samsung Galaxy Z TriFold
Wdrożenie nakładki One UI 8 zakończyło się pod koniec ubiegłego roku. Oprogramowanie nie przyniosło ogromnych zmian względem siódmej wersji. Znacznie więcej nowości otrzymamy natomiast w obecnie rozwijanym One UI 8.5, które ma pojawić się wraz z nadchodzącą serią Galaxy S26. Samsung jednak pracuje też nad One UI 9.

Samsung ma już One UI 9. Na aktualizację poczekasz

Google ostatnimi czasy ogłosił początek programu testów Androida 17. Firma zaczęła skupiać się na tegorocznym systemie, który ma zostać wydany standardowo w czerwcu. Oprogramowanie będzie stanowić bazę dla innych producentów smartfonów, którzy tworzą własne nakładki systemowe. 

Samsung już stworzył wczesną wersję One UI 9, która bazuje na Androidzie 17. System został zainstalowany na wczesnych wersjach dwóch nadchodzących smartfonów Galaxy: Z Fold 8 oraz Z Flip 8. Oprócz tego oprogramowanie miało działać na trzecim, tajemniczym smartfonie z serii Z. Wiele osób sugeruje, że jest to druga wersja Galaxy Z Fold Wide o szerszych, bardziej kwadratowych proporcjach ekranu.

Sprzęt ma powstać w jednym konkretnym celu: aby móc konkurować z nadchodzącym składanym iPhone'em. Pierwsze oprogramowanie układowe dla tajemniczego sprzętu nosi oznaczenie F971USQU0AZB1. W przypadku Galaxy Z Folda 8 dostrzeżono kompilację F976USQU0AZB1, a dla Z Flipa 8 - F776USQU0AZB1. 

Co to właściwie oznacza? Że Samsung rozpoczął pracę nad One UI 9 dla tegorocznych składanych urządzeń. Termin jest tożsamy z potwierdzeniem rozpoczęcia rozwoju Androida 17 w wersji beta przez Google. Dlatego informacja ma solidne podłoże. 

Powinniśmy oczekiwać, iż Samsung w pierwszej kolejności wdroży One UI 9 wraz z premierą serii Galaxy Z Fold/Flip 8. W ubiegłym roku również seria Galaxy Z 7 wydana w sierpniu obejmowała pierwsze smartfony z zainstalowanym fabrycznie One UI 8. Dopiero później, we wrześniu 2025 r. Galaxy S25 otrzymały aktualizację.

Czytaj też:

Samsung zmienił harmonogram aktualizacji

Już wcześniej informowaliśmy o zmianach w polityce aktualizacji Samsunga. Dotychczas wyglądało to tak, że smartfony z serii wydane na początku Galaxy S otrzymywały w pierwszej kolejności aktualizację do nowej wersji nakładki w wersji x.0. Natomiast rodzina Galaxy Z w połowie roku była aktualizowana do One UI x.5

Teraz jest zupełnie na odwrót. Nowe duże wersje One UI wprowadzające kolejne wersje Androida są dedykowane dla składaków, natomiast pośrednie uaktualnienia x.5 mają być fabrycznie instalowane dla serii Galaxy S. 

