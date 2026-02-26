REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Polacy mają dość. Chcą uciec na inną planetę

Co czwarty mieszkaniec naszego kraju chciałby opuścić planetę. Co jeszcze wynika z nowego badania?

Albert Żurek
Polacy inna planeta
REKLAMA

Bosch Tech Compass skupia się na opiniach Polaków dotyczących nowych technologii oraz rozwoju technologicznego obecnego świata. Mieszkańcy kraju nad Wisłą mają pozytywne nastawienie do zmian, o ile nowe rozwiązania przynoszą widoczne korzyści w codziennym życiu. Aż 60 proc. Polaków czerpie przyjemność z technologii, a 61 proc. uważa, że postęp sprawia, że świat staje się lepszy. 

REKLAMA

Polacy lubią nowe technologie. Sztuczna inteligencja najważniejsza

Sztuczna inteligencja to gorący temat ostatnich lat. Czatboty z jednej strony konsumują ogromne ilości energii elektrycznej wymaganej do zasilenia centrów danych oraz wpływają na globalny rynek pamięci, a z drugiej mogą pomóc w codziennych sprawach. Głównie w mozolnej i czasochłonnej, prostszej pracy (np. analizie dokumentów), którą człowiek jest w stanie wykonać, ale zajęłoby mu to znacznie więcej czasu.

Aż 71 proc. badanych Polaków twierdzi, że AI jest technologią, która w ciągu najbliższej dekady najbardziej wpłynie na świat. Z drugiej strony mamy też sceptyków - aż 48 proc. uważa ją za zagrożenie. Mieszkańcy kraju nad Wisłą najbardziej obawiają się:

  • cyberataków (66 proc.);
  • inwigilacji (61 proc.);
  • utraty bezpieczeństwa danych (54 proc.);
  • zwolnienia z pracy (51 proc.).

Krytyka niekoniecznie oznacza całkowite odrzucenie AI. 42 proc. osób jest przygotowanych do funkcjonowania w erze sztucznej inteligencji. Z jednej strony stawiamy granice, ale chcemy korzyści z AI.

Czytaj też:

Co czwarty Polak chciałby opuścić Ziemię (i Polskę) i skolonizować inną planetę

Z raportu Bosch Tech Compass również dowiadujemy się, że mnóstwo Polaków byłoby w stanie opuścić Polskę, a nawet naszą Ziemię w celu kolonializacji innych planet. Co czwarta badana osoba wyraziła zainteresowanie udziałem w takiej misji. Są to ludzie zdecydowanie najbardziej otwarci na nowe technologie, które dotychczas były przedstawiane głównie w filmach science fiction, takich jak Marsjanin czy Avatar.

Jednocześnie ważne dla Polaków są także kwestie technologii zdrowotnych oraz motoryzacyjnych. Prawie 2/3 badanych ma nadzieję, że w ciągu najbliższych pięciu lat powstanie spersonalizowania medycyna oraz urządzenia monitorujące stan zdrowia, które znacząco poprawą jakość ich życia. Jednocześnie tylko 23 proc. osób byłoby w stanie zrezygnować z ochrony prywatności, aby skorzystać z bezpłatnych usług medycznych opartych na AI.

REKLAMA

Ważna dla nas też jest motoryzacja: 57 proc. byłoby w stanie przejść ze spalinówki na samochód wodorowy, a 50 proc. elektryczny. Chcemy jednak mieć kontrolę nad swoim samochodem - 46 proc. badanych jest przeciwnych autonomicznych pojazdom, a 35 proc. byłoby w stanie skorzystać z takich rozwiązań. 

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
26.02.2026 13:08
Tagi: Kolonizacja MarsapolskaSztuczna inteligencja (AI)Ziemia
Najnowsze
12:17
Producenci w potrzasku. Pamięć to już 35 proc. kosztu komputera
Aktualizacja: 2026-02-26T12:17:52+01:00
11:59
Pepco odpaliło aplikację. Będziesz stukać w ekran, żeby płacić mniej
Aktualizacja: 2026-02-26T11:59:03+01:00
11:13
PKP Intercity "wozi na stojąco". Dajcie już te niemieckie wagony
Aktualizacja: 2026-02-26T11:13:58+01:00
10:31
Koniec czekania. Niewidzialne myśliwce F-35A w końcu przylatują do Polski
Aktualizacja: 2026-02-26T10:31:16+01:00
10:01
Dyplomaci z USA mają walczyć z twoją prywatnością. To ich nowa misja
Aktualizacja: 2026-02-26T10:01:42+01:00
9:05
Czekają na listy tygodniami. Poczta ma nową wymówkę
Aktualizacja: 2026-02-26T09:05:02+01:00
8:36
Ludzie wolą drogie telefony. Galaxy S25 Ultra właśnie to pokazał
Aktualizacja: 2026-02-26T08:36:41+01:00
7:48
Galaxy S26 z funkcją przyszłości. Zakreślasz i wiesz wszystko
Aktualizacja: 2026-02-26T07:48:21+01:00
7:03
Tani MacBook będzie wybrakowany. Lista cięć wręcz boli
Aktualizacja: 2026-02-26T07:03:54+01:00
7:00
Kiedy światłowód w mojej okolicy? Tak łatwo to sprawdzisz
Aktualizacja: 2026-02-26T07:00:00+01:00
6:20
Beksiński używał Maca zanim to było modne. Możesz go zdobyć
Aktualizacja: 2026-02-26T06:20:00+01:00
6:15
Skały dosłownie się rozlały. Satelity uchwyciły niezwykły moment
Aktualizacja: 2026-02-26T06:15:00+01:00
6:10
Jest klima, nie ma toalet. Nowe pociągi podpaliły internet
Aktualizacja: 2026-02-26T06:10:00+01:00
6:05
Koniec z telefonami w szkołach? Nowacka mówi wprost o terminie
Aktualizacja: 2026-02-26T06:05:00+01:00
6:00
Aplikacje sklepowe przegoniły telewizję. Totalnie zmieniły nasze zakupy
Aktualizacja: 2026-02-26T06:00:00+01:00
21:14
Samsung Galaxy S26 Ultra kontra najlepsze Androidy. Starcie tytanów
Aktualizacja: 2026-02-25T21:14:23+01:00
20:30
Kolory Galaxy S26 walczą z nudą. Jest w czym wybierać
Aktualizacja: 2026-02-25T20:30:11+01:00
20:00
Galaxy S26 kontra iPhone 17. Który lepszy?
Aktualizacja: 2026-02-25T20:00:23+01:00
19:20
Największy problem Galaxy? Właśnie przestał istnieć
Aktualizacja: 2026-02-25T19:20:58+01:00
19:00
Nowe Galaxy Buds4 Pro. Małe, lekkie i zaskakująco dopracowane
Aktualizacja: 2026-02-25T19:00:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA