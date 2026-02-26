Polacy mają dość. Chcą uciec na inną planetę

Ładowanie...

Bosch Tech Compass skupia się na opiniach Polaków dotyczących nowych technologii oraz rozwoju technologicznego obecnego świata. Mieszkańcy kraju nad Wisłą mają pozytywne nastawienie do zmian, o ile nowe rozwiązania przynoszą widoczne korzyści w codziennym życiu. Aż 60 proc. Polaków czerpie przyjemność z technologii, a 61 proc. uważa, że postęp sprawia, że świat staje się lepszy.

REKLAMA

Polacy lubią nowe technologie. Sztuczna inteligencja najważniejsza

Sztuczna inteligencja to gorący temat ostatnich lat. Czatboty z jednej strony konsumują ogromne ilości energii elektrycznej wymaganej do zasilenia centrów danych oraz wpływają na globalny rynek pamięci, a z drugiej mogą pomóc w codziennych sprawach. Głównie w mozolnej i czasochłonnej, prostszej pracy (np. analizie dokumentów), którą człowiek jest w stanie wykonać, ale zajęłoby mu to znacznie więcej czasu.

Aż 71 proc. badanych Polaków twierdzi, że AI jest technologią, która w ciągu najbliższej dekady najbardziej wpłynie na świat. Z drugiej strony mamy też sceptyków - aż 48 proc. uważa ją za zagrożenie. Mieszkańcy kraju nad Wisłą najbardziej obawiają się:

cyberataków (66 proc.);

inwigilacji (61 proc.);

utraty bezpieczeństwa danych (54 proc.);

zwolnienia z pracy (51 proc.).

Krytyka niekoniecznie oznacza całkowite odrzucenie AI. 42 proc. osób jest przygotowanych do funkcjonowania w erze sztucznej inteligencji. Z jednej strony stawiamy granice, ale chcemy korzyści z AI.

Czytaj też:

Co czwarty Polak chciałby opuścić Ziemię (i Polskę) i skolonizować inną planetę

Z raportu Bosch Tech Compass również dowiadujemy się, że mnóstwo Polaków byłoby w stanie opuścić Polskę, a nawet naszą Ziemię w celu kolonializacji innych planet. Co czwarta badana osoba wyraziła zainteresowanie udziałem w takiej misji. Są to ludzie zdecydowanie najbardziej otwarci na nowe technologie, które dotychczas były przedstawiane głównie w filmach science fiction, takich jak Marsjanin czy Avatar.

Jednocześnie ważne dla Polaków są także kwestie technologii zdrowotnych oraz motoryzacyjnych. Prawie 2/3 badanych ma nadzieję, że w ciągu najbliższych pięciu lat powstanie spersonalizowania medycyna oraz urządzenia monitorujące stan zdrowia, które znacząco poprawą jakość ich życia. Jednocześnie tylko 23 proc. osób byłoby w stanie zrezygnować z ochrony prywatności, aby skorzystać z bezpłatnych usług medycznych opartych na AI.

REKLAMA

Ważna dla nas też jest motoryzacja: 57 proc. byłoby w stanie przejść ze spalinówki na samochód wodorowy, a 50 proc. elektryczny. Chcemy jednak mieć kontrolę nad swoim samochodem - 46 proc. badanych jest przeciwnych autonomicznych pojazdom, a 35 proc. byłoby w stanie skorzystać z takich rozwiązań.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 26.02.2026 13:08

Ładowanie...