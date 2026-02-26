Polacy mają dość. Chcą uciec na inną planetę
Co czwarty mieszkaniec naszego kraju chciałby opuścić planetę. Co jeszcze wynika z nowego badania?
Bosch Tech Compass skupia się na opiniach Polaków dotyczących nowych technologii oraz rozwoju technologicznego obecnego świata. Mieszkańcy kraju nad Wisłą mają pozytywne nastawienie do zmian, o ile nowe rozwiązania przynoszą widoczne korzyści w codziennym życiu. Aż 60 proc. Polaków czerpie przyjemność z technologii, a 61 proc. uważa, że postęp sprawia, że świat staje się lepszy.
Polacy lubią nowe technologie. Sztuczna inteligencja najważniejsza
Sztuczna inteligencja to gorący temat ostatnich lat. Czatboty z jednej strony konsumują ogromne ilości energii elektrycznej wymaganej do zasilenia centrów danych oraz wpływają na globalny rynek pamięci, a z drugiej mogą pomóc w codziennych sprawach. Głównie w mozolnej i czasochłonnej, prostszej pracy (np. analizie dokumentów), którą człowiek jest w stanie wykonać, ale zajęłoby mu to znacznie więcej czasu.
Aż 71 proc. badanych Polaków twierdzi, że AI jest technologią, która w ciągu najbliższej dekady najbardziej wpłynie na świat. Z drugiej strony mamy też sceptyków - aż 48 proc. uważa ją za zagrożenie. Mieszkańcy kraju nad Wisłą najbardziej obawiają się:
- cyberataków (66 proc.);
- inwigilacji (61 proc.);
- utraty bezpieczeństwa danych (54 proc.);
- zwolnienia z pracy (51 proc.).
Krytyka niekoniecznie oznacza całkowite odrzucenie AI. 42 proc. osób jest przygotowanych do funkcjonowania w erze sztucznej inteligencji. Z jednej strony stawiamy granice, ale chcemy korzyści z AI.
Czytaj też:
Co czwarty Polak chciałby opuścić Ziemię (i Polskę) i skolonizować inną planetę
Z raportu Bosch Tech Compass również dowiadujemy się, że mnóstwo Polaków byłoby w stanie opuścić Polskę, a nawet naszą Ziemię w celu kolonializacji innych planet. Co czwarta badana osoba wyraziła zainteresowanie udziałem w takiej misji. Są to ludzie zdecydowanie najbardziej otwarci na nowe technologie, które dotychczas były przedstawiane głównie w filmach science fiction, takich jak Marsjanin czy Avatar.
Jednocześnie ważne dla Polaków są także kwestie technologii zdrowotnych oraz motoryzacyjnych. Prawie 2/3 badanych ma nadzieję, że w ciągu najbliższych pięciu lat powstanie spersonalizowania medycyna oraz urządzenia monitorujące stan zdrowia, które znacząco poprawą jakość ich życia. Jednocześnie tylko 23 proc. osób byłoby w stanie zrezygnować z ochrony prywatności, aby skorzystać z bezpłatnych usług medycznych opartych na AI.
Ważna dla nas też jest motoryzacja: 57 proc. byłoby w stanie przejść ze spalinówki na samochód wodorowy, a 50 proc. elektryczny. Chcemy jednak mieć kontrolę nad swoim samochodem - 46 proc. badanych jest przeciwnych autonomicznych pojazdom, a 35 proc. byłoby w stanie skorzystać z takich rozwiązań.