REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Elon Musk przejmuje tajne dane USA. To się nie może udać

Departament Obrony Stanów Zjednoczonych zawarł porozumienie z xAI, firmą Elona Muska, które pozwoli wykorzystać model Grok w systemach ściśle tajnych. To ekstrawagancki przykład kredytu zaufania.

Maciej Gajewski
Musk Grok Pentagon
REKLAMA

Tak, żarłoczna AI Muska trafi do ściśle tajnych systemów Pentagonu. Chodzi o te systemy, do których dostęp mają tylko wybrani, po wielokrotnych weryfikacjach, z telefonami zostawionymi w metalowych szafkach. I właśnie tam ma trafić AI znana dotąd głównie z muskowego humoru i memicznego stylu.

REKLAMA

AI Muska w systemach tajnych. Jak do tego doszło?

Do tej pory jedynym modelem dopuszczonym do pracy z danymi ściśle tajne był Claude od Anthropic. Pentagon intensywnie współpracował z firmą, ale relacje zaczęły się psuć. Powód? Zabezpieczenia. 

Czytaj też:

Anthropic - zgodnie ze swoją filozofią - stawia na bardzo restrykcyjne ograniczenia tego, co model może zrobić, powiedzieć i wygenerować. Pentagon natomiast potrzebuje narzędzia, które nie będzie się bało własnego cienia, gdy analityk poprosi o symulację scenariusza militarnego albo analizę przechwyconej komunikacji.

W efekcie Departament Obrony zaczął szukać alternatywy. I znalazł ją u Muska, który od miesięcy powtarza, że jego AI ma być "nieocenzurowana" i "prawdziwie wolna".

Dlaczego Pentagonowi tak zależy na nowym modelu?

Współczesne operacje militarne to nie tylko czołgi, drony i satelity. To przede wszystkim informacja. Tysiące stron raportów, godziny nagrań, dane z czujników, komunikacja przechwycona w czasie rzeczywistym. 

Człowiek nie jest w stanie tego przerobić. AI - tak. 

Ale AI musi działać w środowisku, które nie wycieknie do Internetu, nie zacznie memować o "tajnych projektach" i nie zareaguje na analizę danych wywiadowczych tak, jak reaguje na pytania o memy z Doge’em. Pentagon potrzebuje modelu, który jest szybki, elastyczny, da się dostosować do wojskowych procedur i nie będzie blokował się na każdym kroku w imię "bezpieczeństwa użytkownika".

I tu właśnie pojawia się Grok - model, który dotąd kojarzył się raczej z luzackim stylem i muskowym poczuciem humoru, a nie z powagą operacji wywiadowczych.

Najbardziej kontrowersyjny element układanki: zaufanie

Nie da się uciec od pytania, które pojawia się teraz w branży: czy Pentagon naprawdę chce powierzyć dostęp do tajnych danych AI stworzonej przez Elona Muska?

Musk to postać, która budzi emocje. Z jednej strony wizjoner, który buduje rakiety, samochody i satelity. Z drugiej - człowiek, który potrafi w środku nocy wrzucić na X-a mema o III wojnie światowej, a następnego dnia publicznie pokłócić się z własnymi inwestorami, po czym działać politycznie na rzecz interesów wrogiej Rosji.

REKLAMA

I właśnie jego firma ma teraz tworzyć model, który będzie analizował dane wywiadowcze Stanów Zjednoczonych. Czy to rozsądne, by AI od jednego z najbardziej nieprzewidywalnych miliarderów świata analizowała dane wywiadowcze potęgi militarnej, która ma kluczowy wpływ na wszelką światową politykę, w tym polską? Trudno nie mieć wątpliwości.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Maciej Gajewski
25.02.2026 06:41
Tagi: pentagonSpaceXSztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
6:31
Współtwórca Xboxa bez złudzeń. "To już koniec, żegnajcie się"
Aktualizacja: 2026-02-25T06:31:00+01:00
6:21
Na Marsie odkryli gigantyczne "pajęczyny". To wywraca nasze teorie
Aktualizacja: 2026-02-25T06:21:00+01:00
6:11
Będą naświetlać uprawy, żebyś płacił mniej za jedzenie. Ma to sens
Aktualizacja: 2026-02-25T06:11:00+01:00
21:27
WhatsApp wreszcie zmądrzał. Te funkcje powinny być tu od początku
Aktualizacja: 2026-02-24T21:27:10+01:00
20:15
iPhone 18 Pro już na taśmie. Apple rozbija bank i… kalendarz premier
Aktualizacja: 2026-02-24T20:15:46+01:00
19:20
Nowy obowiązek dla właścicieli psów i kotów. Jest decyzja rządu
Aktualizacja: 2026-02-24T19:20:39+01:00
18:53
Nowy Samsung wykryje ciała obce. To uratuje twój ekran
Aktualizacja: 2026-02-24T18:53:34+01:00
18:04
Polskie miasto tonie w śmieciach. Powód jest absurdalny
Aktualizacja: 2026-02-24T18:04:20+01:00
17:27
Popularny Samsung bez One UI 8.5. Nietypowa sytuacja
Aktualizacja: 2026-02-24T17:27:22+01:00
16:54
ChatGPT wchodzi do twojego domu. Będzie cię widział i słyszał
Aktualizacja: 2026-02-24T16:54:35+01:00
16:25
Xbox ma wreszcie dobre wieści. Boję się, że to puste obietnice
Aktualizacja: 2026-02-24T16:25:20+01:00
16:02
Nie pozwolą wypłacić pieniędzy Blikiem. Nowe limity w nas uderzą
Aktualizacja: 2026-02-24T16:02:53+01:00
15:29
Xiaomi otwiera klatkę Apple'a. To koniec cyfrowej pułapki
Aktualizacja: 2026-02-24T15:29:27+01:00
15:03
Zrobili telefon z wysuwanym okiem. Chcę go mieć u nas
Aktualizacja: 2026-02-24T15:03:53+01:00
14:41
Taki jest przezroczysty iPhone. W nosie mam te kolorki
Aktualizacja: 2026-02-24T14:41:15+01:00
13:54
Większa bateria dla Samsunga Galaxy S26. Wygadała się... UE
Aktualizacja: 2026-02-24T13:54:08+01:00
13:01
System kaucyjny to magazynowanie powietrza? Sami się ośmieszacie
Aktualizacja: 2026-02-24T13:01:52+01:00
12:30
Tajemniczy statek Chin krąży nad Ziemią. Wykonuje dziwne manewry
Aktualizacja: 2026-02-24T12:30:55+01:00
11:56
Big tech znalazł nową kopalnię złota. Nazywa się amerykańska wieś
Aktualizacja: 2026-02-24T11:56:50+01:00
11:00
Najpotężniejsza broń Ameryki. B-21 poraża możliwościami
Aktualizacja: 2026-02-24T11:00:21+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA