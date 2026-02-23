REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Amerykanie pochwalili się nową superbronią. W panice usunęli zdjęcia

Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych zaliczyły nietypową wpadkę. Natychmiast rozgrzała do czerwoności analityków zajmujących się obronnością.

Bogdan Stech
Amerykanie pochwalili się nową superbronią i w panice usunęli zdjęcia Dark Eagle 1
REKLAMA

Amerykańskie wojsko opublikowało, a następnie bez słowa wyjaśnienia pospiesznie skasowało najnowsze zdjęcia swojego potężnego systemu hipersonicznego Dark Eagle. Fotografie z prędkością światła rozeszły się po sieci, pokazując światu zaktualizowany wygląd sprzętu, który ma całkowicie zmienić zasady gry na współczesnym polu walki i zagwarantować Amerykanom strategiczną przewagę.

Publikacja materiałów prasowych przez amerykańską armię to zazwyczaj wielostopniowy i starannie zaplanowany proces. Tym razem coś poszło jednak zupełnie nie tak.

REKLAMA

Z oficjalnych kanałów błyskawicznie wyparowały nowiutkie fotografie przedstawiające system Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), znany szerzej pod niezwykle chwytliwą nazwą Dark Eagle. Choć zdjęcia powisiały w sieci zaledwie przez chwilę, dla czujnych internautów to w zupełności wystarczyło. Zanim administratorzy zdążyli nacisnąć przycisk usuwania, kopie plików zostały zarchiwizowane i zaczęły krążyć po mediach społecznościowych.

System Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) Dark Eagle na usuniętym zdjęciu. Fot. US Army

Zdradzały one szczegóły najnowszej konfiguracji wyrzutni oraz przygotowań do jej operacyjnego wdrożenia. Dowództwo do tej pory nie wydało żadnego oświadczenia tłumaczącego ten nagły krok w tył, co naturalnie tylko podsyciło dyskusje.

Wielka prędkość i pełna mobilność

Ogromne zainteresowanie wyciekiem nie bierze się znikąd, ponieważ mówimy o jednej z najbardziej zabójczych i zaawansowanych zabawek w arsenale Pentagonu. Dark Eagle to broń hipersoniczna wykorzystująca technologię tak zwanego pojazdu szybującego (boost-glide vehicle).

Po wyniesieniu w powietrze i odłączeniu od rakiety nośnej, głowica (pojazd szybujący) pędzi w kierunku celu z prędkością przekraczającą Mach 5 (ponad 6100 km/h), cały czas operując w obrębie ziemskiej atmosfery.

System Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) Dark Eagle na usuniętym zdjęciu. Fot. US Army

To, co drastycznie odróżnia to rozwiązanie od klasycznych pocisków balistycznych, to niesamowita manewrowość. Tradycyjna rakieta porusza się po z góry przewidywalnej trajektorii, którą nowoczesne radary potrafią łatwo obliczyć, a antyrakiety - zneutralizować.

Dark Eagle potrafi natomiast dynamicznie zmieniać swój tor lotu podczas opadania. Dzięki połączeniu zawrotnej prędkości i nieprzewidywalności, broń ta drastycznie skraca czas reakcji przeciwnika, czyniąc obecne systemy obrony przeciwlotniczej praktycznie bezużytecznymi.

Kolejnym potężnym atutem nowego amerykańskiego systemu jest jego mobilność. System stacjonuje na zmodyfikowanych naczepach, co pozwala na jego błyskawiczne przemieszczanie i rozpraszanie na rozległych teatrach działań zbrojnych.

Więcej na Spider's Web:

Nowa era wyścigu zbrojeń

Za budowę systemu Dark Eagle, znanego w oficjalnej nomenklaturze jako Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), odpowiada zbrojeniowy gigant Lockheed Martin, którego w pracach nad samym wielozadaniowym pociskiem szybującym (C-HGB) wspierała firma Dynetics.

Pod względem gabarytów mamy do czynienia z potężną konstrukcją. Dwustopniowa rakieta nośna waży ponad 7,4 t, mierzy około 10,5 m długości, a średnica jej kadłuba wynosi blisko 88 cm.

Choć początkowo Pentagon dość zachowawczo deklarował zasięg na poziomie 2775 km, najnowsze dane i wypowiedzi amerykańskich dowódców wskazują, że Dark Eagle bez problemu dosięgnie celów oddalonych o imponujące 3500 km.

Warto zauważyć, że sam system Dark Eagle nie jest całkowitą nowością z punktu widzenia opinii publicznej. Platforma miała już okazję zaprezentować się światu podczas dużych, międzynarodowych ćwiczeń wojskowych, takich jak Talisman Sabre 25.

W trakcie tych manewrów wojska amerykańskie i australijskie wspólnie trenowały zgrywanie nowoczesnych technologii w realiach pełnoskalowego, nowoczesnego konfliktu. Pokazuje to jasno, że broń hipersoniczna na stałe wchodzi do wspólnego planowania operacyjnego.

REKLAMA

Rozwój tak ekstremalnych technologii, łączących potężny napęd, odporność materiałów na niewyobrażalne tarcie aerodynamiczne oraz precyzyjne systemy naprowadzania, wiąże się z gigantycznymi wydatkami. Z danych amerykańskiego Government Accountability Office wynika, że wyposażenie zaledwie jednej operacyjnej baterii tego systemu, wliczając w to pociski i niezbędny osprzęt, pochłonie kwotę około 2,7 mld dol.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Bogdan Stech
23.02.2026 13:12
Tagi: Brońbroń hipersonicznaRakietyWojsko
Najnowsze
12:39
Koniec płacenia za AI. Płatne narzędzia są tu za darmo
Aktualizacja: 2026-02-23T12:39:18+01:00
11:31
Szef OpenAI dojeżdża sceptyków. "Musisz jeść 20 lat, nim będziesz mądry"
Aktualizacja: 2026-02-23T11:31:44+01:00
11:23
Heyah mówi narkah. Operator zwija subskrypcję, ale jest dobra wiadomość
Aktualizacja: 2026-02-23T11:23:48+01:00
11:10
Nad mObywatelem zawisły czarne chmury. Jest komentarz ministerstwa
Aktualizacja: 2026-02-23T11:10:54+01:00
10:28
Lód pod Grenlandią wiruje jak stopiona skała. Ziemia igra z naszymi zmysłami
Aktualizacja: 2026-02-23T10:28:22+01:00
9:52
"Nie ma żadnego smogu". Wyszedłem z domu i poczułem kłamstwo w powietrzu
Aktualizacja: 2026-02-23T09:52:12+01:00
9:28
Wygońmy małpki do systemu kaucyjnego. "Najbardziej problematyczny odpad"
Aktualizacja: 2026-02-23T09:28:07+01:00
9:21
Bestsellerowy Hisense 58 cali za 1799 zł. Ależ mamy teraz dobre okazje na TV
Aktualizacja: 2026-02-23T09:21:29+01:00
8:01
Galaxy S26 Ultra trafił w ręce youtubera. Pokazał, jak działa najlepsza nowość
Aktualizacja: 2026-02-23T08:01:00+01:00
7:00
Nowe słowo dla Samsunga. Będziesz je krzyczeć do Galaxy S26
Aktualizacja: 2026-02-23T07:00:00+01:00
6:23
Oto czerwony iPhone 18 Pro. Apple wraca do dawnej strategii
Aktualizacja: 2026-02-23T06:23:50+01:00
6:20
Kosmiczny parasol Ziemi ma dziury. NASA: Pomóż nam je znaleźć
Aktualizacja: 2026-02-23T06:20:28+01:00
6:15
Lodowata superziemia. Wygląda jak nasza, choć to pułapka
Aktualizacja: 2026-02-23T06:15:00+01:00
6:00
Elektrośmieci zalewają Europę. Ale Bruksela ma plan...
Aktualizacja: 2026-02-23T06:00:00+01:00
16:20
Zabraniają rozmawiać, bo chcą zamienić nas w roboty? Dzięki temu staniemy się bardziej ludzcy
Aktualizacja: 2026-02-22T16:20:00+01:00
16:10
Pamiętacie modę na rezygnowanie z telewizora? Coś mi przypomina
Aktualizacja: 2026-02-22T16:10:00+01:00
16:00
Ile zapłacimy za dojazd do Portu Polska? Może być drogo, ale za to szybko  
Aktualizacja: 2026-02-22T16:00:00+01:00
9:20
Apple szuka Polaka do Siri już 6 rok. Najdroższa firma świata
Aktualizacja: 2026-02-22T09:20:00+01:00
9:10
Coś nie pasuje do obrazu Marsa. Polacy odkryli złożony system
Aktualizacja: 2026-02-22T09:10:00+01:00
9:00
Księżyc drży coraz częściej. Plany NASA do poprawki
Aktualizacja: 2026-02-22T09:00:00+01:00
8:30
Tysiące głosów, ale nie od ludzi. Boty pogrzebały nowe przepisy
Aktualizacja: 2026-02-22T08:30:00+01:00
8:20
Powąchali mumię i się zdziwili. Starożytna receptura
Aktualizacja: 2026-02-22T08:20:00+01:00
8:00
Przegapiliśmy sygnały od obcych. Co teraz?
Aktualizacja: 2026-02-22T08:00:00+01:00
7:20
Mamy dziurę grawitacyjną pod Antarktydą. I skubana rośnie
Aktualizacja: 2026-02-22T07:20:00+01:00
7:10
W kosmosie rozbrzmiewa chińska muzyka. Mają rozmach
Aktualizacja: 2026-02-22T07:10:00+01:00
7:00
Coś rozbiło księżyc Saturna na kawałki. "To raczej nie grawitacja"
Aktualizacja: 2026-02-22T07:00:00+01:00
16:40
Ogromny wyciek z lodołamacza. 10 tys. litrów oleju w wodzie
Aktualizacja: 2026-02-21T16:40:29+01:00
16:38
NASA naprawia wstydliwy problem. Start misji Artemis 2 już niebawem
Aktualizacja: 2026-02-21T16:38:32+01:00
16:37
Najdokładniejsza mapa Wszechświata. Opracowali ją Polacy
Aktualizacja: 2026-02-21T16:37:51+01:00
16:36
Grawitacja ulepiła bałwana. „Czegoś takiego nie widzieliśmy”
Aktualizacja: 2026-02-21T16:36:18+01:00
16:32
Zbombardowali magazyn rakiet. „Najważniejsza z rosyjskich fabryk”
Aktualizacja: 2026-02-21T16:32:12+01:00
16:00
70 dziwnych galaktyk na krawędzi Wszechświata. Wnioski są niepokojące
Aktualizacja: 2026-02-21T16:00:00+01:00
12:24
Starliner o włos od kosmicznej zagłady. Chodziło o reputację
Aktualizacja: 2026-02-21T12:24:56+01:00
12:24
Trafili na zapomniane miasto. W Polsce
Aktualizacja: 2026-02-21T12:24:11+01:00
9:20
DJI ROMO P to piękny robot z bebechami na wierzchu, ale za tyle to nie - test
Aktualizacja: 2026-02-21T09:20:00+01:00
9:10
W wiecznym mroku Księżyca powstanie niezwykła maszyna. Chodzi o twój zegarek
Aktualizacja: 2026-02-21T09:10:00+01:00
9:00
Krótki błysk, wielka zagadka. Złapali czarną dziurę na zbrodni
Aktualizacja: 2026-02-21T09:00:00+01:00
8:30
Rekordowe neutrino uderzyło w Ziemię. To nie był przypadek
Aktualizacja: 2026-02-21T08:30:00+01:00
8:20
Roboty drukują beton pod wodą. "Twardnieje w sekundę"
Aktualizacja: 2026-02-21T08:20:00+01:00
8:00
Strzelają w zorzę polarną. "Ważny powód"
Aktualizacja: 2026-02-21T08:00:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA