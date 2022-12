Amerykańska broń hipersoniczna wreszcie działa. Pierwszy udany test zakończony

MAB 4 "integruje krytyczne osiągnięcia transformacji cyfrowej". Co to oznacza? Między innymi to, że ochroną budynku zajmują się roboty, które patrolują okolice fabryki i sam zakład niestrudzenie przez cała dobę.



Poza tym standardem w fabryce jest rozszerzona rzeczywistość, a więc pracownicy muszą nosić specjalne hełmy. Linia produkcyjna jest obsługiwana za pomocą wirtualnej rzeczywistości na przykład do obsługi narzędzia dynamometrycznych.