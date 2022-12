Chińska broń hipersoniczna. Tym pociskiem mogą zniszczyć amerykańskie bazy

Dong Feng-17 (DF-17) to chiński pocisk balistyczny średniego zasięgu na paliwo stałe, który przenosi pojazd DF-ZF. DF-ZF to chiński hipersoniczny pojazd szybujący (HGV hypersonic glide vehicle), czyli pocisk przenoszący głowicę wybuchową. Nie ma on napędu, a "jedynie" szybuje z prędkością hipersoniczną.