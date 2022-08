Amerykanie budują konstelację satelitów alarmujących o pociskach hipersonicznych

Tymczasem już we wrześniu na orbitę trafi pierwsze 28 satelitów konstelacji SDA. Osiem satelitów wykrywających starty rakiet będzie przekazywało dane do 20 satelitów śledzących, które z kolei będą mogły szybko przekazywać informacje o potencjalnym zagrożeniu bezpośrednio do systemu uzbrojenia.