Stany chwalą się udanymi testami broni hipersonicznej. Strzelają z ziemi i powietrza

MRP jest przeznaczony do użytku z systemem obsługi ładunków dostępnym w pojazdach logistycznych wojsk amerykańskich, eliminując potrzebę stosowania specjalnie zaprojektowanej wyrzutni. Krótko mówiąc, do ciężarówki wystarczy podłączyć kontener z wyrzutnią i to wszystko. Nie potrzeba żadnych nowych pojazdów i konstrukcji.