ChatGPT wchodzi do twojego domu. Będzie cię widział i słyszał

Twórcy ChataGPT planują z rozmachem wejść na rynek sprzętu. Stworzą inteligentny głośnik z wbudowaną kamerą, który będzie obsługiwał czatbota sztucznej inteligencji w twoim domu.

Albert Żurek
Już w ubiegłym roku pojawiały się doniesienia, że OpenAI pracuje nad całą gamą nowości sprzętowych. W planach są m.in. słuchawki zintegrowane z czatbotem oraz długopis automatycznie transkrybujący odręczne notatki. Najnowszy projekt zakłada jednak stworzenie domowego głośnika podobnego do Amazon Echo lub Apple HomePod.

ChatGPT z własnym głośnikiem. Sztuczna inteligencja w twoim domu

Jak wynika z raportu The Information, OpenAI intensywnie pracuje nad całą serią urządzeń opartych na AI. Obecnie zespół liczący ponad 200 pracuje nad inteligentnymi okularami, głośnikiem oraz lampą. 

Pierwszą premierę ma stanowić inteligentny głośnik wyposażony w kamerę. Dzięki niej sprzęt będzie mógł nie tylko słuchać poleceń, ale również analizować obraz z otoczenia. Pozwoli to botowi identyfikować przedmioty znajdujące się w pobliżu lub te, które sami pokażęmy do kamery.

Istotnym elementem głośnika ma być system wykrywania twarzy, działający podobnie do Face ID w iPhone’ach. Dzięki temu użytkownik będzie mógł potwierdzić swoją tożsamość podczas zakupów online. OpenAI chce w ten sposób rozwiązać problem konkurencji - głośniki Amazon Echo z Alexą pozwalają bowiem zamawiać produkty praktycznie każdemu, kto znajduje się w zasięgu mikrofonu.

Głośnik od twórców ChatGPT ma być pod tym względem znacznie bardziej kompleksowy. Już teraz w w USA ChatGPT umożliwia robienie zakupów bezpośrednio w czacie dzięki integracji z popularnymi platformami sprzedaży elektronicznej, takimi jak Shopify. 

Ile to ma kosztować?

Pierwszy sprzęt od OpenAI ma kosztować ok. 200-300 dol. W Polsce to powinno przełożyć się na 1000-1500 zł. ChatGPT sprawnie obsłguje język polski, więc debiut urządzenia na naszym rynku jest możliwy. Głośnik ma pokazać się w 2027 r. Nie ujawniono jednak, czy będzie to początek, czy koniec roku.

Za wygląd urządzenia będzie odpowiadać Jony Ive - osoba, która zaprojektowała wiele sprzętów Apple’a. Powinniśmy się zatem spodziewać nowoczesnej stylistyki.  

Albert Żurek
24.02.2026 16:54
Tagi: AppleChatGPTGłośnikiJonathan IveOpenAISztuczna inteligencja (AI)
