ChatGPT będzie szeptał ci do ucha. Czego oni jeszcze nie wymyślą

Twórcy ChataGPT chcą z przytupem wejść w rynek elektroniki konsumenckiej. Jednym z produktów, który obsłuży sztuczną inteligencję będą słuchawki. 

Albert Żurek
ChatGPT będzie ci szeptał do ucha. Czego oni jeszcze nie wymyślą
Już wcześniej usłyszeliśmy o publicznie przedstawionych planach Sama Altmana oraz Jony’ego Ive’a w kwestii wprowadzenia urządzeń zintegrowanych ze sztuczną inteligencją. Dawny projektant Apple’a stwierdził, iż ma mnóstwo pomysłów na sprzęt z ChatemGPT, ale jak dotąd pojawiły się tylko przecieki o długopisie

Słuchawki OpenAI obsłużą ChataGPT w twoich uszach

W sieci opublikowano przecieki sugerujące, iż OpenAI opracowuje swoje pierwsze słuchawki douszne. Sprzęt o nazwie kodowej Sweetpea ma jednak wyróżniać się na tle konkurencji integracją z ChatemGPT. Urządzenie pierwszej generacji ma bezpośrednio konkurować z AirPodsami od Apple’a. 

Urządzenie ma wyróżniać się charakterystycznym metalowym etui ładującym w kształcie jajka. Same pchełki natomiast mają wyglądać jak pigułki, które umieszcza się za uchem, zamiast bezpośrednio do kanału słuchowego tak jak w klasycznych słuchawkach Bluetooth. To zdecydowanie wyróżni projekt Sweetpea na tle AirPodsów, Galaxy Budsów i innych TWS-ów dostępnych na rynku. 

W środku urządzenia znajdzie się też dedykowany czip wykonany w technologii 2 nm. Jest zatem szansa, że będzie produkowany przez Samsunga, który w nowym Exynosie 2600 również korzysta z 2 nm. Dedykowany układ ma zapewniać możliwość zaawansowanego przetwarzania sztucznej inteligencji na urządzeniu, a nie tak jak w większości usług AI - w chmurze. 

Windows Report uważa, że pierwsze słuchawki OpenAI mają obsługiwać komendy głosowe w czasie rzeczywistym - czyli konwersacyjną pomoc sztucznej inteligencji bez potrzeby wpisywania poleceń do czatbota. Obecne informacje również zakładają, że sprzęt ma mieć możliwość wydawania poleceń Siri - a więc wchodzenie w interakcje z funkcjami iPhone’a. 

Czytaj też:

Sprzęt jest tworzony we współpracy z Jonym Ive’em 

Obecne doniesienia sugerują, iż pierwsze słuchawki OpenAI mają być ściśle opracowywane we współpracy z byłym projektantem Apple’a - Jonym Ive’em, który był odpowiedzialny za projekty rewolucyjnych sprzętów takich jak iMac z 1998, iBook G3 z 1999, pierwszy iPod, czy chociażby iPhone. Wybór padł zatem na kluczową postać w świecie technologii.

Jednocześnie słuchawki ChataGPT mają być produkowane przez Foxconn - firmę, która zajmuje się finalnym składaniem iPhone’ów w Chinach oraz Indiach. Do 2028 r. gigant sztucznej inteligencji ma rozszerzyć plany na inne urządzenia wykorzystujące AI. 

Jeśli wszystko pójdzie po myśli twórców, pierwszy sprzętowy produkt OpenAI może zostać wprowadzony na rynek we wrześniu 2026 r. Firma odpowiedzialna za ChatGPT jednak nie potwierdziła tego oficjalnie. Dlatego do nowych przecieków warto podchodzić z nutką sceptycyzmu.

Albert Żurek
14.01.2026 20:15
