ChatGPT został lekarzem. Niby zaprzeczają, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi

Ładowanie...

Użytkownicy ChatGPT, którzy dotychczas korzystali z chatbota w celu uzyskania (często wątpliwej jakości) porad zdrowotnych, od teraz będą mieli do dyspozycji chatbota specjalizującego się właśnie w tej dziedzinie. Bo OpenAI zaprezentowało ChatGPT Health - oddzielny moduł ChatGPT, zaprojektowany do rozmów o zdrowiu, samopoczuciu i danych medycznych. Jak zastrzega sama firma, "ChatGPT Health to narzędzie wspierające pacjenta i lekarza, a nie system do diagnozowania czy leczenia".

REKLAMA

ChatGPT Health to próba uczynienia AI lepszą w rozmowach o zdrowiu

Nowy moduł działa jako osobna "piaskownica" w ramach ChatGPT. Oznacza to, że ChatGPT Health posiada oddzielną historię rozmów, osobną pamięć kontekstową oraz dodatkowe warstwy zabezpieczeń, których nie mają standardowe czaty. OpenAI podkreśla, że konwersacje prowadzone w sekcji Zdrowie nie są wykorzystywane do trenowania modeli, a same dane są szyfrowane i izolowane od reszty systemu.

Firma nie ukrywa, że zdrowie to jeden z najczęstszych tematów rozmów z ChatGPT. Według zanonimizowanych danych OpenAI, ponad 230 mln użytkowników na całym świecie co tydzień zadaje chatbotowi pytania związane ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem. ChatGPT Health ma być odpowiedzią na ten trend, ale w bardziej kontrolowanej i bezpiecznej formie. Jeśli użytkownik zacznie rozmowę o zdrowiu w zwykłym czacie, system zasugeruje przeniesienie jej do dedykowanego modułu.

ChatGPT Health: "Przygotuj podsumowanie mojego ogólnego stanu zdrowia"

Kluczowym elementem ChatGPT Health jest możliwość podłączania własnych danych. Użytkownicy mogą integrować elektroniczną dokumentację medyczną oraz aplikacje zdrowotne, takie jak Apple Health, MyFitnessPal, Weight Watchers czy Peloton, aby uzyskiwać bardziej spersonalizowane odpowiedzi. To z kolei ma się przełożyć na bardziej trafne odpowiedzi na zapytania dotyczące rozumienia wyników badań, przygotowania się do wizyty u lekarza, analizie danych o śnie czy aktywności fizycznej albo interpretacji zaleceń żywieniowych.

Warto jednak zaznaczyć, że część tych funkcji ma charakter wyraźnie amerykocentryczny. Integracje z elektronicznymi kartami zdrowia (EHR) są na razie dostępne wyłącznie w USA i realizowane we współpracy z firmą b.well, obsługującą miliony amerykańskich placówek medycznych. Ponadto by podzielić się z ChatemGPT danymi z EHR należy mieć ukończony 18 rok życia.

Z kolei połączenie z Apple Health - póki co jedyną aplikacją ogólnozdrowotną na smartfony - wymaga z kolei urządzenia z systemem iOS, co automatycznie zawęża grono odbiorców jako takich.

OpenAI zarzeka się, że tym razem ChatGPT nie będzie udawał specjalisty

OpenAI w materiałach dla mediów bardzo mocno akcentuje, że ChatGPT Health "nie jest przeznaczony do diagnozy ani leczenia". Narzędzie ma pomóc w zwykłych konwersacjach dotyczących tematyki zdrowia, porządkowaniu informacji i wychwytywaniu pewnych wzorców w czasie, ale ostateczne decyzje powinny należeć do lekarzy. Zgodnie z deklaracjami OpenAI, moduł został opracowany we współpracy z ponad 260 lekarzami z kilkudziesięciu specjalizacji i 60 krajów, którzy przez dwa lata przekazali setki tysięcy opinii na temat odpowiedzi generowanych przez model.

Ten kontekst jest istotny, bo sztuczna inteligencja w medycynie ma za sobą serię głośnych wpadek - od błędnych diagnoz po sugestie, które kończyły się hospitalizacją. OpenAI przyznaje, że nie ma pełnej kontroli nad tym, jak użytkownicy wykorzystują AI poza samą rozmową, ale zapewnia, że model został dostrojony tak, by w razie potrzeby jasno kierować do systemu ochrony zdrowia.

W trakcie briefingu dla dziennikarzy głos zabrała m.in. Fidji Simo, dyrektor działu aplikacji w OpenAI, która podkreśliła, że ChatGPT Health ma odpowiadać na problemy takie jak ograniczony dostęp do lekarzy, wysokie koszty opieki i brak ciągłości leczenia. Zapytana o zdrowie psychiczne, zaznaczyła, że jest ono częścią całościowego podejścia do zdrowia, ale w sytuacjach kryzysowych system ma przede wszystkim kierować użytkowników do specjalistów i innych form pomocy.

Na starcie ChatGPT Health trafi do wąskiej grupy użytkowników w ramach programu wczesnego dostępu. OpenAI zapowiada jednak stopniowe rozszerzanie dostępności - niezależnie od poziomu subskrypcji - dla użytkowników przeglądarkowych oraz iOS w najbliższych tygodniach. Europejscy użytkownicy powinni jednak liczyć się z tym, że część integracji i funkcji pozostanie ograniczona geograficznie, przynajmniej na początku.

Więcej na temat ChataGPT:

REKLAMA

Jest tego więcej

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 08.01.2026 07:46

Ładowanie...