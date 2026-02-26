Galaxy S26 już w przedsprzedaży u operatorów. Wiemy, gdzie dają najwięcej

Ładowanie...

Rodzina Galaxy S26 zawiera trzy modele: S26, S26+ oraz najlepszego S26 Ultra. Wszystkie smartfony są dostępne w przedsprzedaży, która potrwa aż do 10 marca 2026 r. W tym czasie można skorzystać z promocji zakładającej kupno smartfona w wyższej wersji pamięciowej w cenie niższego wariantu. Oraz nawet do 2000 zł zwrotu za odkupienie starego modelu.

Samsung Galaxy S26 w ofercie Plus

Plus daje możliwość kupna zarówno w abonamencie z nowym (lub przeniesionym numerem), jak i na raty 0 proc. bez dodatkowego numeru telefonicznego W obu przypadkach ceny są takie same. Przy 12 ratach urządzenia będą kosztować:

Samsung Galaxy S26 5G 12/512 GB – 4499 zł – 449 zł na start oraz 12 rat po 337,50 zł/mies.;

Samsung Galaxy S26+ 5G 12/512 GB – 5599 zł – 549 zł na start oraz 12 rat po 420,83 zł/mies.;

Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 12/512 GB – 6499 zł – 649 zł na start oraz 12 rat po

487,50 zł/mies.

Galaxy S26 Plus

Obecnie nie opłaca się wybierać niższych wariantów 256 GB ze względu na promocję wyższej wersji w cenie niższej. Jeśli wybierzemy natomiast 36 rat, wtedy ceny urządzeń wyglądają tak:

Samsung Galaxy S26 5G 12/512 GB – 4848,88 zł – 499 zł na start oraz 36 rat po 120,83 zł/mies.;

Samsung Galaxy S26+ 5G 12/512 GB – 6099,08 zł – 599 zł na start oraz 36 rat po 152,78 zł/mies.;

Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 12/512 GB – 7049,04 zł – 699 zł na start oraz 36 rat po 176,39 zł/mies.

Różnice nie są zatem duże - mówimy o kwestii dopłaty 350 zł - 550 zł rozłożonej na 36 rat.

Samsung Galaxy S26 w Orange

Orange daje możliwość kupna telefonu z abonamentem, jak i bez kontraktu w ratach 0 proc. Bez abonamentu ceny poszczególnych modeli wyglądają następująco:

Samsung Galaxy S26 5G 12/512 GB – 4499 zł – 35 rat po 124,98 zł + 1 rata 124,70 zł;

Samsung Galaxy S26+ 5G 12/512 GB – 5599 zł – 35 rat po 155,53 zł + 1 rata 155,45 zł;

Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 12/512 GB – 6499 zł – 35 rat po 180,53 zł + 1 rata 180,45 zł.

Galaxy S26 w Orange

Operator zapewnia opcję rozłożenia płatności smartfonów na maksymalnie 36 rat - minimalnie jest to 6 spłat. Ceny pozostają identyczne. Natomiast w abonamencie w pakiecie L jest nawet taniej:

Samsung Galaxy S26 5G 12/512 GB – 4284 zł (36 rat po 119 zł);

Samsung Galaxy S26+ 5G 12/512 GB – 5256 zł (36 rat po 146 zł);

Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 12/512 GB – 5940 zł (36 rat po 165 zł).

W przypadku abonamentu możemy oszczędzić od 215 zł do ok. 550 zł.

Czytaj też:

Samsung Galaxy S26 w ofercie T-Mobile

T-Mobile daje możliwość kupna nowych urządzeń z abonamentem, jak i bez abonamentu. Podobnie jak w Plusie ceny smartfonów z serii Galaxy S26 są dostępne w identycznych cenach w obu ofertach:

Samsung Galaxy S26 5G 12/512 GB – 4499 zł – 179 zł na start oraz 24 raty po 180 zł/mies.;

Samsung Galaxy S26+ 5G 12/512 GB – 5599 zł – 319 zł na start oraz 24 raty po 220 zł/mies.;

Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 12/512 GB – 6499 zł – 259 zł na start oraz 12 rat po

260 zł/mies.

T-Mobile umożliwia również klientom zmniejszenie wysokości miesięcznej raty. Ten krok jednak wiąże się ze zwiększeniem opłaty na start. Dla modelu Galaxy S26 Ultra z ratą 200 zł/mies. jest to 1699 zł na start.

Samsung Galaxy S26 w ofercie Play

Play natomiast sprzedaje najnowsze smartfony z serii Galaxy S26 z abonamentem komórkowym lub bez. Bez abonamentu ceny są regularne, natomiast z numerem można oszczędzić naprawdę spore sumy. Wyglądają tak:

Samsung Galaxy S26 12/512 GB - 4199 zł (24 raty po 154,17 zł) + 499 zł na start;

Samsung Galaxy S26+ 12/512 GB - 5199 zł (24 raty po 195,84 zł) + 499 zł na start;

Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512 GB - 5499 zł (24 raty po 208,34 zł) + 499 zł na start.

Galaxy S26 w Play

Dla klientów wybierających abonament operator zapewnia zatem od 300 zł do nawet 1000 zł rabatu. Zdecydowanie najbardziej opłacalny jest tu sztandarowy model S26 Ultra, którego można kupić za tysiaka mniej.

Albert Żurek 26.02.2026 16:23

