Samsung Galaxy S26 to mały potwór. Najmniejszy z najlepszych

Tak jak co roku rodzina Galaxy S zawiera trzy modele: bazowy, Plus oraz Ultra. Te dwa pierwsze to właściwie bliźniacze smartfony różniące się od siebie przede wszystkim rozmiarem. Mam dobre wiadomości dla fanów mniejszych smartfonów: bazowy Galaxy S26 zmienił się na plus względem ubiegłego roku i serii S25.

Samsung Galaxy S26 - specyfikacja techniczna

Samsunga Galaxy S26 i S26+ zyskały ulepszony wygląd z pełnoprawną wyspą na aparaty, z której dodatkowo wystają trzy moduły obiektywów. W zeszłorocznych S25 obiektywy wystawały bezpośrednio z obudowy. Stylistyka na przodzie nie zmieniła się: ekrany charakteryzują się smukłym obramowaniem oraz wcięciem na pojedynczy aparat.

Jak natomiast wygląda specyfikacja techniczna Galaxy S26? W telefonie dostajemy:

ekran: 6,3 cala, Dynamic AMOLED 2X, rozdzielczość 2340 × 1080 pikseli, odświeżanie 1-120 Hz;

procesor: Exynos 2600 2 nm;

pamięć: 12 GB operacyjna, 256 lub 512 GB na pliki;

aparat: główny 50 Mpix f/1.8, szeroki 12 Mpix f/2.2, teleobiektyw 10 Mpix f/2.4 o 3-krotnym zbliżeniu, przedni 12 Mpix;

akumulator: 4300 mAh, ładowanie przewodowe 25 W, bezprzewodowe;

wymiary: 149,6 × 71,7 × 7,2 mm,

wodoszczelność: IP68,

system: Android 16, One UI 8.5;

masa: 167 g.

Co się zatem zmieniło względem poprzednika w postaci Galaxy S25? Zwiększono ekran z 6,2 do 6,3 cala. Smartfon jest zatem ok. 3 mm wyższy i 1 mm szerszy niż zeszłoroczny model, lecz zastosowano w nim też większy akumulator 4300 mAh zamiast 4000 mAh. To powinno pozytywnie wpłynąć na czas pracy na jednym ładowaniu.

Zrezygnowano też z wersji 128 GB na rzecz 256 GB oraz wymieniono procesor. S25 bazował na Snapdragonie 8 Elite, natomiast w tym roku Samsung wrócił do Exynosa. Urządzeniu wciąż brakuje wbudowanych magnesów pozycjonujących ładowarkę. Zestaw aparatów jest taki sam.

Samsung Galaxy S26+ - specyfikacja

Oprócz bazowego modelu Samsung wprowadza na rynek również wersję z dopiskiem Plus, która jest większym i nieco bardziej zaawansowanym wariantem urządzenia oferującym:

ekran: 6,7 cala, Dynamic AMOLED 2X, rozdzielczość 3120 × 1440 pikseli, odświeżanie 1-120 Hz;

procesor: Exynos 2600 2 nm;

pamięć: 12 GB operacyjna, 256 lub 512 GB na pliki;

aparat: główny 50 Mpix f/1.8, szeroki 12 Mpix f/2.2, teleobiektyw 10 Mpix f/2.4 o 3-krotnym zbliżeniu, przedni 12 Mpix;

akumulator: 4900 mAh, ładowanie przewodowe 45 W, bezprzewodowe;

wymiary: 158,4 × 75,8 × 7,3 mm;

wodoszczelność: IP68,

system: Android 16, One UI 8.5;

masa: 190 g.

Co zmieniło się względem poprzednika? Przede wszystkim wymieniono procesor ze Snapdragona 8 Elite na Exynosa 2600. Ulepszono również moc ładowania bezprzewodowego, które w poprzedniku wynosiło 15 W. Poza tym reszta specyfikacji: ekran, aparaty, akumulator, pamięć, wymiary czy masa pozostaje taka sama.

Jak wyglądają ceny?

Samsung Galaxy S26 i S26+ będą dostępne w sprzedaży od 11 marca 2026 r. W łącznie sześciu kolorach: kobaltowym fiolecie, błękicie, czerni bieli oraz online w różu oraz srebrze. Ceny wyglądają tak:

Galaxy S26 12/256 GB - 4499 zł, 12/512 GB - 5399 zł;

Galaxy S26+ 12/256 - 5599 zł, 12/512 GB - 6499 zł.

S25 w identycznych wersjach kosztował 4199/4699 zł, a S25+ - 4999/5499 zł.

Albert Żurek 25.02.2026 19:00

