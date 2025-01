Ten komputer rośnie w oczach. Gest ręką sprawi, że z obudowy wyjedzie więcej ekranu

Stąd powstaje pytanie: dla kogo konkretnie jest ThinkBook Plus Gen 6 Rollable? Po specyfikacji można łatwo stwierdzić, że urządzenie niezbyt nadaje się do gier. Teoretycznie jest to idealne urządzenie do biura, biorąc pod uwagę, że rozwijany ekran daje więcej miejsca do pracy z edytorami tekstu i edytorami arkuszy kalkulacyjnych. Ponadto po rozwinięciu ekran jest na tyle wysoki, że można na nim zmieścić dwa okna - jedno do kontynuowania pracy, a drugie do połączenia na Zoomie.