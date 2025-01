Zrobili toster dla smartfonów. Zamiast je opiekać, zapewni świeżą baterię każdego poranka

Trwające targi CES 2025 to nie tylko miejsce prezentacji nowinek technologicznych, które firmy i koncerny mają nadzieję wprowadzić do naszych domów, ale także całkiem dziwnych urządzeń, które zaskakują zastosowaniem, jak i działaniem. Przykładów nie trzeba szukać daleko - robotyczny wspomagacz pomadki do ust od L'Oreal czy wibrująca podkładka pod pośladki od Razera to moje ulubione ekscentryczne wynalazki z poprzednich targów.



Teraz do grona dziwnych produktów dołącza toster do smartfonów, który zapewni, że wychodząc z domu także twój telefon ma drugie śniadanie w plecaku.