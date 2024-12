LG zrobił niezwykłą lampę. Nie tylko świeci i świetnie wygląda, ale zadba też o rośliny

Lampa stojąca spełnia trzy role. Przede wszystkim jest, co tu więcej mówić, lampą. Gdy jest ciemno, pozwala oświetlić pomieszczenie, a gdy jest jasno stanowi dekorację. Drugą rolą urządzenia jest bycie kwietnikiem - lampa posiada specjalną półkę wraz z pojemnikiem na wodę o pojemności ok. 5,7 litra, który pozwala na zdalne nawadnianie uprawianych roślin. Trzecią funkcją jest bycie lampą do stymulacji wzrostu roślin, co LG osiągnęło poprzez zastosowanie specjalnych lamp LED oraz możliwości regulacji wysokości urządzenia.