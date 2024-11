Te "światełka" zaskoczyły mnie dwa razy. Spróbowałem i chcę je mieć

"Dowolne miejsce" nie jest przy tym przesadą - jak najbardziej z Hue Festivia można korzystać w warunkach zewnętrznych, przy czym zalecany zakres temperatur to od -20 do 40 stopni Celsjusza. Sam zasilacz spełnia przy tym normę IP44, więc lepiej nie szaleć z jego lokalizacją, natomiast girlanda oferuje już IP54, więc tutaj możemy dać się ponieść. Zasilacz ma też ten plus, że teoretycznie jest w stanie obsłużyć do 30 W poboru mocy, co oznacza, że poradzi sobie np. z dwiema girlandami średniej długości (o tym za chwilę).