To małe pudełeczko wie, co robię w łazience. Aqara FP2 - test

Jeśli natomiast chodzi o pozostałe techniczne drobiazgi, to czujnik łączy się z siecią przez WiFi (2,4 Ghz), z telefonem przez Bluetooth (4.2), pole "widzenia" wynosi 120 stopni, zasięg - 6 do 8 m, częstotliwość odświeżania obecności to 1 s, a maksymalna powierzchnia możliwa do pokrycia to 40 m2. Taką powierzchnię możemy podzielić na ponad 300 "kafelków" (20x16) rozdzielczości i z tych kafelków utworzyć 30 różnych stref (o tym za chwilę).