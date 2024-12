Będziesz oglądać filmy podczas odgrzewania pizzy. Na mikrofalówce

Jest też superinteligentny piekarnik, który rozpoznaje, co do niego włożysz, i mówi, jak to ugotować. A jak jesteś leniwy, to mikrofalówka pokaże ci na ekranie, co się dzieje w piekarniku, żebyś nie musiał się schylać. No i na koniec - zmywarka z wysuwanym uchwytem. Wszystko ładne, nowoczesne i pewnie drogie. Czy to wszystko potrzebne? Nie wiem, ale robi wrażenie. I sam sprawdzę to wszystko na targach w Las Vegas.