Ten laptop ma raz większy, a raz mniejszy ekran. To nie magia

Zgodnie z jego doniesieniami, że laptop Lenovo ThinkBook Plus ma zadebiutować w 2025 roku na targach CES 2025, które odbędą się na początku stycznia. Możemy więc założyć, że sprzęt zostanie wprowadzony do sprzedaży w niedalekiej przyszłości. To propozycja, która na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykły laptop, natomiast wyświetlacz zastosowany w tym modelu ma funkcję rozwijania.