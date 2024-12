Gamingowy laptop na święta? Koniecznie z GeForce RTX 4000 - ale jaki?

Tworzenie treści z NVIDIA Studio to kolejny obszar, w którym karty GeForce RTX 4000 mogą znacząco poprawić wydajność pracy. NVIDIA Studio to platforma, która oferuje przyspieszenia sprzętowe dla aplikacji do edycji wideo, obróbki grafiki, modelowania 3D i innych zadań twórczych. Dzięki wsparciu dla profesjonalnych narzędzi, takich jak Adobe Premiere Pro, Autodesk Maya czy DaVinci Resolve, twórcy mogą cieszyć się szybszym renderowaniem, płynniejszą edycją i lepszymi wynikami swojej pracy. Karty RTX 4000 wyposażone są również w dedykowane rdzenie do obsługi sztucznej inteligencji, co pozwala na automatyzację wielu procesów twórczych.