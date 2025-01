Ten odkurzacz jest jak R2-D2 z Gwiezdnych wojen. Roborock Saros Z70 - pierwsze wrażenia

Roborock snuje przed nami wizję, w której jego Saros Z70 nie tylko sprząta miejsca, w których znajdują się takie ruchome przeszkody, ale również odkłada nasze graty na miejsce. I to nie to, z którego je podniósł, a to, w którym powinny się znaleźć! Buty może odstawić na przedpokój, a skarpetki wrzucić do odpowiedniego koszyka itd.