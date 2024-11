Robot sprzątający zmienia życie. I to dosłownie

Tu się na chwilę zatrzymam, bo obsługa głosowa jest po angielsku, ale nie sądzę, że jest to problem w dzisiejszych czasach. Nawet moje czteroletnie dziecko jest w stanie wysłać robota do sprzątania swojego pokoju, mówiąc hello rocky, clean the bedroom. Co ciekawe - sam robot mówi po polsku, ale komendę musisz wydać po angielsku, ale liczę na to, że niedługo pojawią się również polskie komendy. Głosem możemy poprosić o posprzątanie konkretnego pomieszczenia, całego domu, a także powiedzieć, że ma np. tylko mopować. W dowolnym momencie możemy powiedzieć, żeby zatrzymał sprzątanie i później je wznowić. Komendy głosowe są również obsługiwane przez najpopularniejszych asystentów głosowych: Google, Apple i Amazon. A jeżeli macie Apple Watcha, to możecie na nim zainstalować aplikację do obsługi robota.