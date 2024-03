Roborock S8 MaxV Ultra: zobaczyłem specyfikację i opadła mi szczęka

Najnowszy odkurzacz Roborocka wyposażony został w kamerę RGB, która potrafi rozpoznać na jego drodze 73 rodzaje obiektów. Sprzęt nie tylko zidentyfikuje (i ominie!) kocie czy psie legowiska, zabawki, miski, ale i same zwierzęta. Gdy zatem wasz kot wejdzie na kurs kolizyjny z robotem, ten ostatni nie dość, że go rozpozna, to jeszcze wyłączy szczotki, by nie zrobić pupilowi krzywdy. Mało tego, Roborock potrafi rozpoznać, że znajduje się w pobliżu kuwety czy innych przedmiotów związanych ze zwierzętami i zwiększy moc, by lepiej wokół nich posprzątać.