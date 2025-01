Roborock pozamiatał. Oto cztery nowe odkurzacze, które musisz poznać

Co przy tym istotne, dzięki algorytmom AI odkurzacz Roborock Saros Z70 potrafi nie tylko podnosić przedmioty, by posprzątać miejsce, w którym leżały, ale również odłożyć je na miejsce - i to nie to, z którego je podniósł, tylko takie, gdzie powinny się docelowo znaleźć. Miałem okazję zobaczyć na żywo, jak robot sprząta do pudełka porozrzucane skarpetki i co tu dużo mówić - to jest czad.