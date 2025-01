AMD wydaje świetne procesory, ale zapomnij, że zapamiętasz ich nazwy

W skład serii Ryzen Z2 wchodzą trzy modele: Z2 Extreme, Z2 i Z2 Go. Najmocniejszy z nich, Z2 Extreme, bazuje na architekturze Zen 5 i oferuje 8 rdzeni CPU, 16 rdzeni GPU RDNA 3.5 oraz taktowanie do 5 GHz. Z2 to układ oparty na odświeżonej architekturze Zen 4 z 8 rdzeniami CPU, 12 rdzeniami GPU RDNA 3 i taktowaniem do 5.1 GHz. Najsłabszy, Z2 Go, bazuje na architekturze Zen 3 i oferuje 4 rdzenie CPU, 12 rdzeni GPU RDNA 2 i taktowanie do 4.3 GHz. Tani ale jary. Czy jak to tam leciało.